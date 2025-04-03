Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan CHP lideri Özel'in MASAK iddiasına yanıt - Son Dakika
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Politika

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan CHP lideri Özel'in MASAK iddiasına yanıt

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MASAK'a yönelik iddialarına yanıt verildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bakanlık yönetim mercilerinin MASAK tarafından hazırlanan raporları önceden bilmesi ve sürece herhangi bir şekilde müdahil olmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

03.04.2025 23:40
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) yönelik iddialarına yanıt verdi.

"MASAK RAPORLARINI BAKANLIK MERCİLERİNİN ÖNCEDEN BİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Özel'in, Bakan Şimşek'e yönelik ağır ve mesnetsiz iddialarını sürdürdüğünün görüldüğü belirtilen açıklamada MASAK tarafından hazırlanan raporları, bakanlık yönetim mercilerinin önceden bilmesi ve sürece herhangi bir şekilde müdahil olmasının söz konusu olmadığını vurgulandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına yanıt

"HAZIRLANAN RAPORLAR DOĞRUDAN TALEPTE BULUNAN ADLİ MERCİLERE İLETİLMEKTE"

Bu konunun, MASAK tarafından daha önce de kamuoyuna yapılan duyuruda da açıkça ifade edildiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Hazırlanan raporlar, MASAK Başkanlığı dışında hiçbir makamın bilgisine veya onayına sunulmadan, doğrudan talepte bulunan adli mercilere iletilmekte, bu süreci bakanlık yönetim mercilerinin önceden bilmesi ve bu sürece herhangi bir şekilde müdahil olması söz konusu değildir. Bu çerçevede, Sayın Bakanımıza yönelik yapılan ithamlar, kullanılan çirkin ifadeler, hiçbir şekilde kabul edilemez olup devlet adabı ve siyaset ahlakıyla bağdaşmamaktadır."

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP'den bir genel başkan yardımcısının MASAK raporu dahi çıkmadan gazeteci Sinan Burhan'a Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanacağını belirten bir mesaj attığını iddia etmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığından CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına yanıt

Özel, şu ifadeleri kullanmıştı: "Sinan Burhan, tarih 11 Mart, 19 Mart darbesinden sekiz gün önce, bir televizyonda konuk gazeteci. Canlı yayında, 'Gecenin manşeti geldi. Kaynağımı açıklamamı istemeyin ama Ekrem İmamoğlu bayramdan önce tutuklanacak' diyor. Olacakları sayıyor orada. 'Kaynağından emin misin' diyor karşısında bir gazeteci meslektaşınız var. 'Eminim, bir siyasetçi' diyor. Sonradan ortaya çıkıyor, Cumhur İttifakı'na mensup partilerden birinin genel başkan yardımcısı. Ondan sonra, 'Bu millet bize niye inanmadı' toplantıları yapıyorlar. Şöyle diyorlarmış: 'Diplomaya hiç girmeyecektik' diyenler bir önemli grup. 'Hepsinden birden üstüne gitmeyecektik, sırf yolsuzluğu konuşacaktık.' MASAK raporunun talep edildiği, görevlendirme yapıldığı gün 10 Mart. Teslim edildiği gün 17 Mart. Daha MASAK raporu çıkmamış, küçük ortaktan genel başkan yardımcısı biliyor ki tutuklanacak bayramdan önce, Sinan Burhan'a mesaj atıyor. Sinan Bey açsın, göstersin. Ben kimden geldiğini biliyorum. Sinan Bey desin ki, 'Hayır, o ondan gelmemişti' desin. Aralarındaki SMS trafiğini, Whatsapp trafiğini inkar etsinler. İnanır mı bu millet size, mümkün mü? HSK diye bir kurum yok mu? Bu kurumun bir müfettişi yok mu? Bir murakıbı yok mu? Bir görevlendirme yok mu? Bu Sinan Burhan'a sormayacak mı? Dönüp de hakime demeyecek mi, 'MASAK raporu gelmeden nasıl oluyor bu işler?' O telefon kayıtlarına bakılmayacak mı? Mesela beni çağırsınlar, sorsunlar, ben söyleyeyim kim olduğunu. O da baksın bu mesajlaşmalara. Zaten inkar etmezler de."

Hazine ve Maliye Bakanlığı\'ndan CHP lideri Özel\'in MASAK iddiasına yanıt
Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mehmet Şimşek, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Gündem, Maliye, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan CHP lideri Özel'in MASAK iddiasına yanıt - Son Dakika

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