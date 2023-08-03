Fatih Erbakan: Emeklilerimiz için yılbaşına kadar beklenmemeli - Son Dakika
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Fatih Erbakan: Emeklilerimiz için yılbaşına kadar beklenmemeli

03.08.2023 21:19

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Muğla İl Başkanlığı kongresinde yaptığı konuşmada, emeklilerin mağdur durumda olduğunu ve yılbaşını beklememeleri gerektiğini belirtti. Avrupa ile kıyaslandığında emeklilerin durumunun çok kötü olduğunu vurgulayan Erbakan, seyyanen zam yapılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca kademeli emeklilik düzenlemesi için adımların atılması gerektiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Emeklilerimizin yılbaşını bekleyecek durumu kalmamıştır. Gerçekten de mağdur durumdadırlar. Avrupa'yla kıyaslandığında aradaki uçuk fark net bir şekilde ortada. Muğla'dan her zaman yaptığımız çağrımızı yineliyoruz. Emeklilerimiz için yılbaşına kadar beklenmemeli. Gereğinin yarından tezi yok bir an evvel yerine getirilmesi gerekiyor" dedi.

KONGREDE KONUŞMA YAPTI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Muğla İl Başkanlığı'nın 1. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Kongrede konuşan Erbakan, emeklilere yapılan zam hakkında konuştu.

Fatih Erbakan: Emeklilerimiz için yılbaşına kadar beklenmemeli

"EMELİLERİN YILBAŞINI BEKLEYECEK DURUMU YOK"

Erbakan, enflasyon canavarının, hayat pahalılığının ve faturaların yılbaşını beklemediğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, emeklilerimizin mağduriyetlere dikkat çekerek gerekenin yılbaşı itibariyle yapılacağını söyledi. Emeklilerimizin yılbaşını bekleyecek durumu kalmamıştır. Gerçekten de mağdur durumdadırlar. Avrupa'yla kıyaslandığında aradaki uçuk fark net bir şekilde ortada. Emeklimizin durumu neden Avrupa'nın bu kadar altında? Faturalar hayat pahalılığı, enflasyon yılbaşını beklemiyor. Biz en başından beri emeklilerimize de mutlaka seyyanen zam yapılması gerektiğini ifade ettik. Ömrünü ülkesine, insanına hizmet için adamış olan emeklilerimize haksızlık edilmemesi gerektiğini defalarca ifade ettik. Ne yazık ki bu konudaki adımlar yılbaşına kalmış durumdadır. Muğla'dan her zaman yaptığımız çağrımızı yineliyoruz. Emeklilerimiz için yılbaşına kadar beklenmemeli. Gereğinin yarından tezi yok bir an evvel yerine getirilmesi gerekiyor" dedi.

Fatih Erbakan: Emeklilerimiz için yılbaşına kadar beklenmemeli

"KADEMELİ EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ İÇİN ADIMLAR ATILMALI"

Kademeli emeklilik düzenlemesi konusunda da açıklamalarda bulunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü; "Milyonlarca vatandaşımızın beklediği kademeli emeklilik düzenlemesi için gereken adımların bir an evvel atılması gerekiyor. Maaş zamları vatandaşın eline geçmeden erimiş, buhar olmuş, gitmiş. Özellikle akaryakıtın ÖTV'sine yapılan artışlar. Bir ülkede akaryakıt, enerji fiyatı arttığı zaman bütün maliyetler artar. Neden? Üretimin ve nakliyenin maliyeti artar. Dolar için. Bu da bütün ürünlerin fiyatlarına yansıdı. Yeniden Refah Partisi olarak ifade ettiğimiz gibi borç, faiz, zam, vergi ekonomisi uygulamalarından bir an evvel vazgeçilmelidir. Cumhur İttifakı'na girerken AK Parti ile yapmış olduğumuz mutabakatta da bu gerçekleri birer birer vurgu yaptık. Bu adımların atılması gerektiğini söyledik. Kamuda tasarruf tedbirleri sıkılaştırılmalı ve israf ortadan kaldırılmalıdır."

Öte yandan kongrede Muğla İl Karması Kız Hokey Takımı sporcuları tarafından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a forma hediye edildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • sus ceo: Emekliler kışı geçirir ama yediği kazığı unutmaz. Emekliye oy için gelmeyin. Cevap Yaz 57 12 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Fatih Erbakan: Emeklilerimiz için yılbaşına kadar beklenmemeli - Son Dakika


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