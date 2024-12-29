GAP Eylem Planı Toplantısı Şanlıurfa'da Yapıldı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakanlar, Şanlıurfa'da GAP Eylem Planı Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "GAP bölgesinin ihracatı 20 kat arttı"

Bakan Kacır: "GAP Eylem Planı'na 496,2 milyar lira kaynak aktaracağız"

ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'da GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na başkanlık yaptı. Yılmaz, Şanlıurfa'nın önemli bir sanayi şehri konumuna geldiğini belirterek, GAP Eylem Planı ile yapılacak yatırımların önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte Şanlıurfa'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GAP Bölgesi'ne yönelik 2024-2028 yıllarını kapsayan yeni eylem planlarını açıkladı. Bakan Kacır, bu dönemde GAP'ın daha güçlü bir şekilde hayata geçirilmesi için kapsamlı projeler geliştirdiklerini belirterek, sürdürülebilir ve akıllı tarım uygulamalarıyla bölgedeki tarımsal kalkınmayı hedeflediklerini vurguladı.

"1 trilyon kamu yatırım yapıldı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, GAP Bölgesi'nde 2003-2024 döneminde yaklaşık 1 trilyon 40 milyar lira kamu yatırımı yapıldığını belirterek, "Yeni dönem GAP Eylem Planı ile bölgenin gelecek vizyonunu bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla ivmelendirerek ve yeni yatırımları kazandırarak daha gelişmiş bölge inşası için yeni bir ufuk olarak görüyoruz. Özel sektör yatırımlarıyla kamu yatırımları birleşecek ki topyekün bir kalkınma gerçekleşsin" dedi.

GAP Bölgesi'nde, 2002'de 9 ilin ihracatının 689 milyon dolar olduğuna, bunun 2023'te 13,7 milyar dolara yükseldiğine işaret eden Yılmaz, bölgenin ihracatının 20 kat arttığını söyledi.

"570 bin 246 kişiye istihdam sağlayacak"

"Katma değer oluşturacak bu dönüşümü 2028 yılına kadar 475 bin 205 hektar alanı sulamaya açarak gerçekleştireceğiz" diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, "Eylem Planı içerisinde GAP Bölgesi vizyonumuzun çerçevesini, kaynak kullanımında verimliliği sağlayan, entegre ve sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla çizerek 5 öncelikli dönüşüm programı oluşturduk. Bunlardan ilki 214,2 milyar TL bütçe ile gerçekleştirmeyi planladığımız Sulama Programı. 14/20 Program doğrultusunda su kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayarak maliyetleri düşürecek Silvan Projesi, Kralkızı- Dicle Sulamaları, Mardin Sulamaları, Adıyaman Koçali ve Gömükan Barajı Sulaması, Küçük Ölçekli Sulama İşleri projelerini hayata geçiriyoruz. Katma değer oluşturacak bu dönüşümü 2028 yılına kadar 475 bin 205 hektar alanı sulamaya açarak gerçekleştireceğiz. 570 bin 246 kişiye istihdam sağlayacak program ile hedefimiz, kuru tarımda 1 milyon 605 dolarlık katma değer artışı ve GAP Bölgesi tarımsal gayrisafi katma değerin ülke içindeki payının yüzde 19,1'e, bitkisel üretim değerinin de yüzde 21,5'e yükselmesidir" ifadelerini kullandı.

"İyi pamuk uygulamalarını 63,8 milyar TL'lik bütçe ile hayata geçireceğiz"

Tarımda Hassas Dönüşüm Programı kapsamında ise akıllı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, sulama pompalarındaki verimlilik artırımı ve iyi pamuk üretiminin teşvik edilmesi gibi projelerle 63,8 milyar TL'lik bir bütçe ayrılacağını belirten Kacır, "Tarımda Hassas Dönüşüm Programı ile akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, rekabetçi tarım ürünlerinde entegre kaynak verimliliği, sulama pompalarında verimlilik ve iyi pamuk uygulamalarını 63,8 milyar TL'lik bütçe ile hayata geçireceğiz. Ayrıca hayvancılık altyapısının geliştirilmesi, meraların ıslahı ve optimizasyonu, taşlık arazilerin ıslahı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımda kullanımının yaygınlaştırılmasını hedefleyen projelere de ağırlık veriyoruz. Program ile akıllı sulama sistemlerinin kullanıldığı alanın 400 bin hektara, iyi pamuk yetiştiriciliği yapılan alanın ise 611 bin dekara çıkarılmasını, 50 bin dekar mera alanının ıslah edilmesini, 50 bin dekar taşlık arazinin tarıma kazandırılmasını hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Tarım dışı gelir ve istihdamla yükseltmeyi hedefliyoruz"

