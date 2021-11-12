Hazine ve Maliye Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "Devletimizin hem ekonomik gerçekleri hem de vatandaşımızın hayat standartlarını gözetecek bir asgari ücret belirleyeceğini ümit etmekteyiz. Asgari ücretten alınan gelir vergisinin kaldırılmasının Türk insanının refah düzeyine katkı sağlayacağına inanmaktayız." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2022 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) özellikle enflasyon ve işsizlik verilerinin gerçeği yansıtmadığının düşünüldüğünü, halkın kuruma güveninin yok olduğunu savundu.

Bir şirketin araştırmasına göre halkın büyük kısmının, enflasyonun TÜİK verilerinden daha yüksek olduğunu düşündüğünü aktaran Emecan, "TÜİK gibi önemli bir kurumda verilerin şüpheli olması bir suçtur. TÜİK'in bağımsızlığından artık hiç söz edemeyiz." iddiasında bulundu.

Emecan, TÜİK'in bir devlet kurumu olmaktan çıktığını ileri sürerek, "TÜİK, saraya bağlı, Erdoğan'ın kurumu haline gelmiştir." sözlerini sarf etti.

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Hazine ve Maliye Bakanlığında kadın bürokrat sayısının çok az olduğunu, bu sayının artırılmasına yönelik çaba gösterilmediğini söyledi.

Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu belirten Koçyiğit, çalışan sınıfın yüzde 50'sinin bu tutarla geçinmeye çalıştığını ifade etti. Partisinin asgari ücretin 5 bin liraya çıkarılmasını istediğini aktaran Koçyiğit, öte yandan asgari ücrete vergi muafiyeti tanınması gerektiğini kaydetti. Koçyiğit, Türkiye vergi sisteminde verginin, dolaylı vergiler üzerinden ve tabandan alındığını; simitten alınan KDV'nin pırlantadan alınmadığını dile getirdi.

Koçyiğit, bölgesel olarak milli gelirden faydalanma oranlarında eşitsizlik görüldüğünü belirterek, Bakanlığın bütçesinde bu eşitsizliği ortadan kaldıracak bir önlem bulunmadığını ileri sürdü.

Hazine garantili kamu-özel iş birliği (KÖİ) projeleriyle yoksulun kullanamayacağı yollar ve köprüler yapıldığını iddia eden Koçyiğit, bu modelden vazgeçilmesi gerektiğini savundu.

"Öğrenim ve katkı kredisi ödemelerinde faiz kaldırılsın"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, bütçede, her 100 liralık verginin 19 lirasının faiz ödemelerine ayrıldığını, yatırımın iki katı tutarda faiz gideri bulunduğunu anlatarak, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığının kendi bütçesinde açık varken, ülke bütçesinde nasıl başarılı bir performans çizebileceğini soran Yaşar, iktidarın döviz kurundaki artışa karşı gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin büyümede başarılı bir performansı bulunduğuna işaret eden Yaşar, "Türkiye ekonomisinin düze çıkması için muhakkak yabancı yatırımcıya ihtiyacımız var." dedi.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, gençlerin öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödemelerinde faizin kaldırılması ve haciz gibi uygulamaların uygulanmamasının büyük bir beklenti haline geldiğini belirterek, Hazine ve Maliye Bakanlığının bu konuda gençleri mutlu edecek bir çalışmaya imza atmasını istedi.

TÜİK verilerine göre, 2021 yılı ocak ayında Türkiye'de ücretli çalışan sayısının 12 milyon 589 bin 820 olduğunu kaydeden Kılavuz, "Ücretli çalışan sayısının büyük bir kısmı ise asgari ücretle geçimini temin etmektedir. Milletimizin asgari yaşam düzeyini yükseltmek ve refahını artırmak devletimizin başlıca görevidir. Milyonlarca çalışanımızın merakla beklediği 2022 yılı asgari ücret yakın zamanda netleşecektir. Devletimizin hem ekonomik gerçekleri hem de vatandaşımızın hayat standartlarını gözetecek bir asgari ücret belirleyeceğini ümit etmekteyiz. Asgari ücretten alınan gelir vergisinin kaldırılmasının Türk insanının refah düzeyine katkı sağlayacağına inanmaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

"Başarılı bir bakan olduğunuzu teslim etmek durumundayız"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından ekonominin koordinasyonu konusunda yetkili bir kurum belirlenmediğini, bunu Hazine ve Maliye Bakanlığının yapabileceğini söyledi.

