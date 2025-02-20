Fidan'dan Filistin ve Suriye Mesajları - Son Dakika
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Politika

Fidan'dan Filistin ve Suriye Mesajları

Fidan\'dan Filistin ve Suriye Mesajları

Bakan Fidan, G20 toplantısında Filistin ve Suriye'deki durumları değerlendirerek barış vurgusu yaptı.

20.02.2025 18:31
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'nda, "Adil ve kalıcı bir barışa ulaşmanın yolu, milyonlarca Filistinlinin topraklarından sürülmesi değildir. Filistinlilerin uğruna büyük fedakarlıklarda bulunduğu topraklar, müzakere konusu değildir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin dönem başkanlığında Johannesburg'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'na katıldı. Bakan Fidan, toplantının "Küresel Jeopolitik Durum" temalı oturumunda konuştu. Gazze, Suriye, Lübnan ve Rusya- Ukrayna savaşı dahil olmak üzere uluslararası ve bölgesel konulara değinen Bakan Fidan, "Günümüzde çatışmalar, yakın tarihin herhangi bir noktasında olduğundan daha uzun süreli, yıkıcı ve yaygın hale gelmiştir. Milyonlarca insan yerlerinden edilmeye, insani yardım sistemleri aşırı yük altında kalmaya ve ekonomik aksaklıkların neden olduğu küresel kırılganlıklar devam ediyor" dedi.

"BMGK, son derece kutuplaşmış bir küresel ortamda barış ve güvenliği koruma sorumluluğunu yerine getirememektedir"

"Eş zamanlı olarak özellikle yapay zeka ve robot teknolojisi alanındaki hızlı atılımlar dünyamızı yeniden tanımlıyor" diyen Bakan Fidan, "Çok taraflı kurumlar, değişen güç dinamikleri karşısında etkin kalabilmek için mücadele ediyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, son derece kutuplaşmış bir küresel ortamda barış ve güvenliği koruma sorumluluğunu yerine getirememektedir. Adil ve kalıcı bir barışa ulaşmanın yolu, milyonlarca Filistinlinin topraklarından sürülmesi değildir. Filistinlilerin uğruna büyük fedakarlıklarda bulunduğu topraklar, müzakere konusu değildir. İki devletli çözüm gecikmiş ve kalıcı barışa giden tek yol olmaya devam etmektedir. Bu çözümün hayata geçirilmemesi, yalnızca çatışma döngüsünü devam ettirecektir "ifadelerini kullandı.

"Terörizmle mücadeledeki kararlılık, sarsılmaz bir şekilde devam etmektedir"

Suriye'deki son gelişmelerin umut verdiğini kaydeden Bakan Fidan, "Kapsayıcı ve temsili bir geçiş sürecine yönelik anlamlı adımlar atılmaktadır. Tüm etnik ve dini gruplara eşit muamele edilmesi konusunda kesin bir kararlılık söz konusudur. Terörizmle mücadeledeki kararlılık, sarsılmaz bir şekilde devam etmektedir. Bölge ülkelerinin endişeleri ele alınmaktadır. Kimyasal silahların kontrolü bir öncelik olmaya devam etmektedir. Suriye'nin toparlanmasının anlamlı bir şekilde ilerleyebilmesi için yaptırımların önkoşulsuz olarak kaldırılması gerekmektedir" dedi.

"Ukrayna'da diplomasi tek yol olmaya devam etmektedir"

Hakan Fidan, "Ukrayna'da diplomasi tek yol olmaya devam etmektedir. Bir taraftan diplomatik bir çözümü savunurken, aynı zamanda Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi de sürdürüyoruz" dedi. Bakan Fidan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Afrika, siyasi, ekonomik, sosyal, güvenlik ve insani alanlarda yapılan önemli yatırımlarla Türkiye'nin dış politikasının temel taşlarından biri haline gelmiştir. Afrika'nın artan küresel etkisini memnuniyetle karşılıyor ve Afrika Birliği'yle stratejik ortaklığımıza olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Türkiye, Afrika'nın küresel düzende hak ettiği yeri savunmaya ve çok taraflı sistemde sesinin daha çok duyulmasını sağlamaya devam edecektir."

Güney Afrika Cumhuriyeti, 1 Aralık 2024 itibarıyla G20 dönem başkanlığını Brezilya'dan devralmıştı. G20 gündeminde dönem başkanı ülke belirleyici olurken, Güney Afrika Cumhuriyeti G20 Dönem Başkanlığının teması "Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik" olarak belirledi.

Türkiye ve G20

Türkiye de 2015 yılında başarıyla yürüttüğü G20 dönem başkanlığı sırasında küresel ekonominin siyasi meselelerden bağımsız ele alınamayacağı gerçeğinden hareketle G20 gündemine küresel siyasi konuları taşımıştı. Türkiye, 1 Aralık 2014 tarihinde üstlendiği G20 dönem başkanlığını 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen Liderler Zirvesi'yle başarıyla tamamlamıştı. Türkiye'nin dönem başkanlığı öncelikleri "Kapsayıcılık, Uygulama ve Yatırım" olarak belirlenmişti. Türkiye'nin dönem başkanlığı sırasında G20 tarihinde ilk kez terörizmle mücadele ve mülteci krizi, siyasi konular olarak G20 Liderler Zirvesi gündemine dahil edilmiş, G20 Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Eylem Planı onaylanmış ve terörizmle mücadele konusunda G20 liderleri ilk kez bir bildiri kabul etmişti. - JOHANNESBURG

Kaynak: İHA

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