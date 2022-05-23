Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan "kararsız seçmen" uyarısı: Türkiye'nin kaderini belirleyecekler! - Son Dakika
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan "kararsız seçmen" uyarısı: Türkiye'nin kaderini belirleyecekler!

23.05.2022 13:51
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan "kararsız seçmen" uyarısı: Türkiye'nin kaderini belirleyecekler!

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu 6'lı masaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Toplantı öncesi Halk TV yazarı Fikret Bila'ya konuşan Davutoğlu; "Bu seçimle Türkiye'nin kaderi değişecek. Bunda da en büyük rol hâlâ şu anda kararsız gibi görünen seçmende olacak." diye konuştu. Davutoğlu ayrıca "iktidar giderse Türkiye batar" yaklaşımıyla, muhalefetin "kolay zafer" yaklaşımlarını eleştirerek, bu iki yaklaşımın kendisini tedirgin ettiğini söyledi.

Türkiye'de kendisini tedirgin eden iki kesim olduğunu söyleyen Ahmet Davutoğlu, sözlerine şu ifadelerle açıklık getirdi:

İKİ KESİME DİKKAT!

"Bir kesim var ki, illâ iktidar sahibi olmasına gerek yok, A Haber'i dinleyip, tek taraflı propagandayı dinleyip, 'Bu iktidar giderse Türkiye batacak' diye bir kanaate sahip olanlar. Bunlarda şöyle bir kanaat var; bu iktidar kalıcı. Bu bir yanılsama. Bu genelde iktidarının son dönemine gelen otoriterlerde olur. Bu yanılsama onların gerçeği görmesini engelliyor.

İkinci yanlış yaklaşım ise 'bunlar nasıl olsa gidecek kolay bir zafer kazanacağız' diyen yaklaşım. 'Bu mevcut boşluktan şu kişi çok kolay Cumhurbaşkanı seçilebilir, şu parti tek başına iktidarı götürür.' diyen bir kesim var. Kolay zafer dürtüsünden fazla insanları yanıltan bir şey yoktur. Kolay zafer dürtüsü insanlara en büyük hezimetleri yaşatır. Ben bunu iki tarafta da görüyorum. İktidarda da kolay bir zafer beklentisi var muhalefette de belli kesimlerde kolay bir zafer beklentisi var."

Kendi pozisyonunu ise "Bizim özelliğimiz şu; iktidardakinin de psikolojisini biliyoruz muhalefettekilerin de psikolojisini biliyoruz."sözleriyle özetleyen Davutoğlu önümüzdeki seçimi Türkiye'nin "kader seçimi" olarak niteliyor:

"BİZİM MESELEMİZ ALINACAK OYLARIN ÖTESİNDE"

"Altılı Masa'nın misyonu da burada. Tek bir ekonomi politikası çıkarmak değil mesele farklı ekonomi politikaları olabilir. Tek bir dış politika bulmak da değil. Bu seçime Altılı Masa'nın buradaki hedefi bu iki kolay zafercilere karşı zor bir sürecin olduğunu görüp hisle değil akılla, sloganla değil bilinçle, çıkarcılıkla değil sadece kendisini merkeze alan bir siyasi anlayışla değil kendisini aşan, partisini aşan bir anlayışla, intikam ile değil karşılıklı diyalogla ilerlemek. Şu anda bizim meselemiz tek tek partilerin alacağı oyun çok çok daha ötesindedir. Ondan sonra rekabet edelim ama o vakte kadar şu iki kolaycılara karşı zor bir süreç işletiyoruz, o süreci sağlıklı işletelim."

KARARSIZ SEÇMENLERİN ÖNEMİ

Davutoğlu'na göre seçimin sonucunu kararsızlar belirleyecek. Ancak Türkiye'nin bugünkü koşullarında kararsız, tarafsız kalmamalı. Davutoğlu'nun kararsızlara çağrısı şöyle:

"Özellikle de kararsız duran seçmenlere de şu mesajım var. Kararsız kalınarak Türkiye'nin geleceği çizilemez. Kararsız kalınması doğru gördüğünüz siyasi yaklaşımın yenilgisine yol açar. Çünkü karşı tarafın elini güçlendirmiş olur. Kimse bu seçimde tarafsız kalmamalı. Herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği ile ilgili kararını vermeli. Kimse seçim nasıl olsa yapılmayacak ya da yapılsa bile bu iktidar değişmeyecek gibi bir düşünce ile karamsarlığa sevk edilmemeli. Bu seçimle Türkiye'nin kaderi değişecek. Bunda da en büyük rol hâlâ şu anda kararsız gibi görünen seçmende olacak."

SEÇİM GÜVENLİĞİ GÜVENCESİ VERDİ

Davutoğlu, son günlerde gündemin en üst sıralarında yer alan seçim güvenliği ve SADAT'la ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"SADAT'la ilgili şüpheleri ortadan kaldıran bir yaklaşım benimsenmeli. Ama Cumhurbaşkanının şu sözleri şüpheleri arttırıyor; benim kendileriyle hiçbir hukukum yok diyor. Halbuki kurucusu, cumhurbaşkanı başdanışmanlığı yapmış. Seçim güvenliği konusunda bu çalışma grubumuzda çok iyi bir ortam oluştu çok tecrübeli arkadaşlar var. Seçim güvenliğinin teminatı bu Altılı Masa. Biz 6 lider seçimin objektif şartlarda yapılması için her türlü çabayı seçim öncesinde, seçim sürecinde, sandık başında ve seçim sonrasında oy sayımında göstereceğiz, kimse tereddüt etmesin. Türkiye'de objektif ve güvenilir bir seçim yapılacaktır. Kimse bunu engelleyemeyecek."

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Son Dakika Politika Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan 'kararsız seçmen' uyarısı: Türkiye'nin kaderini belirleyecekler! - Son Dakika


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