Merkez Bankasının fiyat istikrarını öncelemek yerine ekonomiye ilişkin hedefler belirlediğini de savunan Usta, öte yandan ülkedeki makro ekonomik göstergelerin hızlı şekilde değiştiğini, bunlara uygun olarak yeni bir çerçeve oluşturularak kamuoyuna açıklanması gerektiğini dile getirdi.

İhracat rakamlarından memnun olmadığını aktaran Usta, "Bu, Türkiye'yi fakirleştiren, ırgat haline getirecek bir ihracat. Bunun enflasyon üzerinde şöyle de bir etkisi olacak, ihraç ettiğimiz ürünler aynı zamanda yurt içerisinde yoğun olarak kullandığımız ürünler. Yani iç talebin üstüne yükselen bir dış talep geldiği zaman bu ürünlerde ilave bir enflasyon baskısıyla karşılaşacağız. Türkiye'de enflasyonu çözmeden de makro ekonomik istikrar sağlamak çok zor." şeklinde konuştu.

İYİ Partili Usta, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı işaret ederek, "Faiz çok hızlı bozuluyor, çok hızlı. Vade düşüyor, şimdi bir miktar siz toparladınız. Sizin, dışsal faktörleri bir kenara bırakırsak, başarılı bir bakan olduğunuzu teslim etmek durumundayız ve bundan mutlu oluyoruz, bundan emin olun. Ama makroekonomik çerçeve çok dağınık olunca sizin yapabileceğiniz şey hakikaten çok sınırlı." sözlerini sarf etti.

Kayıt dışılığın önemine işaret eden Usta, Bakan Elvan'dan, Türkiye'deki kayıt dışılığı ölçecek bir araştırma yaptırmasını talep etti.

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin bölgesel ve küresel krizlere karşı daha etkin önlemler alabildiğini söyledi. Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme verilerinde birçok ülkeyi geride bıraktığına dikkati çeken Erim, 2020 yılında salgının sosyal ve ekonomik etkilerine karşı Türkiye'nin de diğer ülkeler gibi maliye politikalarını kullandığını anlattı. Erim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde vatandaşın refahını artıracak yatırımları hayata geçirmeye, büyük ve güçlü Türkiye'nin önünü açacak hizmetlere devam edeceklerini kaydetti.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, yeniden değerleme oranının, maaşlara yapılan zamların üzerinde olduğuna işaret ederek, iktidarın, memura ve emekliye yeniden değerleme oranında zam yapması gerektiğini söyledi.

Arı, kumarın zararlı olduğunu vurgulayarak, Milli Piyango'nun gelir paylaşımı esasıyla özelleştirildiğini hatırlattı. Türkiye'nin en çok gelir kazandıran bu kurumunun neden özelleştirildiğini anlamadığını ifade eden Arı, bu özelleştirme sonrasında vatandaşın adeta kumara teşvik edildiğini öne sürdü.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Muş'ta ziyareti sırasında önemli yatırımları gördüğünü belirterek, vatandaşların hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a itimatının çok olumlu olduğunu kaydetti.

Aydemir, konuşması sırasında HDP'li milletvekillerinin "Hangi Muş'a gittiniz?" diye laf atması üzerine, "Görenedir, köre ne." yanıtını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a güvendiklerini vurgulayan Aydemir, Türkiye ekonomisinin 2022 yılında çok daha iyi bir noktaya geleceğini dile getirdi.

Komisyonda milletvekilleri Bakan Elvan'a sorularını yöneltiyor.