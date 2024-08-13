Filistin Devlet Başkanı Abbas, TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek - Son Dakika
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Politika

Filistin Devlet Başkanı Abbas, TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ankara ziyareti sırasında TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek ve İsrail'in Filistin topraklarında yürüttüğü saldırıları anlatacak. Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir araya gelecek ve Türkiye'nin Filistin halkına olan desteğini gösterecek bir fotoğraf sergisini ziyaret edecek.

13.08.2024 17:29
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FİLİSTİN Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ağustos'taki Ankara ziyaretinde, TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü insanlık dışı saldırılarını anlatacak.

1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un olağanüstü toplantı çağrısı üzerine 15 Ağustos Perşembe günü toplanacak. Abbas, 15 Ağustos'ta ilk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından Abbas ve Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Meclis'te bir araya gelecek. Genel Kurul, saat 15.00'te, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından açılacak. Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a söz verilecek. Abbas, milletvekillerine İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırılarını anlatacak. TBMM'nin, Filistin halkına ve davasına güçlü desteğini göstermek ve Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulmasını sağlamak amacıyla gerçekleşecek oturumda Abbas'ın konuşması anlık olarak İngilizce, Türkçe ve Fransızca tercüme edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Abbas'ın konuşmasını Genel Kurul Salonu'nda dinleyecek. Genel Kurul özel toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Şeref Holü'ndeki 'Filistin' temalı fotoğraf sergisini ziyaret edecek. TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra Filistin Devlet Başkanı Abbas ve heyetiyle Meclis'teki Mermerli Salon'da bir araya gelecek.

Kaynak: DHA

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