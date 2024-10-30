Günaydın'dan Özer'e Gözaltı Tepkisi

Politika

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin "Bu soruşturmanın sonucunu da serinkanlılıkla bekleyeceğiz. Şunu bilsinler ki biz sizi tanıyoruz. Amacınızı biliyoruz. O amacınıza yürüyemeyeceksiniz. Burası eninde sonunda çağdaş, demokratik bir hukuk devletine dönüşecek." ifadelerini kullandı.

Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünün kutlandığını anımsatarak, Cumhuriyet'in çok büyük bir antiemperyalist direniş mücadelesi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, gelir dağılımı eşitsizliğinde 8. sırada yer aldığını söyleyen Günaydın, "Bizim önümüzde Kolombiya, Brezilya, Zambiya, Panama, Kosta Rika, Ekvador ve Paraguay var. Güney Amerika ve bazı Afrika ülkelerinin sıralamasında Türkiye dünyada 8. durumunda." diye konuştu.

CHP'li Günaydın, Türkiye'nin aynı zamanda gıda enflasyonunun en yüksek olduğu ülkeler sıralamasında bulunduğunu, geniş tanımlı işsizlik oranının ise yüzde 27,2'ye çıktığını anlattı.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Günaydın, vatandaşın kredi kartı borcunun bir haftada 6,5 milyar lira arttığını ve vatandaşın kredi kartlarına toplam borcunun 1 trilyon 680 milyar lira olduğunu söyledi. Günaydın, vatandaştan bu yıl 11, 1 trilyon lira vergi toplanmasının planlandığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yılı göre yüzde 46,5'luk bir artış var. Faiz ödemeleri 1 trilyon 950 milyar lira olarak bütçeye konuldu. Geçen yıla göre yüzde 50'lik bir artış. Vatandaştan daha çok vergi toplayacaklar, faiz lobilerine daha fazla faiz ödeyecekler, daha çok kaynak aktaracaklar. Kamu hizmetlerini kısacaklar ve bütçe harcamalarını azaltacaklar. Önümüzdeki yılın enflasyonunu yüzde 17,5 olarak hedefliyorlar. Asgari ücrete, emekli maaşlarına bu hedeflenen enflasyon oranında zam yapacaklar. Gerçek enflasyonun çok daha yüksek olduğu ortamda vatandaş bir yıl sonra geleceği umulan enflasyon oranı ile baş başa kalacak ve çok daha düşük ücretlere, enflasyon altında ezilmeye devam edecek."

"Davet etseniz gelmiyor mu?"

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in terör örgütünün faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınma şekline tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Davet etseniz gelmiyor mu acaba? İlla bir itibar suikastı yapmak zorundasınız. Şimdi aldığımız bilgilere göre diyorlar ki '4 günlük gözaltı süresinin tamamını kullanacağız.' İlk 24 saatte de avukat görüşü yasak. Bütün haklarından alıkoyun ve orada tutun. Adalet Bakanı'na soruyorum. Türkiye'de kaç tane belediye başkanını dinliyorsunuz? Kaç tane belediye başkanına teknik takip yapıyorsunuz? Bunların partilere göre dağılımı nedir?

Türkiye'nin hakimlerine ve savcılarına seslenmek istiyorum. İktidarlar gelir geçer. Siz devletin hakimi, polisi, savcısı olun. Kanunlardan ayrılmayın. Kanunların çizdiği çerçevede, vicdani kanaatlerinizle işlerinizi yapın. Bu soruşturmanın sonucunu da serinkanlılıkla bekleyeceğiz. Şunu bilsinler ki biz sizi tanıyoruz. Amacınızı biliyoruz. O amacınıza yürüyemeyeceksiniz. Burası eninde sonunda çağdaş, demokratik bir hukuk devletine dönüşecek. Bunu da hep beraber başaracağız."