Hamaney'den Trump'a Sert Eleştiri - Son Dakika
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Politika

Hamaney'den Trump'a Sert Eleştiri

Ayetullah Hamaney, Trump'ın müzakere çağrısını aldatıcı buldu ve İran'ın nükleer silah tercihini savundu.

12.03.2025 20:53
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İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakereye hazır olduğu yönündeki açıklamalarını eleştirerek, "ABD Başkanı'nın İran'la müzakere etmeye hazırız demesi ve müzakereye davet etmesi, dünya kamuoyunu aldatmaktır. Bu, biz müzakere yanlısıyız ve müzakere ve barış istiyoruz ama İran razı değil demektir. İran neden müzakere etmeye razı değil? Kendinize bir bakın" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Ramazan ayı dolayısıyla başkent Tahran'da üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Hamaney, geçen yılki buluşmaya kıyasla bu yıl yaşanan değişimlere dikkat çekti. Helikopter kazasında hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah, Hamas lideri İsmail Haniye ve Yahya Sinvar gibi isimlerin kaybına işaret eden Hamaney, "Bu yıl onlar aramızda değil. Onların yokluğu bizim için büyük bir kayıp, ancak bu durum bizi zayıflatmadı. Bu değerli isimlerin yokluğu üzerinden İran'ın zayıfladığını düşünmek doğru değil. Size güvenle söylüyorum ki, bu kardeşlerimizin yokluğu büyük bir kayıp olsa da bu yıl bazı konularda geçen yıldan daha güçlüyüz. En azından daha zayıf değiliz" ifadelerini kullandı.

"İran neden müzakere etmeye razı değil?"

Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakereye hazır olduğu yönündeki açıklamalarını eleştirerek, "ABD Başkanı'nın İran'la müzakere etmeye hazırız demesi ve müzakereye davet etmesi, dünya kamuoyunu aldatmaktır. Bu, biz müzakere yanlısıyız ve müzakere ve barış istiyoruz ama İran razı değil demektir. İran neden müzakere etmeye razı değil? Kendinize bir bakın" dedi.

"Müzakere etmek kamuoyunu aldatmaktır"

Hamaney, geçmişte ABD ile yapılan müzakerelere de değinerek, "Biz oturup yıllarca müzakere ettik. Aynı kişi, müzakere bittikten, tamamlandıktan ve imzalandıktan sonra anlaşmayı masadan kaldırıp yırttı. Anlaşmaya uymayacağını bildiğimiz halde neden müzakere edelim? Dolayısıyla müzakereye davet etmek ve müzakere etmekten bahsetmek kamuoyunu aldatmaktır" ifadelerini kullandı.

"İran'ın nükleer silaha sahip olmaması kendi tercihidir"

İran'ın nükleer silah konusundaki tutumuna da değinen Hamaney, ülkesinin isterse nükleer silah sahibi olabileceğini belirterek, "Eğer İran İslam Cumhuriyeti nükleer silah yapma niyetinde olsaydı ABD bunu engelleyemezdi. İran'ın nükleer silaha sahip olmaması kendi tercihidir" ifadelerini kullandı.

"ABD ile müzakere yaptırımları kaldırmayacak"

Ülke içinde ABD ile müzakere konusunda sürekli gündeme getirilen tartışmalara da değinen Hamaney, "Bazıları sürekli 'Neden cevap vermiyorsunuz? Neden müzakere etmiyorsunuz? Neden ABD ile oturmuyorsunuz?' diye soruyor. Ancak bu hükümetle yapılacak müzakereler, yaptırımları kaldırmayacak, aksine sorunları daha da artıracak ve yaptırımların düğümünü daha da sıkı hale getirecektir" ifadelerini kullandı.

ABD'nin müzakereler sırasında yeni talepler ve aşırı istekler ortaya koyduğunu belirten Hamaney, "Birkaç gün önce ülke yetkilileri ile yaptığım görüşmede de söyledim. ABD, yeni talepler ve beklentiler ileri sürüyor. Bu durum, sorunları bugün olduğundan daha da büyük hale getirecektir. Dolayısıyla müzakere hiçbir sorunu çözmez, hiçbir düğümü açmaz" dedi.

İran, her türlü saldırıya karşılık verme yeteneğine sahip

ABD'nin İran'a yönelik askeri güç kullanma tehditlerine yanıt veren Hamaney, "Savaş başlatmak ve tek taraflı darbe vurmak mümkün değil. İran, karşılıklı darbe vurma yeteneğine sahip ve kesinlikle bu darbeyi vuracaktır. ABD'nin askeri güç kullanma tehditleri akıllıca değil. Eğer ABD ve onların destekçileri yanlış bir adım atarlarsa en çok zarar görecek olan onlar olacaktır. Biz savaş peşinde değiliz ancak eğer biri böyle bir adım atarsa bizim tepkimiz kesin ve kararlı olacak. İran, her türlü saldırıya karşılık verme yeteneğine sahip" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hamaney'den Trump'a Sert Eleştiri - Son Dakika

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