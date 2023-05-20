Gözlerin çevrildiği Sinan Oğan ve Ümit Özdağ cephesinde yüzler gülüyor - Son Dakika
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Gözlerin çevrildiği Sinan Oğan ve Ümit Özdağ cephesinde yüzler gülüyor

20.05.2023 14:58

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda hangi adaydan yana destek açıklaması yapacakları merak konusu olan Sinan Oğan ve Ümit Özdağ cephesinde keyifler yerinde... Dün hem Kılıçdaroğlu hem de Erdoğan cephesiyle görüşerek taleplerini ileten ikilinin sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraflarında ellerinde tesbih ile kahkaha attıkları görülüyor.

Türkiye'nin gözü kulağı 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde. Bir tarafta yüzde 49.52'lik kesimin desteğini alan Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan, diğer tarafta ise yüzde 44.88 oy alan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu var. Hal böyleyken tüm gözler ilk turda yüzde 5'in üzerinde oy alan ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a çevrilmiş durumda...

GÖRÜŞME TRAFİĞİ YAŞANDI

Dün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'yla, Oğan'ın ise Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sonrası herkes ATA İttifakı'ndan gelecek kararı bekliyor. Bugün bir araya gelen Ümit Özdağ ile Sinan Oğan yüksek ihtimal destek konusunda kararını verdi.

KEYİFLİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

İkiliden henüz karar açıklaması gelmedi ama görüşme sırasında çekilen bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Karede, Özdağ ve Oğan'ın keyifli halleri dikkat çekti.

İşte ikilinin görüşmesinden kareler;

YORUMLAR (1)
  • cemal aslan: İşin enterasan yanı hangi ittifaka gitseler destekleri kadar oy da karşı ittifaka geçiyor. Ne anladım bu işten. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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ATA İttifakı, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı adaylarıyla görüştü! İşte merak edilen görüşme trafiğinin perde arkası ATA İttifakı, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı adaylarıyla görüştü! İşte merak edilen görüşme trafiğinin perde arkası

Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gözlerin çevrildiği Sinan Oğan ve Ümit Özdağ cephesinde yüzler gülüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gözlerin çevrildiği Sinan Oğan ve Ümit Özdağ cephesinde yüzler gülüyor - Son Dakika
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