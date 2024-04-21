Hamas liderinden Erdoğan\'ın Kuvayi Milliye benzetmesiyle ilgili açıklama: Filistin halkı için övünç kaynağı

Politika

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiği İstanbul'daki görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

"HAMAS HALKIMIZI İŞGALDEN KURTARMAK İÇİN DİRENEN BİR HAREKET"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parlamento bloku toplantısında yaptığı ve Hamas'ı 'Ulusal kurtuluş hareketi' olarak tanımlayan ve Kuvayi Milliye'ye benzeten açıklaması şüphesiz ki, bizim ve Filistin halkı için övünç kaynağıdır" ifadesini kullanan Heniyye, "Hamas, topraklarımızı, kutsal değerlerimizi ve halkımızı tarihi işgalden kurtarmak için direnen bir harekettir" dedi.

"ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI TÜRK HALKININ VİCDANINI YANSITIYOR"

"Bölgesel ve İslami konumuyla Türkiye'nin Filistin davasıyla tarihi bağları olduğunu, Erdoğan'ın Hamas ve Gazze ile Filistin davası konusundaki açıklamasının, Filistin davasını kendi davası olarak gören, Gazze'yi insani açıdan ele alan ve zulme karşı duran Türk halkının vicdanını yansıttığını" söyleyen Heniyye, "ABD desteğiyle ayakta kalan Siyonistlerin saldırılarının durması için her türlü çabanın birleştirilmesi gerektiğini" söyledi.

"TÜRKİYE'NİN GAZZE'YE TUTUMUNU YAKINDAN İZLİYORUZ"

Heniyye, "Hâlen Erdoğan'ın BM'deki hitabında Filistin haritasını kaldırarak ve Filistin'in aşamalı olarak nasıl işgal edildiğini açıklayarak Şimon Peres'e karşılığını hatırlıyoruz" diye konuştu. Filistin'in hakkının savunulmasını daima gururla takip ettiklerini söyleyen Heniyye, "Türkiye'nin bölgedeki konumunu, bölgesel ve uluslararası siyasetini, Filistin davasına ve Gazze'ye tutumunu önemle yakından izliyoruz" ifadelerini kullandı.

İSRAİL İLE TİCARİ KISITLAMALARA VURGU YAPTI

"Türk halkının Gazze'deki ablukanın kalkması için Mavi Marmara'da nasıl şehit verdiklerini hâlen hatırlıyoruz." diyen Heniyye, Türkiye'nin Filistin davası ve Gazze ablukası konusunda tek tutum sergilediğini ekledi. "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde İsrail ile ticari kısıtlamalar konusunda alınan kararları ve bu kararların ticari hareketliliğe etkilerini dinledik" ifadelerini kullanan Heniyye, "Bu, Gazze'ye saldırılarında kadın, çocuk, yaşlı Filistin halkının kanını akıtan, büyük katliamlar için Refah'a kara saldırıları tehdidinde bulunan, başta Mescid-i Aksa olmak üzere özellikle Kudüs'te Müslümanların kutsallarını hiçe sayan Siyonist düşmanlara karşı atılmış önemli bir adım" şeklinde konuştu.