Hasan Turan: Siyonist işgalcileri kollayıp vatanlarını savunanlar vicdansızdır

Politika

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Siyonist işgalcileri kollayıp vatanlarını savunan Filistin halkının elinin, kolunun bağlanmasını isteyenler, akıllarını ve vicdanlarını Siyonistlere kiraya vermiş vicdansızlardır." ifadesini kullandı.

Turan, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu "Nekbe"nin (Büyük Felaket) 76. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci güçlerin kadim Filistin topraklarını işgal edişinin 76. yılındayız. İşgalin üzerinden tam 76 yıl geçti. Emperyalist güçlerin desteği ve onayıyla İslam coğrafyasının ortasına yerleştirilen İsrail tarafından 1948'den (Nekbe-Büyük Felaket) bu yana Filistin içinde ve dışında 100 binlerce kişi öldürüldü, 1967'den bu yana ise milyonlarca kişi gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de 104'ü Birleşmiş Milletlere (BM) ait olmak üzere toplamda 89 bin binanın yıkıldığını ya da büyük zarar gördüğünü kaydeden Turan, altyapı, yollar, elektrik ve su şebekeleri ile tarım arazilerinin de zarar gördüğü Gazze'de savaşın maliyetinin 30 milyar dolar olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Bunun artık saldırı, işgal kelimeleri ile ifade edilecek bir durumu geçtiğini aktaran Turan, orada açıkça insanlığın katledildiğini ve eşi benzeri görülmemiş bir soykırım yapıldığını vurguladı.

"Umarım Filistin'de kalıcı ateşkes yürürlüğe girer ve 'Nekbe' acıları bir daha yaşanmaz"

Siyonistlerin Arz-ı Mev'ud dedikleri sapkın hayalin amacının Nil'den Fırat'a kadar Müslüman bir fert bırakmamak olduğunu belirten Turan, şunları kaydetti:

"Bunu gizlemek isteseler de zaman zaman şuurunu kaybetmiş canilerin sözcüleri ağızlarından kaçırıyorlar. Ama bunu asla başaramayacaklar. Soykırımı, adına İsrail denilen terör devleti yaptı; Amerika Birleşik Devletleri soykırıma silah dahil her türlü desteği verdi. İngiltere, Almanya, Fransa başta olmak üzere Avrupa'nın hemen tamamı soykırıma açık destek sağladı. Hepsinin elinde soykırımın izi var, ellerinde kan var. İnsanlık bunu asla unutmayacaktır. Topraklarını savunan 'direnişçilere destek veriyor' diye Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetimizi eleştirenler; Filistinlilerin küçücük bir kara parçasına dört bir yandan sıkıştırıldığının ve her türlü insani yardımdan yoksun bırakıldığının farkında değiller mi? Siyonist işgalcileri kollayıp vatanlarını savunan Filistin halkının elinin kolunun bağlanmasını isteyenler, akıllarını ve vicdanlarını Siyonistlere kiraya vermiş vicdansızlardır. Eğer Siyonist işgalciler durdurulmazsa vadedilmiş topraklar hezeyanıyla gözünü Anadolu'ya dikecekleri açıktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi; 'Gazze direnişi; bu toprakların ileri hat savunmasıdır.' Filistin'in direnişini ortaya koyan Hamas ve diğer direnişçi gruplar Filistin'in Kuva-yi Milliyesi'dir. Eğer bir terör örgütü ve terör çetesi varsa o da yıllardır Filistin topraklarını işgal ve gasbeden Siyonistlerdir."

Tüm dünyadaki mazlum milletlerin sembolü, Mescid-i Aksa'nın bekçisi Filistinlilerin Nekbe Günü'nün özgürlük ve egemenliklerine vesile olmasını dileyen Turan, "Umarım kısa zamanda Filistin'de kalıcı ateşkes yürürlüğe girer, işgal sona erer ve 'Nekbe' acıları bir daha yaşanmaz." ifadelerini kullandı.

Küresel güçlerin, kendi çıkarları doğrultusunda bu savaşın ve çatışmanın tek bir Filistinli kalmayıncaya kadar sürmesini istediğini belirten Turan, "Bir varil petrol için, enerji için dünyayı yakmayı göze alan, insanların katledilmesine göz yuman zihniyet elbet bir gün yıkılacaktır. Dünya halklarının onurlu direnişi ve protestoları saltanatlarının sonunun geldiğini işaret etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin "one minute" çıkışından bu yana siyasal, sosyal, ekonomik, diplomatik ve askeri saldırılara muhatap olduğunu kaydeden Turan, "Birçok bedel ödedik. Dünya Gazze'ye sırtını dönse de biz dönmeyeceğiz. Kınayıcıların kınamasından korkmadan, Filistin halkının haklı davasının yanında olmaya devam edeceğiz. Biz inanıyoruz ki küresel vicdan, küresel kötülüğü yenecektir. Filistin halkının haklı davasının yanında yer almaya ve barbarlığı durdurmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Mazlum ve mağdur Filistin halkının bu acı gününde dünyanın dini, dili, etnisitesi, siyasi ve ideolojik görüşü ne olursa olsun bütün vicdanlı insanlarını dayanışmaya ve onlara destek olmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.