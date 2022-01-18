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HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Siz dolardaki köpüğü değil, kaymağı aldınız - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Siz dolardaki köpüğü değil, kaymağı aldınız

18.01.2022 13:28
HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Siz dolardaki köpüğü değil, kaymağı aldınız

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan; gelmiş geçmiş en faizci iktidarın AK Parti-MHP koalisyonu olduğunu ileri sürerek, yükselen elektrik faturalarına dikkat çekti. "Saray, Türkiye'nin kaynaklarını yutan bir kara deliktir." diyen Buldan; "Fatura bedelinin bir diğer kısmı ile israf sarayının şatafatları karşılanıyor. Saraylarının ışık bedeli karşılanıyor. " diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Buldan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"HRANT'I KATLEDENLER KORUNDULAR"

"Yarın yani 19 Ocak sevgili Hrant Dink'in katledilişinin 15. yıl dönümü. Hrant'sız 15 yıl geçti. Bize emanet ettiği barışı asla unutmadık, yarım kalan özgür bir ülke düşünü asla unutmadık, unutmayacağız. Katili de onunla resim çekenleri de unutmadık, unutmayacağız. Cinayete giden süreçte yol oynayan üst düzey kamu görevlileri ve rütbeliler korundular, kollandılar.

Hrant'ı katleden bu mekanizmayı çok iyi tanıdığımızı özellikle belirtmek isterim. Roboski'den, Suruç'tan, Ankara ve İzmir katliamlarından tanıyoruz. Bu mekanizmanın sahipleri iyi bilmelidirler ki işlenen cinayetler, katliamlar unutulur, yanlarına kar kalır sanmasınlar.

Sevgili Ahparig özlediğin barış ülkesini bu topraklarda mutlaka gerçeğe dönüştüreceğimizi bir kez daha söylüyoruz. Barışa kurşun sıkılan değil, kucak açılan, düşlerin ve gülüşlerin yarım kaldığı değil gerçeğe dönüştüğü, sevginin kazandığı güzel bir ülkeyi birlikte var edeceğiz."

"GEÇİN BU YALANLARI!"

"Bu kürsüden ekonomi gerçeklerini, yoksul ve yolsuzlukları anlatmaya elbette devam edeceğiz. Hafta sonu AKP'nin bir grup başkanvekili teşkilat toplantısında bol bol hamaset yaparken, AK Partili bir vatandaş buna itiraz etti. Esas meselenin işsizlik olduğunu söyledi. 'Açız' dedi. Ürettikleri yalan siyasetinin halkta bir karşılığının olmadığını, hikayelerinin bittiğini görmek istemiyorlar. Daha fazla kaçamayacaklar.

Buradan tüm yurttaşlarımıza sesleniyorum. AKP- MHP iktidarının hamasetine karşı çarşıda, pazarda, sokaklarda, meydanlarda, marketlerde her yerde 'Geçin bu yalanları' demenin tam zamandır."

"HANİ FAİZ DÜŞMÜŞTÜ"

"Bu iktidar her şeyde tekçidir ama enflasyonu çift hanedir. Böyle giderse üç haneye de ulaşacaklar. Vatandaş açısından faiz hiçbir zaman düşmedi, düştü diyenler yalan söylüyorlar. Bir vatandaş bugün bankaya gittiğinde ihtiyaç kredisi almak için en az yüzde 31 faiz ödemek zorundadır. Hani faiz düşmüştü?

Buraya yazıyorum. Gelmiş, geçmiş en büyük faizci iktidar AKP-MHP iktidarıdır. Bunların yalanları bile yüksek faizlidir.

Bunların bir başka yalanları daha var. AKP Genel Başkanı durmadan 'Dolardaki köpüğü aldık' diyor. Bu da köpüklü bir yalandır. Siz asıl dolardaki kaymağı aldınız. Bırakın köpüğü, siz doların üzerindeki kaymağı aldınız, yediniz."

