HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
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Politika

HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Kutladı

HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı 1 Mayıs İşçi Bayramı\'nı Kutladı

HAK-İŞ Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nda emekçilerin haklarına dikkat çekerek, işten çıkarılan emekçilere destek verdiklerini ve terörsüz bir Türkiye hedefi için mücadele edeceklerini belirtti.

01.05.2025 14:25  Güncelleme: 14:31
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HAK-İŞ Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramını kutladı. Aküzüm, "Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında emeği ve alın terinden vazgeçmeden var gücü ile çalışan emekçilerin, bugün alın terimizin, emeğimizin, birlik ve dayanışmamızın günüdür" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında emeği ve alın terinden vazgeçmeden var gücü ile çalışan emekçilerin, bugün alın terinin, emeğin, birlik ve dayanışmanın günü olduğunu söyledi.

Sorunlar, öneriler ve talepler için coşkuyla, inançla meydanlarda olduklarını belirten Aküzüm, "Bugün 1 Mayıs'ta; Van ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerinde hukuksuz ve haksız şekilde işten çıkarılan, 360 gündür eylem çadırında ekmeği ve hakkı için direnen emekçi kardeşlerimizin, Altındağ Belediyesi, Lezita ve Yolbulan'da grev yapan, aylardır alın teri ve emeği için mücadele eden emekçilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz. HAK-İŞ olarak, sendikal hak ve özgürlüklere yönelik yapılan tüm müdahaleleri kınıyor, sendikadan istifaya zorlanan, işten çıkarılan emekçilerin bir an önce işlerine iade edilmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz" dedi.

"Türkiye, terörsüz bir gelecek için kararlı adımlarla ilerlemektedir" diyen Akyüz, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemiz, terörden arındırılmış bir Türkiye hedefi doğrultusunda yeni ve kararlı bir sürece girmiştir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, terörün her türlüsünü reddeden milli birlik ve beraberliği esas alan bu sürece güçlü desteğimizi ifade ediyoruz. 2025 yılı Kamu Çerçeve Protokolü sürecinin sosyal diyalog ilkesiyle yürütülmesini ve taleplerimizin karşılanmasını istiyoruz. Toplu iş sözleşmesinin, kamu işçilerimizin ücret adaleti, sosyal hakları ve çalışma şartları açısından kalıcı kazanımlar sağlaması gerektiğine inanıyoruz. 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiği bu süreçte, kamu işçilerinin aile bütünlüğünü koruyacak adımların atılmasını bekliyor, gerekli yasal ve idari düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Filistin başta olmak üzere; Doğu Türkistan'dan Arakan'a kadar pek çok coğrafyada insanlar temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmakta, ağır insanlık ihlallerine maruz kalmaktadır. Siyonist İsrail rejiminin Filistin halkına yönelik saldırıları, yalnızca bölge barışını değil, tüm insanlığın ortak vicdanını hedef almaktadır. Bizler, emeğin onurunu savunduğumuz kadar, insan onurunun da evrensel değerlerle korunması gerektiğine inanıyoruz. HAK-İŞ olarak, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının hiç yaşanmadığı bir çalışma hayatı istiyoruz". - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika

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