Gurbetçiler Kapıkule'de Karşılandı - Son Dakika
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Gurbetçiler Kapıkule'de Karşılandı

Gurbetçiler Kapıkule\'de Karşılandı
02.07.2026 18:16
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, gurbetçilerle Kapıkule'de bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Avrupa'da yaşadıkları ülkelerden, yaz tatili için gelen gurbetçilerle, Türkiye'ye ilk adım attıkları Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir araya geldi. Sırakaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar yurt dışındaki millet varlığımız, canımızdan bir parçadır. Onlar bizim başımızın tacıdır anlayışıyla hareket ediyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunup, gurbetçilerle bir araya geldi. Avrupa'da yaşadıkları ülkelerden, yaz tatili için Türkiye'ye gelen gurbetçilerle sınır kapısında sohbet eden Sırakaya, öneri ve sorunlarını da dinledi. Edirne Valisi Yunus Sezer ve AK Parti İl Başkanı Belgin İba'nın da eşlik ettiği Sırakaya, "Yurt dışındaki 7,5 milyona yakın millet varlığımız, Türkiye'mizin herhangi bir sorununda, sıkıntısında geçmiş dönemde ekonomik dar boğazın yaşanmış olduğu 70'li yıllarda, daha sonraki süreç içerisine baktığımız zaman, büyük afetlerin, depremlerin, asrın felaketinin yaşanmış olduğu dönemde de milletimizin yanında bulunan, milletimizle birlikte kalbi çarpan ve her sevincinde, her başarısında bayraklarıyla sokakları süsleyen insanlarımızın varlığını, yurt dışında tabiri caizse gönüllü elçilerimizin varlığını da her zaman büyük memnuniyetle müşahede ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Onların memleketlerine, ana vatanına, Türkiye'ye gelişi sadece bir seyahat değil, bir vuslattır. Aynı şekilde sılayla kavuşma noktasıdır" diye konuştu.

'BAŞ TACIMIZ'

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının, Türkiye ile olan bağlarının kuvvetli hale gelmesi için çalıştıklarını söyleyen Sırakaya, "Bu anlamda bizler AK Parti olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın; özellikle yeni nesil başta olmak üzere, memleketiyle olan bağlarının daha kuvvetli hale gelmesi noktasında sorumluluk üstlenilmesi, onları bu toplumdan ve aidiyet bilincinden uzaklaştıracak her türlü davranışın kesinlikle yaklaşılmaması gerektiği noktasındaki duruşumuzu ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle; dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar yurt dışındaki millet varlığımız bizim canımızdan bir parçadır. Onlar bizim başımızın tacıdır anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu anlayışımızın bir tezahürü olarak bizler yurt dışından ülkemize, özellikle yaz döneminde gelen kardeşlerimizin seyahatinin daha kolay kılınabilmesi noktasında, daha rahat bir seyahat sağlanabilmesi noktasında da her sene gerekli önlemleri alıyoruz" dedi.

'GÜNLÜK 5 BİN ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞ SAĞLIYOR'

Ticaret Bakanlığı, Edirne Valiliği, Bulgaristan ve Yunanistan tarafıyla, yaz aylarında vatandaşların gelişlerinin rahat sürdürmeleri konusunda koordinasyon toplantılarını tamamladıklarını söyleyen Sırakaya, "Teknik olarak bazı düzenlemelerin yapılabilmesiyle ilgili olarak 7/24 vatandaşlarımızın Kapıkule'den, Hamzabeyli'den, Dereköy'den, İpsala'dan, Pazarkule'den geçişlerinin sağlanabilmesi noktasında bütün çalışmalar tamamlanmış, yine gümrük kapılarımızda var olan bilgisayar aksamı, özellikle 90 yeni nesil bilgisayarla birlikte değiştirilerek bu sürecin daha da hızlandırılması noktasında çalışmalar tamamlanmış durumda. Baktığımız zaman yaklaşık olarak günlük 5 bin araç giriş sağladı ve 10 binden fazla vatandaşımız giriş çıkış sağladı. Ancak tahmin ediyoruz ki 13 ve 14 Temmuz tarihlerinde bu sayının 10 bin araca yaklaşacağı ve yaklaşık 40 bin ile 50 bin arasında vatandaşlarımızın girişinin sağlanacağı bir noktada tüm hazırlıkların biraz önce ifade ettiğim gibi tamamlandığı, bu anlamda Kapıkule'de, Hamzabeyli'de, Dereköy'de, Pazarkule'de ve İpsala'da kamera sistemiyle, açıkçası gümrük sahasındaki yoğunlukların 24 saat boyunca vatandaşlarımız tarafından takip edilebildiği ve bu yoğunluğa göre belki çok yoğun olmayan başka gümrük kapılarına bir şekilde yönelebilecekleri internet sitesinin de şu anda hazır olduğu ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulduğunu da ifade edebilirim. İnternet sitesine baktığınız zaman 'trakya.ticaret.gov.tr' adresinden bütün bu çalışmaların takip edilebileceğini de ifade etmek isterim" diye konuştu.

'SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR'

Kentteki 4 sınır kapısında da peronların hizmet verdiğini dile getiren Sırakaya, "Bildiğiniz üzere sadece Kapıkule'de 12 peronumuz hizmette. Hamzabeyli'de 4 peronumuz, yine Pazarkule'de 3 peronumuz, İpsala'da 4, Dereköy'de de 3 peronumuz hizmette. Biz sadece Kapıkule'deki var olan 12 peronu, esasında 2 tane bilgisayar sistemi koyarak, 12 tane olan peronu tabiri caizse 24 perona çıkararak vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde geçişini sağlama noktasında da sorumluluk üstlenmiş durumdayız. Tabii bütün bunların yapılabilmesi için özellikle yaz aylarında vatandaşlarımızın gelişinde gümrük personelimizin biraz daha desteklenmesi gerekiyor. Trakya Gümrük Bölge Müdürlüğü, bu süreç içerisinde yaz aylarında özellikle gümrük personeline 137 gümrük personeli ilave ederek vatandaşlarımızın gümrük noktalarındaki sıkıntılarının oluşmaması için ve bu sürecin çok daha hızlı bir şekilde tamamlanması için göstermiş olduğu hassasiyet için, Ticaret Bakanlığımıza bir kez daha teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Yine gümrük müdürlüğümüzün göstermiş olduğu bu hassasiyet gibi İçişleri Bakanlığımız da pasaport işlemlerinin daha hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için bu süreç içerisinde 89 tane emniyet personelimizin de gümrüklerimizde daha hızlı bir şekilde bu sürecin tamamlanması için bir destek söz konusu. Dolayısıyla hem İçişleri Bakanlığımız olsun, hem gümrük bölge müdürlüğümüz olsun, bu süreci vatandaşlarımızın lehine olacak şekilde, yoğun bir şekilde takip etmekteler" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN DEĞERİ OLARAK GÖRÜYORUZ'

Yurt dışında yaşayan gurbetçilerin yaz tatillerini huzurlu geçirmelerini dileyen Sırakaya, "Tabii biz bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza selamını, muhabbetlerini, sevgilerini ifade ediyoruz. Vatandaşlarımıza Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını iletirken Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle; 'Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasınlar, yurt dışındaki yaşayan 7,5 milyon millet varlığımız bizim canımızdan bir parça. Onlar bizim başımızın tacı ve yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımızı her birini de biz Türkiye'mizin bir değeri olarak gördüğümüzü de tekrar ifade edeceğiz'. Bugün bir kez daha kendilerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Yolları açık, gönülleri ferah olsun. Tatilleri bereketli olsun. Burada sevdikleriyle gerçekleştirecekleri tatilde sağlıklı, muhabbetli, huzurlu bir dönem geçirmelerini temenni ediyoruz" dedi.

Sırakaya, Vali Sezer ve beraberindeki heyet, bir süre Kapıkule'den, yurda giriş yapan gurbetçilerle sohbet etti.

Kaynak: DHA

AK Parti, Politika, Ekonomi, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Gurbetçiler Kapıkule'de Karşılandı - Son Dakika

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