Gelecek Partili Selçuk Özdağ uyardı! Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için suikast girişimi gerçekleşebilir

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir suikast girişimi gerçekleştirilebileceğine dikkat çekti.

"KORUMA TEDBİRLERİNİ ARTIRMAK GEREKİYOR"

Özdağ, Cumhuriyet gazetesine yaptığı değerlendirmede, "Geçmişte siyasetçilere ve gazetecilere yönelik çok sayıda suikast girişimi oldu. Seçime az bir zaman kala Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleştikçe suikast girişimi ihtimalini de daha çok düşünmek gerekiyor. Bu nedenle koruma tedbirlerini artırmak gerekiyor" dedi.

CHP'Lİ İSİM İDDİALARI DOĞRULADI

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak ise iddiaları doğruladı. Toprak, "Duyumlar almadığımızı söyleyemeyiz. Ancak devletin bu konuda duyarlılık göstereceğine inanıyoruz. Devletin elinde istihbarat imkânı var. Bu konuda deneyimli, namuslu insanlar var. Onlara güveniyoruz. Bu ihbarları gözden geçiriyorlardır" dedi.