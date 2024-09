Fidan New York'ta Deniz Biyolojik Çeşitliliği Anlaşmasını İmzaladı

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD temaslarını sürdürüyor. Fidan Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Devletlerin, iç sular, karasuları, kıta sahanlığı, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) gibi yargı yetkilerini kapsayan alanların dışında kalan açık deniz alanlarında deniz biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusundaki anlaşmayı imzaladı. - NEW YORK