Fransa, Ben Gvir'in Ülkeye Girişini Yasakladı - Son Dakika
23.05.2026 16:19
Fransa, İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben Gvir'in ülkeye girişini, aktivistlere yönelik eylemleri nedeniyle yasakladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosundaki aktivistlere yönelik eylemleri nedeniyle İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in tüm Fransız topraklarına girişinin yasaklandığını duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in tüm Fransız topraklarına bugünden itibaren girişinin yasaklandığını ifade etti. Barrot paylaşımında, "Bu karar, Küresel Sumud Filosundaki Fransız ve Avrupalı vatandaşlara karşı sergilediği kınanması gereken davranışlarının ardından alındı. Bu filonun yaklaşımını onaylamıyoruz. Çünkü hiçbir fayda sağlamıyor ve diplomatik ile konsolosluk hizmetlerine gereksiz yük oluyor. Ancak Fransız vatandaşlarının bu şekilde tehdit edilmesine, sindirilmesine veya şiddete maruz kalmasına, özellikle de bir kamu görevlisi tarafından, müsamaha gösteremeyiz. Bu davranışların, çok sayıda İsrailli hükümet ve siyasi yetkili tarafından kınandığını belirtmek isterim. Bu davranışlar, Filistinlilere karşı nefret ve şiddeti körükleyen, şok edici bir dizi açıklama ve eylemin devamıdır. İtalyan meslektaşım gibi ben de Avrupa Birliği'ni Itamar Ben Gvir'e yaptırım uygulamaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu, Gazze'ye yardım götürmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosundaki teknelere 18 Mayıs Pazartesi günü uluslararası sularda yasa dışı bir şekilde müdahale etmiş, teknelerde alıkoyduğu 40'tan fazla ülkeden 400'ü aşkın aktivisti Aşdod Limanına götürmüştü. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir çarşamba günü Aşdod Limanına giderek elleri bağlı bir şekilde yere diz çöktürülen ve kötü muameleye maruz bırakılan aktivistleri taciz ettiği anların videosunu paylaşmıştı.

Filodan dün akşam yapılan açıklamada, aktivistlerin alıkonulduğu süre boyunca birçoğunun fiziksel şiddete maruz kaldığı ve en az 15'inin tecavüz de dahil olmak üzere cinsel saldırıya uğradığı bildirilmişti. - PARİS

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Paris, Dünya, Son Dakika

