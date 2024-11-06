Hamas, Biden\'ı örnek gösterdi! Trump\'a \'\'Ders al\'\' çağrısı

Politika

ABD'de başkanlık seçimini Demokrat Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın kazanmasının yankıları sürüyor. Gazze'de İsrail'in saldırılarına karşı direnişi sürdüren Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Sami Abu Zuhri, Trump'ın daha önce yaptığı "ABD başkanı olarak Gazze'deki savaşı saatler içinde durdurabileceği" şeklindeki açıklamaları nedeniyle sınanacağını ifade etti. Abu Zuhri, "Demokrat Parti'nin kaybı, parti liderlerinin Gazze'ye yönelik tutumunun bedelidir. Trump'ı Biden'ın hatalarından ders almaya çağırıyoruz" dedi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Basem Naim ise, "Siyonist varlığa (İsrail'e) yönelik bu körü körüne destek sona ermeli. Çünkü bu, halkımızın geleceği ile bölgenin güvenliği ve istikrarı pahasına yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada da, "Yeni ABD yönetimine ilişkin pozisyonumuz, Filistin halkına, onun meşru haklarına ve haklı davalarına yönelik tutum ve davranışlarına bağlıdır. 1948 yılında Filistin'in işgalinden bu yana göreve gelen tüm ABD yönetimlerinin Filistin davasına karşı olumsuz tutumlar sergilemiş olmaları ve her alanda siyonist işgalin en büyük destekçisi olmuş olmaları talihsiz bir durumdur. Önceki ABD yönetimleri, siyonist savaş suçlularına, modern tarihin bildiği en iğrenç soykırım savaşlarını sürdürmeleri için siyasi ve askeri kılıf sağlayarak, işgal ve saldırganlığa karşı taraflı bir yol izlediler. Bu da çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere on binlerce insanımızın öldürülmesine tam bir ortak olma rolünü teyit etti" ifadeleri kullanıldı.

"ABD'NİN SEÇİLMİŞ BAŞKANI KAMUOYUNUN SESİNE KULAK VERMELİ"

İsrail yanlısı tek taraflı tutumun sona ermesi istenen açıklamada, "Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Filistin halkımıza karşı yürütülen soykırım ve saldırganlık savaşının durdurulması, kardeş Lübnan halkına yönelik saldırganlığın durdurulması, siyonist varlığa sağlanan askeri ve siyasi desteğin sona ermesi ve halkımızın meşru haklarının tanınması için ciddi şekilde çalışıyoruz. ABD'nin seçilmiş başkanının 1 yıldan fazla bir süredir Gazze Şeridi'ne yönelik siyonist saldırı konusunda ABD kamuoyunun yükselttiği, işgali ve soykırımı reddeden, ABD'nin resmi olarak siyonist yapıya verdiği destek ve taraflı tutuma karşı çıkan seslere kulak vermesi gerekiyor. Yeni ABD yönetimi, Filistin halkımızın nefret dolu siyonist işgale karşı direnmeye devam edeceğini ve özgürlük, bağımsızlık, kendi geleceğini belirleme ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması gibi meşru haklarından ödün verecek hiçbir yolu kabul etmeyeceğini anlamalıdır" denildi.