Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

04.03.2026 16:49
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin "Bu savaş böyle devam ederse ABD, muhtemelen Türkiye üzerinde de baskı yapacak ve 'safını seç' noktasına götürebilecek.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin "Bu savaş böyle devam ederse ABD, muhtemelen Türkiye üzerinde de baskı yapacak ve 'safını seç' noktasına götürebilecek." dedi.

Davutoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Toplantıya gelmeden önce İran'ın Ankara Büyükelçiliğinde taziye ziyaretinde bulunduğunu aktaran Davutoğlu, küresel ölçüde bir savaşla karşı karşıya olduklarını belirtti.

Saldırının başladığından beri dengelerin çok değiştiğini, yeni risklerin ortaya çıktığını dile getiren Davutoğlu, ABD Başkanı Donald Trump ve diğer ABD'li yetkililerin açıklamalarını anımsattı.

ABD'nin savaşa girerken stratejik bir plan yapmadığını, kafalarının karışık olduğunu ve İsrail'in peşine takıldığını vurgulayan Davutoğlu, "Küresel bir güç olarak ABD'nin İsrail'in peşine takılması başlı başına büyük bir faciaya işarettir." diye konuştu.

Körfez ülkelerinin de savaşın bir parçası haline getirildiğine işaret eden Davutoğlu, "Bu savaş böyle devam ederse ABD, muhtemelen Türkiye üzerinde de baskı yapacak ve 'safını seç' noktasına götürebilecek." ifadesini kullandı.

Davutoğlu, kara ordusu olmadan rejimlerin değişmediğini, Irak örneğinin ortada olduğunu, 12 yıl bombalanmasına rağmen Irak'ta rejimin değişmediğini, kara ordusu harekete geçtiğinde de Irak'ta 1 milyon can kaybı yaşandığını hatırlattı.

Türkiye'nin Katar'da askeri üslerinin olduğunu anımsatan Davutoğlu, "Kimse 'Körfez'deki ateş Türkiye'ye gelmez' diye düşünmesin. Türkiye'yi kendi sınırlarına kapanmış bir ada devleti zannedenler yanılır. Yıllardır uluslararası bir sistemik deprem yaşayacağız diye uyarıyorum. Türkiye'de bir yıldır, fırtına yaklaşıyor, hazır olalım diyorum." dedi.

Davutoğlu, Türkiye'nin şu ana kadar sürdürdüğü tarafsızlık politikasının doğru olduğunu söyleyerek, "Tarafsızlık bizatihi uzaktaysa yeter. Ama yakınınızdaysa tarafsızlık yetmez. Yani uzakta bir krizde tarafsız kalabilirsiniz. Yakındaysanız yapacağınız iş tarafsızlık değildir. Aktif tarafsızlıktır." ifadelerini kullandı.

Bu savaşın Türkiye'yi ilgilendiren yönlerinin olduğunu dile getiren Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye üzerinde ABD baskısı artacak. İngiltere'ye bunu söyleyen Amerika, Türkiye'ye de 'Şu üsden şunu kaldır, şunu bunu yapalım' demeye başlayacak. Buna karşı Türkiye'nin çok net tavır alması, 'Türkiye'deki üsler, radarlar hiçbir şekilde İran'a karşı bir savaşın parçası olmayacaklar' demesi lazım. Eğer böyle bir talep gelirse de aynı gün Türkiye'deki üslerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denetimi sağlanmalı, Kürecik Üssü de kapatılması gerekiyorsa kapatılmalı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denetimi dışında hiçbir faaliyete izin verilmemeli. 'Şu anda buna gerek var mı' demeyin. 27 Şubat gecesi uyanan İranlı liderler, müzakereler iyi gittiğini düşünerek uyudular. Neyle karşılaşacağımızı bilemeyiz."

Davutoğlu, Türkiye'nin acil olarak körfez ülkeleriyle, özellikle Katar ve Suudi Arabistan ile İran arasındaki gerilimi azaltacak aktif ve fiili diplomasi başlatması gerektiğini söyledi.

İran'daki rejimin değiştirilmesinin çok zor olduğunu ifade eden Davutoğlu, "Rejimi değiştirmediğinizde, bir de kara harekatına girer veya silahlı başka grupları devreye sokarsanız olacak olan en kötü senaryo İran'da bir iç savaştır. Bu Suriye gibi olmaz. Ne kadar süreceğini kimse bilemez. İran'la birlikte Pakistan, Afganistan ve Türkiye de dahil yeni bir felaket ve kaosun içine sürüklenir. Dolayısıyla Türkiye'nin dışında değil bu savaş." dedi.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında atılacak adımların da bir an önce atılarak bu sürecin nihayete erdirilmesi gerektiğini belirten Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Eminim şu anda terör örgütüne doğrudan ya da dolayı 'Yeni bir tablo var. Aman silahlarınızı vermeyin, İran'da bir Kürdistan kurulabilir' diye mesajlar gidiyordur. Bunu 2013'te Suriye olayları üzerine yaptılar. Çözüm Süreci ilerlerken Suriye'de kantonlar kurdular. 'Aman siz bu işi bozun ve Türkiye'de de bunun uzantılarını yapın' dediler. Şimdi bu sürecin içinde olan bütün taraflara kuzey Irak'taki kardeşlerime de sesleniyorum: Sakın ha bu oyuna gelmeyin. İsrail'in, Amerika'nın gemisine binenler batmaktan hiçbir zaman kurtulamadılar."

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefeti de içine alacak şekilde bir istişari yapı kurması gerektiğini savundu.