"SARAY TÜRKİYE'NİN KAYNAKLARINI YUTUYOR"

"Artan konut ve kira fiyatlarıyla bu ülke insanın kendi ülkesinde neredeyse mülteci durumunda olduğu bir süreci yaşıyoruz. Öğrenciler barınmak için yurt bulamazken israf sarayının harcamaları hız kesmeden devam ediyor. 2022 yılı yatırım programına göre Ankara, Muğla ve Bitlis'teki sarayların bakım onarımı adı altında 470 milyon lira para harcayacaklar. Saray, Türkiye'nin kaynaklarını yutan bir kara deliktir.

Emeklinin 2500 lira sefalet maaşına mahkum edilmesinin sebebi bu kara deliktir. 'Beka' dedikleri aslında tam da budur. Kara deliğin bekasını korumaya çalıştıklarını hepimiz görüyoruz. Yutan saray sebeptir, ülkedeki yoksulluk, açlık ve sefalet sonuçtur."

"SUÇ VE RANT EKONOMİSİ"

"En düşük elektrik faturası 500 lira. Haneler adeta sanayi gibi fatura ödemek zorunda bırakıldı bu dönemde. Bu fatura bedelleri nerelere gidiyor? Fatura bedelinin bir diğer kısmı ile israf sarayının şatafatları karşılanıyor. Saraylarının ışık bedeli karşılanıyor. Yandaşlara dağıtılan ihalelerin garanti bedeli ödeniyor. Geriye kalan küçük miktar ise yurttaşın kullandığı bedeldir. Tarihte böyle bir hırsızlık ne görüldü ne görülecek. Elektrik hatlarını soygun iktidarına dönüştüren iktidar bu iktidardır.

Kul hakkının yendiği, hukuksuzluğun, haksızlığın, dolandırıcılığın bu kadar kolay yapılabildiği ekonominin adı suç ve rant ekonomisidir."

"ERDOĞAN'IN ARKASINA TAKILMIŞ KÜÇÜK ORTAK"

"İş gücünün önemli bir parçası olan kadınlar, aç kalmamak, çocuklarına sıcak bir çorba verebilmek adına güvencesiz koşullarda çalışıyorlar. Ev emekçisi kadınların ortalama bir günlük ücreti 150-200 lira arasında değişiyor. Her geçen gün iş bulma koşulları zorlaşıyor.

Bu para ile kadınlar kira mı verecek, çocuk mu okutacak, fatura mı ödeyecek yoksa sadece hayatta kalmaya mı çalışacak?

AKP Genel Başkanı özellikle muhalefetteyken 'Evin kirasını kim ödeyecek, elektrik, su parasını kim ödeyecek?' demişti. Şimdi bu soruları biz de kadınlar adına Erdoğan'a soruyoruz. Evin kirasını, elektrik ve su faturalarını kim ödeyecek? Ne cevap verecek yüzleri ne de cevapları var.

Bir de bunların küçük ortağı o da muhalefetteyken 'Nobel ödüllü 10 iktisatçı getirsinler Erdoğan gitmeden ekonomideki sorunlar çözülmez' demişti. Zamanında doğruları söylemiş ama sonradan kendisi de pusulayı şaşırmış. Şimdi Erdoğan'ın arkasına takılmış bir küçük ortak var. Biz de diyoruz ki AKP ve MHP Erdoğan ve Bahçeli gitmeden ekonomi düzelmez. İlk seçimde bu ikisini de göndereceğiz. O zaman bu ülke huzura da refaha da kavuşacak."

YORUMLAR (1)
  • Lion : benim fikrime göre hdp ile ilşkisi olan herkese maaş veren devlet yöneticileri derhal görevden alınmalı ve yargılanmalı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Halkların Demokratik Partisi, Pervin Buldan, AK Parti, MHP, HDP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Siz dolardaki köpüğü değil, kaymağı aldınız - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Siz dolardaki köpüğü değil, kaymağı aldınız - Son Dakika
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