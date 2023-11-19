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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in bir yalanını daha deşifre etti - Son Dakika

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in bir yalanını daha deşifre etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve İsrail resmi devlet hesaplarından paylaşılan idam görüntülerinin, Hamas'ın masum insanları öldürdüğü iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

19.11.2023 18:33

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Hamas, masum insanları öldürüyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve İsrail resmi devlet hesaplarından paylaşılan idam görüntüleriyle ilgili, "Hamas, masum insanları öldürüyor" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İsrail'in foyasını ortaya çıkardı

GÖRÜNTÜLER 2014'E AİT

Söz konusu görüntülerin, 2014 yılında İran'daki bir uyuşturucu tacirinin halka açık idamı sırasında çekildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsrail, Hamas, İran, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in bir yalanını daha deşifre etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in bir yalanını daha deşifre etti - Son Dakika
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