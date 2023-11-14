Fransız Televizyon Sunucusu Gazeteciyi Azarladı

Fransız CNews televizyon kanalı sunucusu Pascal Praud, canlı yayına katılan gazeteciyi "Filistinlileri anladığını söylediği" gerekçesiyle program sonrası azarladı.

YAYIN SONRASI GAZETECİYİ AZARLADI

CNews kanalındaki bir canlı yayın programının sosyal medyada yayınlanan kamera arkası görüntülerinde, Praud'un yayına katılan bir gazeteciye "Yayında Filistinlileri savunmayı bırakabilirsen iyi olur." dediği duyuluyor. Praud, söz konusu gazetecinin "Filistinlileri anladığını söylediğini" belirterek, "Filistinlilerin, İsrail'i yok etmek istediğini" iddia etti.

SUNUCUYA TEPKİ GÖSTERDİ

Filistin halkını savunmadığını belirten gazeteci, Praud'un Filistin halkına yönelik suçlamalarını kabul etmeyerek, sunucunun tavrına tepki gösterdi. Bir diğer kadın gazeteci ise meslektaşını savunarak, "(Filistinlileri) anladığını söylemedi, (bölgedeki) durumu anlattı." dedi.

"HERKES ARTIK GERÇEK YÜZLERİNİ GÖRÜYOR"

Tepkiye neden olan söz konusu kayıtlar, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Herkes gerçek yüzlerini görüyor artık" değerlendirmesini yaparken, bir diğer kullanıcı da "Bu ne şimdi yine ?" diyerek, Praud'un bir gazetecinin davranması gerektiğinin aksine hareket ettiğini savundu. Başka bir kullanıcı da durumu "utanç verici" olarak niteledi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, 7 Ekim'den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

GAZZE'DE HER GEÇEN DAKİKA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 320'yi aştı, bu kişilerin en az 4 bin 650'sini çocuklar ve 3 bin 145'ini kadınlar oluşturuyor. Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 197 Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Lübnan topraklarında bulunan Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.