Ayrıca,küçükbaş hayvan varlığının 11,8 milyona çıkarılması, hayvan başına süt veriminin de 0,75 litreden 0,9 litreye çıkarılması ve sulama pompalarında verimliliğin yüzde 53'e yükseltilmesi programının da hedefleri arasında yer aldığını kaydeden Kacır, "GAP Entegre 2.0 Programı ile kırsal alanda yaşayan, işlemeli tarıma uygun arazilerin az bulunduğu ve sulamadan yararlanamayan nüfusun sosyo - ekonomik koşullarını tarım dışı gelir ve istihdamla yükseltmeyi hedefliyoruz. Söz konusu hedeflerimiz için 4,6 milyar TL bütçe öngörüyoruz. Devreye alacağımız GAP Entegre Kırsal Kalkınma Programı, Anadoludakiler: GAP Bedestenden Dijital Platformlara Programı ve GAP Sosyal Invest Programları ile bölgeye yapılacak yeni yatırımların önünü açacağız" dedi.

"2028 yılına dek turizmde yatak kapasitesini 98 bin 696'ya yükselteceğiz"

Bakan Kacır, açıklamalarına şöyle devam etti: "Böylece 2028 yılı sonuna kadar AB nezdinde tescil edilen coğrafi işaretli ürün sayısını 3'ten 13'e çıkarmayı, kırsalda öne çıkan 9 adet üründe ekonomik değer oluşturmayı, 50 kooperatifi desteklemeyi ve 3 adet sosyal etki tahvili uygulaması yapmayı hedefliyoruz. 19,3 milyar lira bütçeli Turizm Odaklı Ekonomik Büyüme Programı ile bölgenin kültürel mirasını muhafaza ederek altyapıyı güçlendireceğiz, destinasyonlarda yeşil dönüşümü önceleyeceğiz. Vereceğimiz eğitimlerle hizmet kalitesini artırarak turizm odaklı tanıtım ve markalaşma projeleriyle bölgedeki turizm etkinliğini artıracağız. Projelerimizle gerçekleşecek yeni yatırımlarla, 2028 yılına dek turizmde yatak kapasitesini 98 bin 696'ya, belgelendirilmiş tesislerdeki geceleme sayısını 8,1 milyona ve ortalama geceleme süresini de 2,6'ya yükselteceğiz."

"GAP Eylem Planı'na 496,2 milyar lira kaynak aktaracağız"

Bakan Kacır, GAP Eylem Planı'na ayrılacak kaynakla ilgili de bilgi vererek, "Ayrıca, ziyaretçi karşılama merkezleri ve tarihi ören yerlerinde yeşil dönüşüm projeleri, sürdürülebilir eko-turizm köyleri, kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasına yönelik çalışmalar ve kültür yolları oluşturulması gibi çalışmaları da yürüteceğiz. Beşinci ve son olarak, Emek Yoğun Sanayi Sektörlerinde Dönüşüm Programı ile özellikle emek yoğun sektörlerde nitelikli yatırımların hayata geçmesini sağlayacağız. Bu Programa 16,1 milyar TL'lik kaynak tahsisi öngörüyoruz. Bu kapsamda, 2028 yılına kadar 2 adet büyük ölçekli özel sektör yatırımı ve Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programımız kapsamında 36 adet yeni yatırımı bölgeye kazandıracağız. Ayrıca yatırıma dönüştürülmesini planladığımız 70 adet ürünün tespitini de gerçekleştireceğiz. Ana hatları ile bahsettiğimiz GAP Eylem Planı kapsamında toplamda 198 projeye 2024-2028 yılları arasında toplam 496,2 milyar lira kaynak aktaracağız. Projelerin hayata geçmesi ile öngörümüz, bölgemizde kişi başına düşen yıllık gelirde ilave 49 bin lira artışın sağlanmasıdır" diye konuştu.