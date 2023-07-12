Fatih Erbakan, İsveç'in NATO'ya girişine onay verilmesi kararının gözden geçirilmesini istedi - Son Dakika
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Fatih Erbakan, İsveç'in NATO'ya girişine onay verilmesi kararının gözden geçirilmesini istedi

12.07.2023 18:57

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, hükümetin, Batı ile ilişkilerde yeni 'hüsran' sayfalarının açılmasına sebebiyet vermemek adına İsveç'in NATO'ya girişine onay verilmesi kararını yeniden gözden geçirmesini istedi. Erbakan, İsveç'in NATO'ya üyeliği meselesinin Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde varılan mutabakatın ardından yeni bir boyut kazandığını belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, hükümetin, Batı ile ilişkilerde yeni "hüsran" sayfalarının açılmasına sebebiyet vermemek adına İsveç'in NATO'ya girişine onay verilmesi kararını yeniden gözden geçirmesini istedi.

"MESELE YENİ BİR BOYUT KAZANDI"

Fatih Erbakan, yazılı açıklamasında, İsveç'in NATO'ya üyeliği meselesinin Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde varılan mutabakatın ardından yeni bir boyut kazandığını belirtti.

"KAYDA DEĞER HERHANGİ BİR ADIM ATMADILAR"

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün en kısa sürede TBMM'ye götürüleceği yönünde açıklama yapıldığını hatırlatan Erbakan, İsveç'in NATO'ya üyelik yolunun açılmasının ülke gündeminde de yer bulduğunu kaydetti. "İsveç'in, Türkiye'nin bütün ikazlarına, ihtarlarına rağmen kayda değer adım atmaması kamuoyumuzun malumudur" ifadelerini kullanan Erbakan, İsveç'in gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerek diğer yetkililer tarafından yapılan uyarıları hiçbir şekilde dikkate almadığını bildirdi.

"TÜRKİYE BÜTÜN İLİŞKİLERDE HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI"

Türkiye'nin bugüne kadar "ABD patronajındaki NATO ve Batı İttifakı" ile girdiği bütün ilişkilerde hayal kırıklığına uğrayarak zararlı çıktığını kaydeden Erbakan, İsveç'in NATO'ya üyeliği meselesinin, NATO Zirvesi'nde varılan mutabakatın ardından yeni bir boyut kazandığını belirtti.

"KARARIN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ GEREKİYOR"

Erbakan, "Hükümetimizden beklentimiz, Batı ile ilişkilerde yeni hüsran sayfalarının açılmasına sebebiyet vermemek adına İsveç'in NATO'ya girişine onay verilmesi kararının yeniden gözden geçirilmesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika Fatih Erbakan, İsveç'in NATO'ya girişine onay verilmesi kararının gözden geçirilmesini istedi - Son Dakika


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