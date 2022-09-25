CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Demirtaş afişinin önünde poz vermesine Bahçeli'den tepki: Türkiye'ye meydan okuma küstahlığı - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Demirtaş afişinin önünde poz vermesine Bahçeli'den tepki: Türkiye'ye meydan okuma küstahlığı

25.09.2022 18:00

Geçtiğimiz günlerde Elazığ'a giden CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisi için astırılan "Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım" cümlesinin yer aldığı afiş önünde poz vermişti. MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun bu hareketine tepki göstererek, "Türkiye'ye meydan okuma küstahlığıdır. Afiş önünde paylaştığın fotoğraf, PKK'lı teröristlerle gıyaben çektirilmiş aile fotoğrafıdır. Vatan haini Demirtaş'a şükran görüntüsü, seninleyim mesajıdır" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde gittiği Elazığ'da, ziyaretin hemen öncesinde kentin bazı noktalarına Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekillerin daha önce kullandığı ifadeleri içeren afişler asıldı. Bu afişlerde " Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır, "Ne yazık ki Türkiye Azerbaycan'a yardım ediyor" ve " Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım" gibi cümleler yer aldı.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş afişinin önünde poz vermesine sert tepki: Türkiye'ye meydan okuma küstahlığı

KILIÇDAROĞLU ÖNÜNDE POZ VERMİŞTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise kendisine yönelik tepki amacıyla asılan bu afişlerle poz vererek "Bay Kemal'in şehre ziyaretini provoke etmek için, her yeri bunlarla donatmışlar. İnanın genelde hiç umursamam Saray provokasyonlarını; ancak üzücü olan şey şu ki, bu ucuz provokasyonlar yapılırken, yurttaşlarımızın kırılan kalplerinin ne olacağını kimse düşünmüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş afişinin önünde poz vermesine sert tepki: Türkiye'ye meydan okuma küstahlığı

BAHÇELİ'DEN SERT TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" adlı açık hava toplantıları kapsamında Erzurum'da yaptığı mitingde Kılıçdaroğlu'nun o afişlerden birinin önünde fotoğraf çektirmesine de değindi.

Bahçeli açıklamalarında şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu önceki konuşmasında, 'Selahattin Demirtaş'ın Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız' demişti. Ey Kılıçdaroğlu bu yetkiyi nereden alıyorsunuz? Kimlere mesaj veriyorsunuz? Cezaevinde bulunan bir terör suçlusunu nasıl dışarı çıkaracaksınız? Söyleyin bana, Demirtaş PKK'lı değil mi? Demirtaş bölücü değil mi?

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş afişinin önünde poz vermesine sert tepki: Türkiye'ye meydan okuma küstahlığı

"GAKKOŞLAR DERSİNİ VERDİ"

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Elazığ'a gitti, Gakkoşlar dersini verdi. Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'a şeref madalyası takacağım sözü afişe edildi. CHP'li bir milletvekilinin ve aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun dış politika başdanışmanının Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor diye yaptığı açıklama da gözler önüne serildi. Bu pankartlarda yazılanların hepsi doğrudur, hatta daha fazlası vardır.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş afişinin önünde poz vermesine sert tepki: Türkiye'ye meydan okuma küstahlığı

"TÜRKİYE'YE MEYDANA OKUMA KÜSTAHLIĞI"

Üstelik Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'a şeref madalyası takacağım sözünün yazılı olduğu afişte poz vermesi, 'barışacağız' demesi, Türkiye'ye meydan okuma küstahlığıdır. Afiş önünde paylaştığın fotoğraf, PKK'lı teröristlerle gıyaben çektirilmiş aile fotoğrafıdır. Vatan haini Demirtaş'a şükran görüntüsü, seninleyim mesajıdır."

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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Demirtaş afişinin önünde poz vermesine Bahçeli'den tepki: Türkiye'ye meydan okuma küstahlığı - Son Dakika
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