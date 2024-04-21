Hamas liderinden Erdoğan'ın Kuvayi Milliye benzetmesiyle ilgili açıklama: Filistin halkı için övünç kaynağı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Hamas liderinden Erdoğan'ın Kuvayi Milliye benzetmesiyle ilgili açıklama: Filistin halkı için övünç kaynağı

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiği İstanbul'daki görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Hamas lideri İsmail Heniyye dikkat çeken ifadeler kullandı. Heniyye, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'ı 'Ulusal kurtuluş hareketi' olarak tanımlayan ve Kuvayi Milliye'ye benzeten açıklaması şüphesiz ki, bizim ve Filistin halkı için övünç kaynağıdır" dedi.

21.04.2024 08:15  Güncelleme: 08:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiği İstanbul'daki görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

"HAMAS HALKIMIZI İŞGALDEN KURTARMAK İÇİN DİRENEN BİR HAREKET"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parlamento bloku toplantısında yaptığı ve Hamas'ı 'Ulusal kurtuluş hareketi' olarak tanımlayan ve Kuvayi Milliye'ye benzeten açıklaması şüphesiz ki, bizim ve Filistin halkı için övünç kaynağıdır" ifadesini kullanan Heniyye, "Hamas, topraklarımızı, kutsal değerlerimizi ve halkımızı tarihi işgalden kurtarmak için direnen bir harekettir" dedi.

"ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI TÜRK HALKININ VİCDANINI YANSITIYOR"

"Bölgesel ve İslami konumuyla Türkiye'nin Filistin davasıyla tarihi bağları olduğunu, Erdoğan'ın Hamas ve Gazze ile Filistin davası konusundaki açıklamasının, Filistin davasını kendi davası olarak gören, Gazze'yi insani açıdan ele alan ve zulme karşı duran Türk halkının vicdanını yansıttığını" söyleyen Heniyye, "ABD desteğiyle ayakta kalan Siyonistlerin saldırılarının durması için her türlü çabanın birleştirilmesi gerektiğini" söyledi.

Hamas liderinden Erdoğan'ın Kuvayi-Milliye benzetmesiyle ilgili açıklama: Filistin halkı için övünç kaynağı

"TÜRKİYE'NİN GAZZE'YE TUTUMUNU YAKINDAN İZLİYORUZ"

Heniyye, "Hâlen Erdoğan'ın BM'deki hitabında Filistin haritasını kaldırarak ve Filistin'in aşamalı olarak nasıl işgal edildiğini açıklayarak Şimon Peres'e karşılığını hatırlıyoruz" diye konuştu. Filistin'in hakkının savunulmasını daima gururla takip ettiklerini söyleyen Heniyye, "Türkiye'nin bölgedeki konumunu, bölgesel ve uluslararası siyasetini, Filistin davasına ve Gazze'ye tutumunu önemle yakından izliyoruz" ifadelerini kullandı.

İSRAİL İLE TİCARİ KISITLAMALARA VURGU YAPTI

"Türk halkının Gazze'deki ablukanın kalkması için Mavi Marmara'da nasıl şehit verdiklerini hâlen hatırlıyoruz." diyen Heniyye, Türkiye'nin Filistin davası ve Gazze ablukası konusunda tek tutum sergilediğini ekledi. "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde İsrail ile ticari kısıtlamalar konusunda alınan kararları ve bu kararların ticari hareketliliğe etkilerini dinledik" ifadelerini kullanan Heniyye, "Bu, Gazze'ye saldırılarında kadın, çocuk, yaşlı Filistin halkının kanını akıtan, büyük katliamlar için Refah'a kara saldırıları tehdidinde bulunan, başta Mescid-i Aksa olmak üzere özellikle Kudüs'te Müslümanların kutsallarını hiçe sayan Siyonist düşmanlara karşı atılmış önemli bir adım" şeklinde konuştu.

Hamas liderinden Erdoğan\'ın Kuvayi Milliye benzetmesiyle ilgili açıklama: Filistin halkı için övünç kaynağı

İsmail Heniyye, İstanbul, Filistin, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamas liderinden Erdoğan'ın Kuvayi Milliye benzetmesiyle ilgili açıklama: Filistin halkı için övünç kaynağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Oğuz Şeker: hiç bir direniş kuva-yi milliye'ye benzeyemez. çünkü biz TÜRKÜZ. Geçmişi Türklere ihanetlerle dolu bir ülkeye bu, benzetme yakışıksız 24 12 Yanıtla
  • Mehmet ÇAKIRALP: ……………. 4 1 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI: Küba-yi milliye göz bebeğimizdi, oysa Hamas,Filistin de dahi herkesin sevdiği bir örgüt değil! 1 4 Yanıtla
  • Hasan Balta: Arap Ülkelerinin kendi içlerinde bile ihanetler ile doluyken , Bize yaptıkları ihanetler ayrıca cabasıdır… Arap ülkerinin hiç biri Türklerin geçmişi ile kıyaslanamaz bile… 3 2 Yanıtla
  • mustafa turan: ne kadar büyük bir övünç, grur verici bir durum, büyük Baba'nın üvey evladının başını okşaması... 1 0 Yanıtla
  • CHP'nin Yerel Yönetimler Çalıştayı tamamlandı
    09:13 CHP'nin Yerel Yönetimler Çalıştayı tamamlandı

    CHP'nin Yerel Yönetimler Çalıştayı, Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla tamamlandı.

  • Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Yeni Dönemde İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
    08:37 Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Yeni Dönemde İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

    Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi yeni döneminde ilk toplantısını gerçekleştirdi. CHP Büyükşehir Grup Başkan Vekilliğine yeniden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler seçildi. Mecliste Encümen ve İhtisas Komisyonlarına üye seçimi yapıldı ve 2023 yılı Faaliyet Raporu görüşülerek oylamaya sunuldu. Burhaniye Belediyesi Meclis üyeleri de Büyükşehir Belediyesi Komisyon üyeliklerine seçildi.

  • Bakan Yerlikaya: 'Narkoçelik-13' operasyonlarında 194 şüpheli yakalandı
    08:16 Bakan Yerlikaya: 'Narkoçelik-13' operasyonlarında 194 şüpheli yakalandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde uyuşturucu madde imalat ve satışını yapan şahıslara yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-13' operasyonlarında 194 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda toplamda 451 kilogram uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

  • Hakan Peker, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi
    01:09 Hakan Peker, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

    Ünlü şarkıcı Hakan Peker, İYİ Parti çatısı altında Safranbolu Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katıldı ancak kazanamadı. Peker, seçim sürecinden sonra yaptığı açıklamada siyasetin herkesin hakkı olduğunu ve kaybetmekten çekinmediğini belirtti. Aday olduğu takdirde Safranbolu'yu kültür kenti yapmayı hedeflediğini söyleyen Peker, her zaman kazanmanın mümkün olmadığını ifade etti.

  • DEB Partisi ve EFA Gümülcine'de ortak etkinlik düzenledi
    00:48 DEB Partisi ve EFA Gümülcine'de ortak etkinlik düzenledi

    Batı Trakya'daki Dostluk, Eşitlik, Barış (DEB) Partisi ile Avrupa Hür İttifakı (EFA) Gümülcine'de ortak bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, DEB Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu ve diğer konuşmacılar, Batı Trakya Türk azınlığının sorunlarına dikkat çekti ve Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacaklarını belirtti. DEB'in kurulma amacının azınlık haklarına çözüm bulmak olduğunu vurgulayan Asafoğlu, EFA'nın desteğiyle Yunanistan'daki haksızlıkları tüm Avrupa'ya duyurabildiklerini ifade etti.

  • Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay: Belediyenin hiçbir geliri olmamış
    00:46 Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay: Belediyenin hiçbir geliri olmamış

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Belediye Başkanı Gülşah Durbay, belediyenin hiçbir geliri olmadığını ve borçlarının büyük olduğunu açıkladı. Durbay, kreş çalışmalarına başladıklarını da belirtti.

  • Yine Diyarbakır Belediyesi, yine aynı görüntü! Makam odasında da Türk bayrağını kaldırmışlar
    00:09 Yine Diyarbakır Belediyesi, yine aynı görüntü! Makam odasında da Türk bayrağını kaldırmışlar

    31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediye meclisinde Türk bayrağının kaldırılmasıyla tepkilerin odağına oturan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin makam odasında da benzer görüntülerle karşılaşıldı.


08:39 Saadet’te değişim kurultayı Temel Karamollaoğlu aday olmayacak, koltuğu için yarışacak 5 isim var Saadet'te değişim kurultayı! Temel Karamollaoğlu aday olmayacak, koltuğu için yarışacak 5 isim var
08:16 Hamas liderinden Erdoğan’ın Kuvayi Milliye benzetmesiyle ilgili açıklama: Filistin halkı için övünç kaynağı Hamas liderinden Erdoğan'ın Kuvayi Milliye benzetmesiyle ilgili açıklama: Filistin halkı için övünç kaynağı
07:39 Orta Afrika Cumhuriyeti’nde tekne faciası En az 58 kişi hayatını kaybetti Orta Afrika Cumhuriyeti'nde tekne faciası! En az 58 kişi hayatını kaybetti
22:50 Marmara Denizi’nde korku dolu anlar Feribot fırtınanın ortasında kaldı, dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Feribot fırtınanın ortasında kaldı, dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi
21:59 ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onayladı ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onayladı
08:11 Şevval Sam, Yan Oda dizisi final yapınca reklamcı sevgilisiyle görüntülendi Şevval Sam, Yan Oda dizisi final yapınca reklamcı sevgilisiyle görüntülendi
04:48 Araç bariyerleri aştı, sürücü camdan fırladı Araç bariyerleri aştı, sürücü camdan fırladı
00:09 Yine Diyarbakır Belediyesi, yine aynı görüntü Makam odasında da Türk bayrağını kaldırmışlar Yine Diyarbakır Belediyesi, yine aynı görüntü! Makam odasında da Türk bayrağını kaldırmışlar
23:16 ABD’de iki küçük kızla otelde buluşmaya giden yaşlı adam, polisle girdiği çatışmada öldü ABD'de iki küçük kızla otelde buluşmaya giden yaşlı adam, polisle girdiği çatışmada öldü
22:12 Silahlı soyguncu, ’’Helal kazanç’’ vurgulu paylaşım yapmış Silahlı soyguncu, ''Helal kazanç'' vurgulu paylaşım yapmış
21:49 ABD Temsilciler Meclisi’nden TikTok yasağına onay ABD Temsilciler Meclisi'nden TikTok yasağına onay
20:39 İsrailli bakanın Erdoğan’ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye’den sert yanıt İsrailli bakanın Erdoğan'ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye'den sert yanıt
18:50 İstanbul’da Yenibosna metro istasyonunu su bastı İstanbul'da Yenibosna metro istasyonunu su bastı
18:27 Sur Belediyesi’nde Atatürk ve Erdoğan’a hakaretle ilgili DEM Parti’den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaretle ilgili DEM Parti'den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2024 09:20:28. #1.11#
SON DAKİKA: Hamas liderinden Erdoğan'ın Kuvayi Milliye benzetmesiyle ilgili açıklama: Filistin halkı için övünç kaynağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement