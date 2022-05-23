HDP Grup Başkanvekili Beştaş gündemi değerlendirdi

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, son dönemde cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarıyla halkın yaşadığı sorunların unutturulmak istendiğini söyledi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti ve MHP iktidarının seçim kampanyasını mahkeme salonlarında yürüttüğünü, Gezi Parkı olayları davası kararı ile muhalefete ve halka gözdağı verildiğini ileri sürdü.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin mahkeme kararlarıyla izahı olmayan cezalar verildiğini savunan Beştaş, "Tamamen hukuksuz yargılamalarla yüz yüzeyiz. Mahkeme salonları iktidarın seçim otobüsü gibi." dedi.

Beştaş, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin tavrına değinerek, "Kürt meselesi Türkiye'nin içerisinde çözülebilir. NATO'ya şantaj yaparak, İsveç ve Finlandiya'yı veto ederek bu meseleyi çözemezsiniz. Bu ülkelerin dar pazarlıklara gireceğini de düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Meral Danış Beştaş, Giresun Valiliğinin Diyarbakır Lice'de bir etkinlik düzenlediğini ve bu etkinlikte "Topal Osman'ın" fotoğrafının yer aldığı "Giresun size yeter" yazılı bir otobüsün dikkati çektiğini söyledi.

Bunu yapanların görevden alınması gerektiğini ifade eden Beştaş, "Çürüyen, yozlaşan bir iktidarın sığındığı son liman, Kürt katliamı, Pontus-Rum ve Ermeni katliamlarında yer alan Topal Osman oldu. Lice'de silahlı ve mesaj içerikli Topal Osman fotoğrafı dolaştırmak açıkça Kürtlere gözdağı vermek değil de nedir? 'Beyaz torosları bitirdik' diyenler şimdi Topal Osman ile gözdağı veriyor. Topal Osman'ın Diyarbakır sokaklarında ne işi var? Ne Lice ne Diyarbakır böyle kirli provokasyonlara geçit vermedi, vermeyecek bunu iyi bilin." diye konuştu.

Terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'ın İmralı'da tecride maruz kaldığını iddia eden Beştaş, sürekli verilen disiplin cezalarının avukatlara tebliğ edilmediğini öne sürdü. Beştaş, "Tecridi kaldırın, barış sesleri yükselsin artık. Anneler ne Trabzon'da ne Hakkari'de ne Giresun'da ne İstanbul'da 'Çocuğumun cenazesi gelecek' diye geceler boyunca ağlamasın. Artık bu gözyaşları bitsin." dedi.

Beştaş, ekonomide de zam rekorlarının kırıldığını, halkın haklarının bir avuç zengin eliyle gasp edildiğini ileri sürdü. Yeni ekonomi modelinin bittiğini savunan Beştaş, şöyle konuştu:

"FED yüzde 8 enflasyon için 40 yıl sonra ciddi şekilde faiz artırıyor, İngiltere enflasyonu dizginlemek için faiz artırıyor, Mısır, Meksika faiz artırıyor, Türkiye bostan korkuluğu gibi faiz sebep, enflasyon sonuç tekerlemesine takılı kalmış. Göz göre göre bir inat uğruna yüzde 15 olan enflasyon yüzde 70'lere çıkarıldı. TÜİK'in rakamları bile rekorlar kırdı. Bu halkın artık gerçekten dayanacak gücü kalmadı. AKP ve MHP iktidarı asgari akıl ölçülerini kaybetti. Son dönemde cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarıyla halkın yaşadığı sorunlar unutturulmak isteniyor. Bizim HDP olarak adaylık tartışmamız yok, demokrasi ittifakını genişletme yönünde bir çabamız var."