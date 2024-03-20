Haliliye Belediyesi\'nin Eserlerin Toplu Açılışı Gerçekleşti

Politika

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın ilçeye kazandırdığı eserlerin toplu açılış töreni gerçekleşti. Coşkulu törende konuşan Başkan Canpolat, "Bizi biz yapan, size hizmet etmek. Bizi biz yapan değer, sizlerin dertleri ile hemhal olmak, mahallemizin dertleriyle hemhal olmak, bir olmak, beraber olmak" dedi.

Haliliye Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve içerisinde aşevi, sosyal market, glutensiz ekmek fırını, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yer alan Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksi ve Kapalı Semt Pazarı Otopark, Süleymaniye Kapalı Semt Pazarı ve otopark, makina ikmal tamir ve bakım atölyesi, park bahçe üretim atölyeleri ile 21 adet semt sahasının resmi açılış töreni gerçekleşti.

Yoğun katılımla gerçekleşen açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Haliliye'ye yeni eserler kazandırmaya ve hizmete sunmaya devam edeceklerini ifade etti. Açılışı yapılan projelerin hayırlı olmasını dileyen Başkan Mehmet Canpolat, "Haliliye Belediyemizin eserler üstüne eserler koyarak ifade ettiğimiz, vatandaşımızın gönlünü fethettiğimiz yeni 5 eserimizin içinde bulunduğumuz Ahmet Yesevi Kompleksimiz dahil olmak üzere inşallah uğurlu ellerinizle birlikte, dualarınızla birlikte açılışlarını gerçekleştireceğiz. Merkez, kırsal gözetmeksizin çalışacağız demiştik, merkezde ne varsa kırsalda da olacak demiştik. Şu anda 21 tane halı sahanın inşallah bugün açılışını gerçekleştireceğiz. Süleymaniye Mahallemizde de bir kapalı semt pazarı talebi vardı bizden. Saha gezilerimizde vatandaşlarımızın isteğiydi, bugün kısmet olursa yaklaşık bin metre kapalı alan ve hemen yanında 200 metre karelik Süleymaniye Zabıta Amirliğinin açılışını yapacağız. Üretim testlerimiz var, atölyelerimiz var. Bankımızı, oturma grubumuzu, kamelyamızı kendimiz yapıyoruz. Artık Haliliye Belediyesi kendi kendine yetebilen, üreten bir belediye haline gelmiştir. Bugün de resmi açılışını yapacağız, tekrardan hayırlı olsun inşallah. Haliliye Belediyesi'nde hiç kiralık araç kalmadı, hepsi Haliliye'nin mülkü, hepsi halkın mülkü, hepsi devletin mülkü, tekrar hayırlı olsun diyoruz. Bir de bunların atölyelere bakımları dahil olmak üzere bunlara bir iş makinası alanları, üst depo malzemeleri, stok alanlarla ilgili de Haliliye Belediyesi makine ikmal tamir ve bakım atölyesinin inşallah hep beraber açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Değerli, aziz hemşerilerim, yolumuza devam ediyoruz. Bizi biz yapan, size hizmet etmek. Bizi biz yapan değer, sizlerin dertleri ile hemhal olmak, mahallemizin dertleriyle hemhal olmak, bir olmak, beraber olmak. Ne diyor Cumhurbaşkanımız; bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Haliliye olacağız diyorum. Buraya katılımınızdan dolayı herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum, sağ olun, var olun diyorum" dedi.

Başkan Mehmet Canpolat'a hizmete sunduğu projeler için teşekkür eden Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar ise, "Haliliye Belediyemiz gerçekten son 5 yılda gerek hizmet belediyesi noktasında, gerek sosyal belediyecilik noktasında ve gerekse de gönül belediyeciliği noktasında Türkiye'de örnek teşkil edecek çok önemli hizmetlere imza attı. Tevazu anlayışı içerisinde gönül belediyeciliği noktasında Mehmet Canpolat kardeşimizin kendisini ve ekibini tebrik ediyorum. Bu açılışları tekrardan Haliliyemize hayırlı uğurlu olsun diyor, hepinizi saygı hürmetle selamlıyorum" sözlerini kullandı.

Gönül Belediyeciliği anlayışıyla Haliliye Belediyesi'nin önemli projelere imza attığını belirten Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da, "Belediyecilik hizmetlerinin çok duygulu bir alanında, insana dokunan bir alanında, sosyal belediyecilik alanında Haliliye Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan bazı önemli hizmetlerin, insanlarımıza doğrudan fayda sağlayan alanlardaki hizmetlerimizin toplu açılış töreni için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Haliliye Belediyemiz benim nezdimde de görebildiğim kadarıyla örnek çalışmalara imza atan ve gayretli çalışmalarıyla her zaman vatandaşlarımıza en yakın hizmeti sunmaya gayreti içerisinde olan bir anlayışa sahip ve bu nedenle Belediye Başkanımızı ekibiyle birlikte tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Haliliye Belediyemizin yaptığı nice eserden sadece bir kısmının resmi açılışını birlikte gerçekleştiriyoruz" diyen TBMM Başkanvekili ve Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Başkan Mehmet Canpolat'a hizmete sunduğu eserler için teşekkür ederek, "Daha pek çok eserin adı var, bu çalışkanlığı gösteriyor, bu üretkenliği gösteriyor, üreten belediyeyi gösteriyor. Biz vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran, onların mutlu olmasını sağlayan, huzur içerisinde yaşamasını temin eden, güvenli bir şehirde bulunmasını sağlayan her türlü işin içinde ve yanında olacağız, olmaya da devam edeceğiz. Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat kardeşimi yaptığı bu anlamlı önemli eserler için huzurlarınızda gönülden tebrik ediyorum, sağ olsun, var olsun. Bu açılışı yapılacak eserlerin Haliliyemize, Şanlıurfa'mıza hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından yapılan canlı bağlantılar sonrası kurdelelerin kesilmesiyle Haliliye'ye kazandırılan eserlerin resmi açılışı yapıldı.

Açılış törenine TBMM Başkanvekili ve Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı ve Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, AK Parti MKYK Üyesi İbrahim Halil Yıldız, AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Kemalettin Yılmaztekin, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mustafa Bağmancı ve teşkilat üyeleri ile vatandaşlar katıldı. - ŞANLIURFA