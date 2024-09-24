Hamza Dağ: 'CHP, bozuk telefon gibidir' - Son Dakika
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Politika

Hamza Dağ: 'CHP, bozuk telefon gibidir'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kilis'te partisinin teşkilatı ile buluştuğu programda CHP'ye sert eleştirilerde bulundu. Dağ, CHP'li yönetimlerin hizmet üretmediğini ve eş-dost kayırma politikaları uyguladıklarını belirtti.

24.09.2024 17:04
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Kilis Teşkilatı ile buluştu

Hamza Dağ: "CHP, bozuk telefon gibidir. Tam tamir oldu dersiniz yine bozuluyor yine ayarları kaçıyor"

"CHP'li yönetimler eş ve dostlarını belediyelere yerleştirdiler"

KİLİS - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, 'Türkiye Buluşmaları' kapsamında Kilis'te partililerle bir araya geldiği programda, CHP'li belediyelere tepki göstererek, "CHP, bozuk telefon gibidir. Tam tamir oldu dersiniz, yine bozuluyor, yine ayarları kaçıyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, çeşitli programlara katılmak ve temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Kilis'te AK Parti Teşkilatı ile buluştu. Dağ, partililerle düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu.

Kilis'te partililerle bir araya geldiği programda önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, "Milletimizin bağrında filizlenen AK Parti'miz, 23 yaşında genç, dinamik bir siyasi partidir. Bu sürecin 22 senesi ise iktidarda geçmiş, bu süreç partimize gençlik kadar tecrübe de katmıştır. Bu enerji ve dinamizmle önümüzdeki kongre sürecinde 81 ilimizi, ülkemizin her bir noktasındaki ilçelerimizi karış karış gezerek 85 milyonun sesine kulak vereceğiz. Hangi şartlar altında nereden nereye geldiğimizi, bugünü ve yarına dair hayallerimizi hep birlikte konuşup, istişare edeceğiz. AK Parti'nin hizmet siyasetine gölge düşürmeye çalışanlar, bugün icraat ve hizmet adına bir taş üstüne taş koymadı" dedi.

"CHP'li yönetimler eş ve dostlarını belediyelere yerleştirdiler"

31 Mart Yerel ve İdareler seçimlerinden sonra son 6 aylık süre içerisinde CHP'li yerel yönetimlerin hizmet getirmediğini söyleyen Dağ, "CHP, geçmişte olduğu gibi, damarlarına işleyen hizmetsizlik ve skandallarıyla gündeme geldi. İzmir'de yaklaşık 15 yıldır yüzeceğiz vaadi verdikleri körfezin hali ortada. Ölü balık ve çöp artıklarından yüzmeyi bırakın kıyısına dahi yaklaşılamıyor. İstanbul'a bir türlü uğrayamayan belediye başkanı, bir bakıyorsunuz Roma'da, bir bakıyorsunuz Paris'te, bir bakıyorsunuz Almanya'da. Vaniköy'deki kaçak villaya göz yumar, çileye dönüşen trafiğe çözüm aramaz. İstanbul'daki vatandaşların hali ortada. Sürekli arızalanan, yanan ve binalara çarpan otobüsler, düz yolda çarpışan metrobüsler. Ankara'yı 2019'dan bu yana yönetenlerin bir tane büyük projesi olmadı. Bunlar da yetmezmiş gibi belediyelerdeki beceriksizliklerini unutup, CHP Genel Merkezinde koltuk mücadelesine düştüler. Birbirlerine konuşma süresi üzerinden operasyon bile yapmaya başladılar. Haklarını da yemeyelim her şeyi de kötü yapmıyorlar. Eş, dost, akrabalarını itinayla belediyelere yerleştirdiler" ifadelerini kullandı.

"CHP'li Millet Vekilinin arabasından 2 Milyon TL değerinde kaçak elektronik sigara yakalandı"

CHP'li EDİRNE Millet Vekilinin arabasından 2 Milyon TL değerinde kaçak sigara ve aparatların çıktığını dile getiren Dağ, " Son birkaç gündür Türkiye, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ü konuşuyor. Konuşuyor konuşmasında da, Ün'le ilgili Ün'ün aracında 2 milyon değerinde kaçak elektronik sigara ve aparatları yakalandı. Bunun üzerine açıklama yapan Ün, suçu da şoförüne atarak "Atatürk'ün ilke ve hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz, dedi. Dün ortaya çıktı ve aynı milletvekilinin aracı 61 defa Bulgaristan'a girip çıkmış" şeklinde konuştu.

"CHP tıpkı beyni bozulan cep telefonu gibi, tam tamir oldu diyorsunuz, yine bozuluyor, yine ayarları kaçıyor"

CHP'li yönetimlerinin halinin içler acısı olduğunu söyleyen Dağ, " Hem çevreye sahip çıkmıyorsun, hem vatandaşa hizmet etmiyorsun, hem de Atatürk'ü istismar ediyorsun. Partiden biri çıkıp da, böyle bir olaya neden Atatürk'ü karıştırıyorsun demiyor, diyemiyor. CHP işte böyle bir partidir. Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özel'in son zamanlarda kafası baya bir karışık. Kurultay günü Cuma namazına gitmiyor. Halktan tepki alınca da cami açılışına koşuyor. Sonrasında rakının fiyatını ucuzlatmayı vadediyor. Şaka gibi, nerden bakarsınız bakın tutarsızlık, ciddiyetsizlik, vizyonsuzluk. Her tarafa selam çakacağım diye bir adım ileri gidemiyor olduğu yerde dönüp duruyor. CHP tıpkı beyni bozulan cep telefonu gibi. Tam tamir oldu diyorsunuz, yine bozuluyor, yine ayarları kaçıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Hamza Dağ, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamza Dağ: 'CHP, bozuk telefon gibidir' - Son Dakika

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