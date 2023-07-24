Gelecek Partisi, CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolü değerlendirdi

28 Mayıs seçimlerinin hemen öncesi CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına destek veren Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Kılıçadroğlu ile gizli bir mutabakat yaptığını açıkladı. Özdağ seçimi kazanmalrı halinde İçişleri Bakanlığı dahil 3 bakanlık ve MİT Başkanlığını alacaklarını ifade etti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak bu açıklamaları yalanlasa da Kılıçdaroğlu, "Öztrak da protokolü bilmiyor ki. Danışman dahil kimse bilmiyordu" diyerek gizli protokolü kabul etti ancak içeriği hakkında konuşamayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun Özdağ ile gizli mutabakat imzalamasına Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den tepki geldi.

KÜRŞAD ZORLU: BU BİZİM DIŞIMIZDA BİR OLAY

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapılan gizli protokole ilişkin, "Biz en başından bu yana şeffaflık ilkesini ayakta tutmak için büyük mücadele verdik. Sayın Genel Başkanımız seçim öncesinde de seçim sonrasında da bu ilişki biçimini, bu ilkeye sağdık kalarak büyük bir özveri ile yürüttü. Hatta 2 Mart'taki toplantıda, öncelikle Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi gerektiğini söyledi. Çünkü aksi durumda bunun bir pazarlık gibi anlaşılabileceğini, bunun da İYİ Parti'nin ilkelerine uymadığı yönünde iradesini ortaya koydu. Biz en başından bu yana şu ilkeyi ayakta tutmaya çalıştık; seçim sonuçlarını göreceğiz, milletimiz bize ne söyleyecek? Oy oranları ortaya çıktıktan sonra da eğer ülke yönetimi ittifaka verilmiş ise seçilecek cumhurbaşkanı başkanlığında bu oy oranında hangi partilere hangi sayıda hangi bakanlıkların düşeceği konusundaki yol haritamızı ortaya koymuştuk. Bunun altını çizelim. Bu merkezde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında kullandığı 'İki kişinin namusuna emanet edildi' ifadesi de önemlidir. Bunun özellikle kamuoyumuz tarafından hassasiyetle irdelenmesi gereken bir ifade olduğunu söylemek isterim. Bu bizim dışımızda bir olaydır. Ama bu cümle gerçekten Türk siyasetinin bugünü ve yarınları için önemli bir ifadedir" dedi.

"BİZİM AÇIMIZDAN SİYASİ VE AHLAKİ DEĞERİ YOKTUR"

Gelecek Partisinden yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın seçimler öncesinde yedi maddelik işbirliği protokolünü kamuoyuyla paylaştığı anımsatıldı.

Bu protokolün herhangi bir şekilde yönetime katılımı öngörmediği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Öte yandan bilgimiz ve onayımız dışında kişiler arasında mahfuz tutulan herhangi bir protokolün bizim açımızdan siyasi ve ahlaki değeri yoktur. Sayın Özdağ'ın 17 Temmuz günü aralarında İçişleri Bakanlığının da bulunduğu üç bakanlık ve MİT başkanlığı ile ilgili hususları da kapsayan gizli bir protokol konusunda ortaya attığı iddiaları asla kabul edilemez gördüğümüz için Sayın Genel Başkanımız, Sayın Kılıçdaroğlu'nu arayarak düşüncelerini ve önerilerini her zaman olduğu gibi samimi, açık ve dürüst bir şekilde kendisine iletmiştir."

"TEMEL İLKELERLE BAĞDAŞTIRMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Açıklamada, şeffaflık, tutarlılık, siyasi ahlak ve insan onurunun Gelecek Partisinin siyaset anlayışının temelini teşkil eden ilkeler olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi: "Her ne surette olursa olsun iktidarda kalmak veya hangi yöntem ve yol arkadaşı ile olursa olsun iktidara gelmek için siyaset yapmayı bu temel ilkelerle bağdaştırmak mümkün değildir. Hedef ile yöntem arasında kurulan ilişki siyasi ahlakın özünü teşkil eder. Bu bağlamda, son günlerde ortaya atılan iddiaları ve yapılan tartışmaları son derece üzücü ve demokratik siyasete güveni sarsıcı nitelikte görüyoruz. İktidarın halkı inim inim inleten zam ve vergi furyasını örtmekten başka hiçbir amaca hizmet etmeyen bu gündeme takılı kalmak yerel seçimlere dönük psikolojik bir operasyona teslim olmaktan öte bir anlam taşımaz."