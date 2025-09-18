Gökçe Gökçen: Toplumsal barış için samimiyet ve adalet şart - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Gökçe Gökçen: Toplumsal barış için samimiyet ve adalet şart

Gökçe Gökçen: Toplumsal barış için samimiyet ve adalet şart
18.09.2025 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Gökçen, toplumsal barışın ancak demokratikleşme ve adaletle sağlanabileceğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Gerçek bir toplumsal barış ancak samimiyetle, demokratikleşmeyle, adaletle mümkündür. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler bu sorumluluk ve bilinçle komisyonda ve Meclis'te ve sokaklarda çalışmalarımıza ve kararlı mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gökçen, CHP olarak TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na, 'Çözümün adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi' diyen bir irade olarak katıldıklarını belirterek, "Herhangi bir pazarlık üzerine katılmamıştık. Ancak geçtiğimiz haftaki toplantı öncesinde eski İstanbul İl Başkanlığımız abluka altına alındı. Burada milletvekillerine, vatandaşlarımıza, gazetecilere şiddet uygulandı. Kapalı alanda biber gazı kullanıldı. Gazetecilere plastik mermi ile saldırıldı. ve İstanbul İl Başkanlığımıza kayyım atandı. Kayyım siyaseti aslında bir bütün; seçilmişi tanımayan, halkın iradesini kendisine tehdit olarak gören, siyasi partilerin iradesine saygı duymayan bir anlayış. 'Benim muhalefetim benim istediğim gibi hareket etsin' diyen bir anlayış var karşımızda. Belediyelere, üniversitelere ve en son Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'na hukuksuzca kayyım atayan zihniyet bir bütün. ve bütün bunlara karşılık vesayet değil siyaset diyen bir toplum var karşımızda" ifadelerini kullandı.

'TİKTOK'ÇU BİR ANLAYIŞLA TOPLUMSAL BARIŞ İNŞA EDİLMEZ'

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda; hasta tutuklular, belediyelerdeki kayyımların geri çekilmesi gibi konuların gündeme alınması gerektiğini vurgulayan Gökçen, "Atılması gereken daha birçok adım var ve biz bunların sadece bir kısmını demokratikleşme paketimizde dile getirmiştik ve komisyona sunmuştuk. Atılması gereken daha birçok adım toplumun Meclis'e de güven duymasını sağlayacaktır. Ancak bunun tam aksi yönde adımlar atılmakta. Demokrasiden uzaklaşmanın ekonomik maliyeti de yeniden topluma yüklenmektedir. Unutulmamalıdır ki bir yanda kendi yurttaşlarıyla barışmayan, meydanlardaki kalabalıkların iradesini görmeyen diğer yanda Orta Doğu ve dünyadaki gerilimlerin ciddiyetini fark etmeyen TikTok'çu bir anlayış toplumsal barışı da inşa edemez. Gerçek bir toplumsal barış ancak samimiyetle, demokratikleşmeyle, adaletle mümkündür. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler bu sorumluluk ve bilinçle komisyonda ve Meclis'te ve sokaklarda çalışmalarımıza ve kararlı mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Gökçe Gökçen, Demokrasi, Politika, Gökçen, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Gökçe Gökçen: Toplumsal barış için samimiyet ve adalet şart - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili
AK Parti’den Özel’in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı AK Parti'den Özel'in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı
Basketbolseverlere müjde Maçlar artık şifresiz kanalda Basketbolseverlere müjde! Maçlar artık şifresiz kanalda
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu
Korkutucu şekilde yayılıyor Yetkililer ’bu hayvanlarla kesinlikle temas etmeyin’ diyerek uyardı Korkutucu şekilde yayılıyor! Yetkililer 'bu hayvanlarla kesinlikle temas etmeyin' diyerek uyardı

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
14:04
Fransa yanıyor Sendika üyeleri ekonomi ve maliye bakanlığı binasını bastı
Fransa yanıyor! Sendika üyeleri ekonomi ve maliye bakanlığı binasını bastı
13:42
Milli sporcuyu öldüresiye döven saldırganlardan “Pişman mısınız“ sorusuna olay yanıt
Milli sporcuyu öldüresiye döven saldırganlardan "Pişman mısınız?" sorusuna olay yanıt
13:35
Bakan Bolat duyurdu Libya vatandaşları için yeni vize sistemine geçildi
Bakan Bolat duyurdu! Libya vatandaşları için yeni vize sistemine geçildi
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
13:08
Spor gündemi alev aldı Ali Koç’tan TFF’ye çıkarma
Spor gündemi alev aldı! Ali Koç'tan TFF'ye çıkarma
12:40
Mabel Matiz tartışması Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
Mabel Matiz tartışması! Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:46:11. #7.11#
SON DAKİKA: Gökçe Gökçen: Toplumsal barış için samimiyet ve adalet şart - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.