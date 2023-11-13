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Hamas, Şifa Hastanesi yönetiminde taraf olmadıklarını duyurdu - Son Dakika

Hamas, Şifa Hastanesi yönetiminde taraf olmadıklarını duyurdu

13.11.2023 02:07

Hamas Hareketi, İsrail'in Şifa Hastanesi yönetimine yakıt temin edilmesi teklifini reddettiği suçlamasına yanıt vererek, hastanenin yönetiminde taraf olmadıklarını ve karar alma mekanizmasında bulunmadıklarını belirtti. Hamas, işgal güçlerinin hastanelere saldırılarını ve insanlık dışı suçlarını gizlemek için ucuz bir reklam kampanyası yürüttüğünü ifade etti. Ayrıca, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma, Gazze Şeridi'ne yakıtın acil olarak girmesi ve İsrail yönetiminin uluslararası kanun ihlallerini durdurması çağrısı yapıldı.

Hamas Hareketi, kendilerinin Şifa Hastanesinin yönetiminde taraf olmadıklarını, karar alma mekanizmasında bulunmadıklarını duyurdu.

Hamas, Telegram sayfasından yayımladığı yazılı açıklamada, İsrailli yetkililer ve ordu sözcüsü tarafından yapılan açıklamalara cevap verdi.

İsrail Ordusu Sözcüsüne "Nazi Ordusu Sözcüsü" nitelemesi yapılan açıklamada, işgal güçlerinin günlük yalanlar uydurduğunu bunlardan birinin de "İsrail'in Şifa Hastanesi yönetimine yakıt temin edilmesi teklifini Hamas Hareketi'nin reddettiği" suçlaması olduğu belirtildi. Açıklamada, bu suçlamaya karşılık, şu ifadeler yer aldı:

"Hamas Hareketi, Şifa Hastanesinin yönetiminde bir taraf değildir. Orada karar alma mekanizmasında herhangi bir varlığı yoktur. Hastane, teknik ve idari işlerini yürüten Filistin Sağlık Bakanlığının yönetimine tümüyle bağlıdır.

Şifa Hastanesi, işgal güçlerinin hastaneye yalnızca 300 litre yakıt verilmesi teklifinin elektrik, yiyecek ya da su olmaksızın hastaneye sığınan kuşatma altında olanların, sağlık ekiplerinin, bebeklerin çocukların, hastaların acıları ve çektiği işkenceleri hafife almak anlamına geldiğini ortaya çıkarmıştır. Söz konusu yakıt miktarı, jeneratörleri yarım saatten fazla çalıştırmaya yetmez. İşgal güçleri, bu teklifle yakıt, su ve ilaç girişini engelleyerek, hastanelere saldırılarını, sağlık personelini öldürmeyi, hastaların hayatını tehlikeye atmayı ve insanlık dışı suçlarını gizleme ve çirkin yüzüne makyaj sürmek gibi ucuz bir reklam kampanyası yürütme çabası içindedir."

Açıklamada, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma, hastaneler için Gazze Şeridi'ne yakıtın acil olarak girmesi ve İsrail yönetimi tarafından uluslararası kanunların korkunç ihlallerinin durdurulması talebinin yinelendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Sağlık, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamas, Şifa Hastanesi yönetiminde taraf olmadıklarını duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas, Şifa Hastanesi yönetiminde taraf olmadıklarını duyurdu - Son Dakika
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