Gençlik bayramında gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi görüşte olursa olsun düşünce suçu diye bir şey olamaz - Son Dakika
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Gençlik bayramında gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi görüşte olursa olsun düşünce suçu diye bir şey olamaz

19.05.2022 19:25
Gençlik bayramında gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi görüşte olursa olsun düşünce suçu diye bir şey olamaz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24 farklı üniversiteden gençlerle buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şiir okuduğu için, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yıllar önce attığı twetlerden dolayı verilen cezalara atıf yapan İmamoğlu, "Hangi siyasi görüşte olursa olsun düşünce suçu diye bir şey olmaz. Ve bundan ceza alan her kişi bu ülkenin adalet tarihine, hukuki sürecine kara leke olarak iz bırakır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'ncü yıl kutlamaları kapsamında, 24 farklı üniversiteden gelen gençlerle Florya'da buluştu.

Gençlerin toplumun pek çok kesiminden daha fazla özgürlük ve adalet istediğinin farkında olduklarının altını çizen İmamoğlu, "Ülkede özgürlükler tırpanlanıyor ve adalete olan inanç azalarak vicdanları yaralıyor. Haksızlık ve hukuksuzluk kime yapılırsa yapılsın, kötü bir şey. Sorgulamadan, anlamadan, anlaşamadan, dinlemeden, okumadan, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyoruz" dedi.

ADNAN MENDERES VE DENİZ GEZMİŞ'İ HATIRLATTI

1961 yılında eski Başbakanlardan Adnan Menderes, bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan; 1972'de ise Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edilmelerinin toplumsal vicdanı yaraladığının altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:

*On yıllar geçmesine rağmen, vicdanlarda o kararı verenler hapsedildi. Ve biz hala bu kötü kararlarla adaletin sıkıntıya uğradığı süreçler sonrasında, ne yazık ki o dönemi yargılıyoruz ve üzülüyoruz.

*Bu tür ortamları yaşayalım, istemiyoruz. Bugün, ülkeye seçilerek yıllarca hizmet ediyor -beğenin, beğenmeyin- bu ülkenin Cumhurbaşkanı, bir şiirden dolayı yargılandı ve hapse atıldı. Bir şiir okuduğu için.

*Peki Twitter'da 10 küsur yıl önce bir twet attı diye de bugün Canan Kaftancıoğlu hapsedilmeye ya da cezalandırılmaya çalışılıyor. Bu vicdana sığmaz. Onun için verilen bu cezalar, toplumun vicdanını paramparça ediyor.

*Efendim, 'Dünkü sana bugünkü bana, yarınki sana.' Yok öyle bir şey. Sen, ben yok. Adalette sen, ben diye bir şey olmaz. Adalet hepimize ait. Ve birçok mevzu da artık 'sen', 'ben' değiliz zaten; biziz.

"GEZİ DAVASI KARARI ADALET DUYGUSUNU SARSTI"

Gezi davası kararlarının ve Kaftancıoğlu'na benzer şekilde siyasi düşüncelerinden ve fikirlerinden dolayı yargılanarak cezalandırılmaya çalışılan insanların durumunun gençlerin adalet duygusunu sarstığına vurgu yapan İmamoğlu, şöyle konuştu:

*Siz gençlerin, gelecek kuşakların daha adil, daha özgür yaşanabilir bir kente kavuşması için emek vermiş insanlar bu insanlar. Ben tanıyorum onları. Bir tanesi benim 10 yıldır danışmanlığımı yapan, 3 yıldır Daire Başkanlığımı yapan Tayfun Kahraman. Dünya iyisi, şehir plancısı, hayatını mesleğine adamış.

*Yani bir park daha yok olmasın deyip, diyalog isteyen, konuşan, o dönemde bir meslek odasının başkanlığını yapan can arkadaşım, yoldaşım; 18 yıl hapis cezası alıyor. Yok böyle bir şey. Ben 13 yılına şahidim bu insanın; yargılandığı dönem de içinde. Dolayısıyla böyle vicdanlara sığmayan kararlar, hukuku hiçe sayarak verilen bu cezaların adaletle ilgili kararlar değil, siyasi karar olduğunu ben biliyorum.

*Ve ben yüzünüze bakarak, gözlerinize bakarak şunu söylüyorum: Hangi siyasi görüşte olursa olsun, hangi bakış açısında olursa olsun; düşünce suçu diye bir şey olmaz. Ve bundan ceza alan her kişi, her insan bu ülkenin adalet tarihine, hukuki sürecine kara leke olarak iz bırakır. Başka hiçbir şey olmaz.

"SUSALIM, SİNELİM İSTİYORLAR"

Ortada bir suç olmadığına, 16 milyonun rahat ve onurlu bir yaşama kavuşması için verilen mücadelenin cezalandırılmaya çalışıldığına dikkat çeken İmamoğlu, "Bunun üzerinden tüm topluma da bir mesaj vermeye çalışılıyor: Susalım, sinelim, bize dayatılan bir kadere razı olalım. Hak temelli bir yaşam talep etmemiz istenmiyor. Bunu asla kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Hayallerinizden ve ideallerinizden asla vazgeçmeyin. Pes etmeyin" dedi.

"FAZLA DEĞİL, BİR YIL DAHA DİKKATLİ OLUN"

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Özgür fikirler uygulamaya geçtiği zaman, milletimiz yükselecektir" sözlerinden alıntı yapan İmamoğlu, "Fikri hür, vicdanı hür nesiller diye tariflemiştir gelecek nesli. Bu milletin hürriyetine ne kadar düşkün olduğunu, birçok sözünde söylemiştir. Hangi çılgın bizi zapt edebilir? Mümkün mü? Edemez. Kimse bizi baskı altında tutamaz. Lütfen konuşun. Fikirlerinizi söylemekten imtina etmeyin. Ve tabii ki doğru zeminlerde. Dikkatli olun. Fazla değil, bir yıl daha dikkatli olun. Ondan sonra daha özgür fikirlerinizi ortaya koyacaksınız" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika Gençlik bayramında gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi görüşte olursa olsun düşünce suçu diye bir şey olamaz - Son Dakika


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