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HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık - Son Dakika

HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık

20.11.2021 09:05

TBMM'de bütçe görüşmelerinde HDP'li Dersim Dağ, bazı illeri "Kürt illeri" olarak tanımlayıp Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kürtçe kitap basmadığını öne sürdü. Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dağ'ın masasına bakanlığının bastığı Kürtçe eserleri bırakarak yanıt verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2022 yılının bütçesi, Plan Bütçe Komisyonunda görüşülürken "Kürt illeri" tartışması çıktı. Bütçe üzerinde konuşmalar devam ederken HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, bazı illeri "Kürt illeri" olarak tanımladı. Dağ, Bakanlık tarafından basılan Kürtçe eserlerin olmadığına dair de eleştirilerde bulundu.

KÜRTÇE ESERLERİ MASALARINA BIRAKTI

Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığının bastığı Kürtçe eserleri HDP'li milletvekillerinin masasına bıraktı.

"BÜTÜN İNSANLAR BÜTÜN İLLERİN SAHİBİDİR"

Karşılıklı sözlü atışmalar sonrasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, tartışmanın sonlanması için çaba gösterdi.

Tartışmanın devam etmesi üzerine Cevdet Yılmaz bir açıklama yapmak istediğini belirterek, "Ülkemizde 81 il var, 84 milyon insanımızın ilidir bu illerimiz. Hiçbir ilimizi etnik bir zeminde tanımlamak doğru değildir. Türkiye Cumhuriyeti eşit vatandaşlığa dayalı bir hukuk devletidir. Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Alevisi'yle, Sünni'siyle, Müslüman'ıyla, gayrimüslimiyle bütün insanlar bütün illerin sahibidir." dedi.

Tek bir etnik kimlikle, mezheple illerin tarif edilemeyeceğinin altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti: "Bu yanlış bir yaklaşımdır. Hukuka ve demokrasiye de uygun değildir. Bunun altını çizmek isterim. Diğer taraftan Kürtçeye son 20 yıldır yapılan reformlarla çok önemli aşamalar kaydedilmiştir. Batman'da daha geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanımızın önünde Kürtçe müzikler icra edilmiştir. Kürtçe konuşulmuştur, bunu da tüm Türkiye televizyonlardan izlemiştir. Böyle bir şey söz konusu değil. Bir Zaza etnik kimliğine sahip biri olarak da şunu söylemek istiyorum: Hiç kimse bir etnik grubun tamamın temsil etme hakkına sahip değildir, bir etnik grubunun tamamına ilişkin konuşma hakkına da sahip değildir. Her etnik grubun kendi içinde bir çoğulculuğu vardır. Farklı siyasi tercihleri vardır, farklı ideolojik tercihleri vardır. Siz kimden oy alıyorsanız onu temsil etme hakkına sahipsiniz. Bütün bir etnik topluluk, mezhep, din adına kimsenin burada konuşma hakkı yok, kimin oyunu aldıysanız onların adına konuşabilirsiniz."

"TERÖRLE MÜCADELEYİ KÜRTLERLE MÜCADELE GİBİ TAKDİM ETMEYİN"

Yılmaz, devletin Kürt vatandaşlarıyla, terör örgütleri arasında kesin bir çizgiyi her zaman çizdiğini ve çizmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Terörle mücadeleyi Kürtlerle mücadele gibi takdim etmenizi de hiçbir şekilde doğru bulmadığımı kayıtlar geçirmek isterim." diye konuştu.

HDP'li Dağ'ın Bakanlık Kürtçe eser basmıyor sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık

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Son Dakika Politika HDP'li Dağ'ın 'Bakanlık Kürtçe eser basmıyor' sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık - Son Dakika
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