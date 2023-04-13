Gelecek Partili Selçuk Özdağ uyardı! Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için suikast girişimi gerçekleşebilir - Son Dakika
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Gelecek Partili Selçuk Özdağ uyardı! Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için suikast girişimi gerçekleşebilir

13.04.2023 09:57

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlenirken, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast iddialarına bir yenisi daha eklendi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın, "Seçime az bir zaman kala Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleştikçe suikast girişimi ihtimalini de daha çok düşünmek gerekiyor. Koruma tedbirlerini artırmak gerekiyor" sözleriyle aktardığı iddiayı CHP'li Erdoğan Toprak da onayladı. Toprak, "Duyumlar almadığımızı söyleyemeyiz" ifadeleri kullanıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir suikast girişimi gerçekleştirilebileceğine dikkat çekti.

"KORUMA TEDBİRLERİNİ ARTIRMAK GEREKİYOR"

Özdağ, Cumhuriyet gazetesine yaptığı değerlendirmede, "Geçmişte siyasetçilere ve gazetecilere yönelik çok sayıda suikast girişimi oldu. Seçime az bir zaman kala Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleştikçe suikast girişimi ihtimalini de daha çok düşünmek gerekiyor. Bu nedenle koruma tedbirlerini artırmak gerekiyor" dedi.

CHP'Lİ İSİM İDDİALARI DOĞRULADI

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak ise iddiaları doğruladı. Toprak, "Duyumlar almadığımızı söyleyemeyiz. Ancak devletin bu konuda duyarlılık göstereceğine inanıyoruz. Devletin elinde istihbarat imkânı var. Bu konuda deneyimli, namuslu insanlar var. Onlara güveniyoruz. Bu ihbarları gözden geçiriyorlardır" dedi.

YORUMLAR (2)
  • turgut yildız: BAY BAY KEMAL ORUC YOK NAMAZ YOK TESBİH YOK GECE NAMAZI YOK NEYE AYRIYORSN MERAK ETME KAYBEDECEKSN BU KADAR İNSAN DUA EDİYOR YETİMELR MAZLUMALR İFTARDA SAHURDA KAYBEDECEKSN İNŞLLAH Cevap Yaz 108 231 Yayından Kaldır
  • Emekli Tahminci: Kesin kendileri adam tuttu yaprtiracaklar bekleyin görün kendileri yazip kendileri oynuyor Cevap Yaz 136 176 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Gelecek Partili Selçuk Özdağ uyardı! Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için suikast girişimi gerçekleşebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gelecek Partili Selçuk Özdağ uyardı! Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için suikast girişimi gerçekleşebilir - Son Dakika
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