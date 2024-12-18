Gökçek'ten AK Partili Mustafa Tuna'ya sert sözler - Son Dakika
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Politika

Gökçek'ten AK Partili Mustafa Tuna'ya sert sözler

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde borç tartışmaları devam ediyor. Kendi döneminden kalan borçların yeniden gündeme gelmesiyle Melih Gökçek, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Gökçek, kendisinden sonra belediye başkanlığı görevini üstlenen AK Partili Mustafa Tuna'yı işaret ederek sert ifadeler kullandı. Gökçek, "Mustafa Tuna'nın AK Partililiğine hayret ediyorum" dedi.

18.12.2024 09:33  Güncelleme: 09:50
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en yüksek borcu olan CHP'li Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi'ne haciz işlemi başlatılması siyaset gündemine oturmuştu. Hesaplarına bloke koyulan belediyelerde başı 5 milyar 700 milyon TL SGK prim borcu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) çekmişti.

Mevcut ABB Başkanı Mansur Yavaş, SGK borçlarının büyük bir kısmının Melih Gökçek döneminden kaldığını iddia etmesine, eski başkan Melih Gökçek'ten yanıt geldi. Yavaş'ın iddialarının ardından Gökçek de kendisinden sonra 2 yıl boyunca ABB başkanlığı görevini yapan AK Partili Mustafa Tuna'yı hedef aldı.

"MUSTAFA TUNA SAHTEKARCA İŞ YAPIYOR"

"Mustafa Tuna tamamen yalan söylüyor. Sahtekarca iş yapıyor." diyen Gökçek, kendisinin belediyeyi teslim ettiğinde tek kuruş vergi ve sigorta borcu olmadığını savundu. Şirketlerin ise sadece bir tanesinin 195 bin TL borcu olduğunu ifade eden Gökçek, "Şirketlerin sigorta ve vergi borcu olursa belediye ihalelerine giremezdi. Onun için hepsinin borcu sıfırdı. Onun için bunu kim söylüyorsa yalan söylüyor, sahtekarca söylüyor. Benim Mansur Yavaş'a bıraktığım toplam borç 2,2 milyar liradır. Mansur Yavaş 3,5 milyar TL diyor. Ama geriye kalan Mustafa Tuna zamanından kalan borçlardır" dedi.

"AK PARTİLİLİĞİNE HAYRET EDİYORUM"

"Melih Gökçek o güne kadar bir gün maaşı aksatmamış. Bu adam neden bahsediyor? Resmen saçmalamış" diyen Gökçek, "Mustafa Tuna göreve geldikten sonra her konuda benim yaptığımın tersini yaptı. Örneğin Ankapark konusunda Mansur Yavaş'tan farkı yoktur. Ankapark'ı dağıtacağını söyledi. Daha şüpheniz olmasın. Mustafa Tuna'nın AK Partililiğine ben hayret ediyorum" diye konuştu.

Gökçek\'ten AK Partili Mustafa Tuna\'ya sert sözler

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Son Dakika Politika Gökçek'ten AK Partili Mustafa Tuna'ya sert sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Bilal Yavuz:
    Biz de sana hayret ediyoruz 2.2 milyar borç ne demek devlet mi yönettin belediye mi.. 71 4 Yanıtla
  • Nedim Karadağ:
    O zamanın parasıyla 2.2 milyar çok büyük para. 67 4 Yanıtla
  • Mustafa Doğan:
    jeepi çaldın da villayı nasıl çaldın be adam 63 4 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    gökcekler fena kapana kisti bunların sonunu Allah bilir 60 4 Yanıtla
  • sezai duran:
    Yani bir insanın hala insan içine çıkıp böyle pişkin pişkin konuşması tam bir yüzsüzlük gerçi şaşırmayalım bunun oğlu bu koşulda bile vekil oldu daha birşey demeye gerek yok . 46 6 Yanıtla
  • Erdoğan Göde:
    yiyin birbirinizi.... 33 4 Yanıtla
  • serhat ali:
    Mustafa Tuna o dönem aday gösterilseydi hala belediye başkanıydı. ne çaldı ne peşkeş çekti. sevmeme sebebinizi anlamak çok zor değil. 28 3 Yanıtla
  • atakan oskay:
    İt iti ısırmaz.... 23 3 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    2018 de 2.2 mlyr TL ile seni bile satın alırdık şimdi o para ile İstanbul'da 5 daire parası asgari ücret 7 bin iken o kadar borcu nasıl yaptın utanmadan bide söylüyor ben bu kadar borç bıraktım diye 19 0 Yanıtla
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