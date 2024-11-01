Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele Projesi Başlatıldı

Politika

Bakan Yumaklı: "Amacımız hayvan hastalıklarının Türkiye'nin farklı noktalarına taşınmasının engellenmesi"

"Et ve Süt Kurumu ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün iş birliğiyle ülkemizdeki hayvansal üretimin hem materyal sağlama açısından hem de piyasa delegasyonu açısından önemli bir işlem görmesi sebebiyle hayvancılıkta üretimi geliştirme projesi başlattık"

"Aldığımız tedbirlerle şap hastalığını geçen yıla göre yüzde 78 oranında azalttık"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nun açılışında, diğer bazı illerde de kurulacak istasyonlarla bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemeyi amaçladıklarını söyledi. Alınan tedbirlerle şap hastalığının geçen yıla göre yüzde 78 oranında azaldığını belirten Bakan Yumaklı, "Bakanlık olarak üretimin, gıda arz güvenliğinin son derece önemli olduğunu dikkate alıyoruz" dedi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kontrolsüz hayvan hareketlerinin önlenmesi ve yapılacak denetimlerle bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek amacıyla 'Ankara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu' açıldı. İstasyonun açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılıkta verimli ve kaliteli üretimi artırmak için gelecekteki 5 yılı kapsayacak 'Hayvancılık Yol Haritası'nın şubat ayında kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlattı. Yol haritası kapsamında alınan kararların hepsinin uygulandığını kaydeden Yumaklı, "Bunların başında gelen en önemli husus üretim planlaması idi. Hayvansal ve su ürünlerinde 1 Ocak 2024, bitkisel ürünlerde 1 Eylül 2024 itibarıyla üretim planlamasını yürürlüğe soktuk. Özellikle planlı üretimimizi destekler nitelikteki hayvancılıkta yeni destekleme modelini de yine bitkisel üretim ve su ürünlerinde olduğu gibi hayata geçirmiş durumdayız. Ayrıca genç kardeşlerim ve kadın girişimcilerin tarımsal üretimin içerisinde kalması için ilk defa gençlere ilave destek verdik. Artı olarak hayvancılıkta sigorta olarak gördüğümüz aile işletmelerinin de desteklenmesi söz konusu. Bu destek paketinin en önemli kalemlerinden birisi de bu oldu ve olmaya devam edecek. Et ve Süt Kurumu ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün iş birliğiyle ülkemizdeki hayvansal üretimin hem materyal sağlama açısından hem de piyasa delegasyonu açısından önemli bir işlem görmesi sebebiyle hayvancılıkta üretimi geliştirme projesi başlattık. Bu da hamdolsun devreye alındı, çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bütün bunları yapabilmek için de hayvan sağlığının çok önemli olduğunu her zaman için vurguladık. Aşı programımızı değiştirdik. Yol kontrol noktalarını artırdık. Ayrıca bu tesis gibi tesisleri Erzurum'da ve Elazığ'da devreye koyduk. Amacımız hayvan hastalıklarının Türkiye'nin farklı noktalarına taşınmasının engellenmesi" diye konuştu.

"Başka illerimizde de istasyonlar açacağız"

Hayvan sağlığına ayrı bir önem verdiklerini belirten Bakan Yumaklı, "Şimdi bu istasyonların önemi nedir? Hayvansal hastalıkların ülke ekonomisine o kadar büyük bir negatif etkisi var ki, bunlarla alakalı yaptığımız her iyileşme hem üretiminize hem de ülke ekonomisine katkı anlamını taşıyor. Yılda iki defa yapılan şap aşısını üç doza çıkarttık. Uzun zamandır şap hastalığı haberi görmez olduk. Çünkü aldığımız tedbirlerle şap hastalığını geçen yıla göre yüzde 78 oranında azalttık. Bundan sonra da Çankırı ve Kayseri başta olmak üzere veteriner noktalarını oluşturacağız. Buradaki amacımız bilerek ya da bilmeyerek, doğrudan ya da dolaylı olarak hasta olma potansiyeli ya da hastalığı içeren hayvanların hareketlerinin yurt içi ya da dışındaki diğer noktalara bulaşmasını engellemek. Bakanlık olarak üretimin, gıda arz güvenliğinin son derece önemli olduğunu dikkate alıyoruz" dedi.

İstasyonun açılışına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Valisi Vasip Şahin, vatandaşlar ve davetliler katıldı.