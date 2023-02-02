Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üyelik sürecini birlikte yürütmekten yana - Son Dakika
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Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üyelik sürecini birlikte yürütmekten yana

02.02.2023 21:28
Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üyelik sürecini birlikte yürütmekten yana

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, iki ülkenin güvenliğinin birbirine bağlı olduğunu belirterek, NATO'ya üyelik başvuru sürecini beraber başlattıkları gibi beraber neticelendirmek istediklerini söyledi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, iki ülkenin güvenliğinin birbirine bağlı olduğunu belirterek, NATO'ya üyelik başvuru sürecini beraber başlattıkları gibi beraber neticelendirmek istediklerini söyledi.
Marin ve Kristersson, Stockholm'de ortak basın toplantısı düzenledi.
Finlandiya Başbakanı Marin, NATO'ya üyelik başvurusunu İsveç ile yaptıklarını ve süreci birlikte tamamlamak istediklerini belirterek, "Birlikte çalışıyoruz. Bu konuda her gün çok yakın temas halindeyiz. Tabii ki hem Türkiye'nin hem de Macaristan'ın başvurumuzu bir an önce onaylamasını istiyoruz." ifadesini kullandı.
Marin, görüşmede, Ukrayna'ya desteğin devamı ve NATO'ya katılım konularını ele aldıklarını, Kiev'e desteği sürdüreceklerini vurguladı.
Ukraynalıların kendilerine güvenebileceğini belirten Marin, Avrupa Birliği'ne (AB) üye olma yolunda Kiev'e yardım edeceklerini kaydetti.
Marin, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa'da güvenlik düzeninin kalıcı olarak değiştiğine ve bu nedenle NATO'ya katılmak istediklerine işaret ederek, şöyle devam etti:
"Finlandiya ve İsveç'in güvenliği birbirine bağlı. NATO'ya birlikte katılmamız tüm ittifakın çıkarına. Madrid'de mutabakata varıldığı üzere Türkiye'nin dile getirdiği endişeleri ele aldık. Tüm NATO üye devletlerinin başvurumuzu yakında onaylayacağına ve Vilnius'taki zirvede Finlandiya ve İsveç'in müttefik olacağına inanıyoruz."
"Sadece Kur'an-ı Kerim değil halka açık yerlerde sandalyenizi bile yakamazsınız"
Dini konulara saygının, Finlandiya yasalarında yer aldığını belirten Marin, şunları kaydetti:
"Kur'an-ı Kerim ya da İncil yakılmasına izin vermiyoruz. İnsanların istediğine inanma özgürlüğünü korumak istiyoruz. Finlandiya'da halka açık yerlerde ateş yakmaya ilişkin bazı yasalar da var. Halka açık yerlerde sadece Kur'an-ı Kerim değil sandalyenizi bile yakamazsınız. Bunu Finlandiya'da yapmayın."
Marin, İsveç'in üyeliğinin uzun zaman alması durumunda ne olacağına ilişkin soruya, "Durumun sınıftaki yaramaz çocuk gibi sunulması garip. İsveç de NATO üyesi olmak için istenenleri yerine getiriyor. İsveç'in 'sorun yaratan' olarak sunulduğu bu atmosferi sevmiyorum." yanıtını verdi.
İsveç'ten sakinlik çağrısı
İsveç Başbakanı Kristersson da Finlandiya ile yakın ilişkilere sahip olduklarını belirterek, NATO üyeliği için yolculuğa birlikte çıktıklarını ve birlikte devam ettiklerini söyledi.
Kristersson, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı Üçlü Muhtıra'yı anımsatarak, "Bu sabahki Kabine Toplantısı'nda hükümetin terörle mücadeleye ilişkin yasa teklifini resmileştirdik. Tasarı, martta Meclise gönderilecek ve yeni terörle mücadele yasaları, 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek. Bu, İsveç'in terörle mücadele konusundaki uzun vadeli taahhüdünde bir mihenk taşıdır." diye konuştu.
Son dönemde Türkiye ile yaşanan gerilime ve İsveç'te yaşanan provokasyonlara değinen Kristersson, "Bu eylemlerin yol açtığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz. Tüm İsveçlilere mesajım çok basit; durumu sakinleştirelim ve büyük resme ve gerçekten önemli olan şeye, NATO'nun tam üyeleri olarak İsveç'in ulusal güvenliğini artırmaya odaklanalım." ifadelerini kullandı.
Kristersson, İsveç'in üçlü muhtıra kapsamında üstüne düşeni yapacağını kaydetti.
İsveç'te yeni terör ceza yasası tanıtıldı
İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strommer da gün içinde düzenlediği basın toplantısında, İsveç'te terör örgütlerine destek vermeyi ve katılmayı suç sayan ceza yasasını tanıttı.
Sadece belirli bir terör olayına karışanların değil, terör örgütleriyle her tür bağlantının cezai takibat konusu olacağını belirten Strommer, "Terör mevzuatının yetersiz olduğu ortaya çıktı. Yeni ceza yasası ile terör örgütü faaliyetlerinin sürdürülmesini, güçlendirilmesini ve bir dizi farklı faaliyeti suç saymak istiyoruz." ifadesini kullandı.
Strommer, "Bu zamana kadar terör zanlıları, sadece eylemlerinin belirli bir terör olayıyla bağlantılı olması durumunda cezai takibata uğruyordu. Yeni yasa, terör örgütleriyle her tür bağlantıyı cezai takibat kapsamına alacak." dedi.
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, daha önce yaptığı açıklamada, 7 Mart'ta parlamentoya ceza yasası sunacaklarını ve İsveç Ceza Kanunu'nda yeni bir suç oluşturulacağını söylemişti.
İsveç topraklarında terörist aktivitelerin tanıtımını ve propagandasını yapmanın suç kabul edileceğini aktaran Billström, yasanın 1 Haziran'da sahada uygulanacağını belirtmişti.

Kaynak: AA
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Finlandiya, Türkiye, İsveç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üyelik sürecini birlikte yürütmekten yana - Son Dakika

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