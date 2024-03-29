Fatih Erbakan İstanbul adayını çekmek için 3 şartını tekrarladı - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan İstanbul adayını çekmek için 3 şartını tekrarladı

Fatih Erbakan İstanbul adayını çekmek için 3 şartını tekrarladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Antalya'da partisinin mitinginde konuşarak İstanbul adaylarının çekilmesi için 3 şartını tekrarladı.

29.03.2024 18:23  Güncelleme: 19:11
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Antalya'da partisinin mitinde konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'da adaylarını çekmesi karşılığında 3 şartını tekrarladı. Erbakan, "Biz milli görüş olarak hiçbir yerde birisine kazandırmak ya da kaybettirmek için seçime girmiyoruz. İktidar şimdi ilan etsin desin ki ben İsrail'le ticareti sonlandırdım, ikincisi İsrail'i İran füzelerine karşı korumak üzere Malatya Kürecik'te kurulan radar üssünü kapatıyorum. Üçüncüsü emekli maaşlarını 10 bin liradan 20 bin liraya çıkardığını açıklasın, biz bugün İstanbul adayımızı çekmeye hazırız. Hodri meydan diyoruz" dedi.

31 Mart seçimlerine yaklaşırken Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Antalya'nın Serik ilçesinde Çınar Altı Meydanı'nda partisi tarafından düzenlenen mitinge katılarak seçmene hitap etti. Konuşmasına sabah erken saatlerde düzenlenen mitinge katılanlara teşekkür ederek başlayan Fatih Erbakan, adaylarının geri çekilmesini isteyenlere karşı dün Hatay'da sunduğu şartları hatırlattı.

Erbakan, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Dün de Hatay'da bulunduk. Oradan meşhur trollere seslendik. Gece gündüz, 'Yeniden Refah birilerine kazandıracak, onun için adayını çeksin. İstanbul'da da çeksin' diyorlar. Biz Milli Görüş olarak hiçbir yerde birisine kazandırmak ya da kaybettirmek için seçime girmiyoruz. İstanbul'da ahlaklı belediyeciliği başlatmak için seçimlere giriyoruz. Heykelci ve rantçı belediyecilikten Sultan Fatih'in şehrini koruyarak ahlaklı belediyecilik dönemini başlatmak istiyoruz. Merhum Erbakan hocamızın 42 yıllık siyasi hayatında herhangi bir yerde bir başka partinin adayı kazansın diye adayını çektiğini gördünüz mu? Böyle bir şey mümkün mü? Hatta Erbakan hocamız diyordu ki 'Bir beldede bir şehirde iki tane milli görüşçü varsa birisi aday olacak diğeri de ona oy verecek. Yine de Milli Görüş orada seçime girecek' diyordu. Bu gerçekler ortada iken ileri geri konuşuyorlar" dedi.

"Maaşını iktidardan alan gazeteci kılığına girmiş troller buradan size sesleniyoruz"

Serik'ten trollere seslendiğini belirten Erbakan, "Maaşını iktidardan alan gazeteci kılığına girmiş troller buradan size sesleniyoruz. İktidar şimdi ilan etsin desin ki ben İsrail'le ticareti sonlandırdım, ikincisi İsrail'i İran füzelerine karşı korumak üzere Malatya Kürecik'te kurulan radar üssünü kapatıyorum. Üçüncüsü emekli maaşlarını 10 bin liradan 20 bin liraya çıkardığını açıklasın, biz bugün İstanbul adayımızı çekmeye hazırız. Hodri meydan diyoruz. Gizli anlaşmalar yaptı, paralar aldı, bir suru deli saçması iddiada bulunuyorsunuz, biz bu kadar açık yürekli samimi bir şekilde çağrıda bulunuyoruz. Biz İstanbul adayımızı 3 şart yerine geldiği zaman çekeceğiz. Buradan ilan ediyoruz" sözlerine yer verdi.

"Türkiye geneli üye sayısı 516 bin 800 oldu"

Parti olarak güçlenmeye devam ettiklerini belirten Erbakan, "Arkadaşlarım mesaj yoluyla üye sayılarını belirtti. Partimizin Türkiye geneli üye sayısı 516 bin 800 oldu. Biz bu üye sayısı ile MHP ve İYİ Parti'yi geride bırakarak üçüncü parti olduk. Seçimden sonra 1 milyon hedefine ulaşacağız. CHP'yi de geçeceğiz. 2028'de iktidar olacak. Milli Görüş ekonomi modeline kavuşabilmek için vatandaşlarımıza partimize koşuyorlar. Milletimiz rantçı belediyecilikten bıktı. Milletin derdi ile dertlenmek yerine kendi makam aracının modelinin peşinden koşan, makam odasının mobilyalarını değiştirmek ile uğraşan, 3 liralık işleri 10 liraya yaptıran rantçı belediyecilik. Diğer tarafta ise heykelci belediyecilik, rüşvet ve israf, iltimas ve adam kayırma orada da var. Bir de milletin asıl dertleri çözülmemişken, şehrin sorunları çözüm beklerken, gidip her köşeye milyonlarca liraya heykel dikiyorlar. Bu heykelci ve rantçı belediyeciliği sandığa gömeceğiz" dedi.

Belediyelerin ağzına kadar borca girdiğine dikkat çeken Erbakan bu borcun ilçelerde 100 milyon, illerde 1 milyardan, büyükşehirlerde 10 milyara kadar çıktığını belirtti. Belediyelerin toplam borcunun 250 milyara çıktığını ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fatih Erbakan İstanbul adayını çekmek için 3 şartını tekrarladı - Son Dakika

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