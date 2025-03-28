Hilmi Güler'den Avrupa Konseyi'nde Sert Eleştiri - Son Dakika
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Politika

Hilmi Güler'den Avrupa Konseyi'nde Sert Eleştiri

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Avrupa Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Avrupa ülkelerinin demokrasi geçmişinin kirli olduğunu ifade ederek sert eleştirilerde bulundu. Güler, 'Demokrasi dersi veren ülkeler dürüst olmalı' dedi.

28.03.2025 09:57  Güncelleme: 09:59
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Hilmi Güler, Avrupa Konseyi'nde sert çıktı: "Geçmişiniz kirli, dürüst olun"

"Demokrasi geçmişi kirli ve sabıkası olanlar ülkeler bize demokrasi dersi veremez"

"Sapla samanı birbirini karıştırmayın, dürüst olun"

ORDU - Fransa'nın Strazburg kentinde yapılan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde Türkiye'yi temsil eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Avrupalılara sert çıkarak, "Demokrasi geçmişiniz kirli ve sabıkalı, dürüst olun" dedi.

Başkan Güler, Konseyde Türkiye'deki mevcut yargı süreçleri üzerine tartışma çıkması üzerine söz alarak, "Demokrasi geçmişi kirli ve sabıkası olan ülkeler bize demokrasi dersi veremez" diyerek sert konuştu.

Başkan Güler, konuşmasında "Burada devam eden bir yargı var, erken değerlendirme yapılıyor. 3 yıl varsa seçimleri ama ne olursa olsun bunların tarafsız bir şekilde tartışılmasından yanayım. Fakat demokrasi geçmişi kirli olan sabıkası olan bazı ülkelerin bize buradan demokrasi dersi vermeye kalkışmalarını kınıyorum" ifadelerini kullandı.

"Avrupa sapla samanı birbirine karıştırıyor"

Başkan Güler, şöyle devam etti:

"Bakın insan haklarından konuşuyoruz. Filistin'i konuşmuyoruz, Gazze'ye konuşmuyoruz. Suriye meselesini çözdük arkadaşlar. Suriye meselesi çözüldü, PKK meselesi çözülüyor şu anda, bu mu sizi rahatsız ediyor? Burada esasında terör meselesiyle demokrasiyi karşılaştırmak istemiyoruz ama burada maalesef sapla samanın birbirine karıştığını görüyoruz. Onun için tarafsız olmaya, dürüst olmaya, erdemli olmaya davet ediyorum."

"Dürüst olun"

Konseyde Avrupa'nın geleceğini ilgilendiren ana konuların konuşulması gerektiğini de vurgulayan Başkan Güler, "Buradaki iş o kadar kolay değil. Bu işin yarın NATO'su var, enerji güvenliği var. Bunlar hiç konuşulmayacak mı? Bakın Rusya- Ukrayna meselesini konuşuyorsunuz. Yüzüstü bıraktınız bazı ülkeleri. Biz bunları hep kaydediyoruz. Onun için çok iyi takip edelim ve dürüst olalım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Mehmet Hilmi Güler, Avrupa Konseyi, İnsan Hakları, Demokrasi, Politika, Dünya, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Politika Hilmi Güler'den Avrupa Konseyi'nde Sert Eleştiri - Son Dakika

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