HÜDA PAR'dan Toplumsal Barış Vurgusu

Politika

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, "Toplumsal barışa hizmet edecek her türlü adıma HÜDA PAR olarak destek veririz." dedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in, Gazze'nin yanı sıra Lübnan'a da saldırdığını, hatta Türkiye'yi de içerisine alan büyük bir işgal hareketi için ayak seslerini duyurmaya başladığını söyledi.

İslam ülkelerinin duruma sessiz kaldığını ifade eden Ramanlı, Birleşmiş Milletler'e çağrı yaparak İsrail'in durdurulamayacağını, çözümün güç birliği yapmak olduğunu anlattı.

Ramanlı, "yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin, yaşananların "kokuşmuşluk ve cinnet hali" olduğunu kaydetti.

Çete mensuplarının en ağır cezayı almasının ortak talepleri olduğunu dile getiren Ramanlı, sağlık sektöründe önleyici tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

Bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerine ilişkin sorusu üzerine Ramanlı, şunları kaydetti:

"Devlet Bahçeli'nin bu ifadeleri alelade, önünü arkasını düşünmeden sarf ettiğini tahmin etmiyoruz. Bahçeli'nin TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti Eş Genel Başkanlarıyla tokalaşması ve geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamanın devamı niteliğinde, biraz daha çarpıcı ifadelerle yaptığı bu açıklamalar dikkate değer. Bundan sonra nasıl adımlar atılır, hükümet nasıl tavır sergiler, söylemek erken. Bu ülkede eğer kan akmayacaksa, eğer köylerimize, kasabalarımıza, şehirlerimize cenazeler gelmeyecekse, bugün elinde silah olup dağlarda dolaşan militanlar olmayacaksa, kanın akmaması için her türlü yolun meşru dairede denenmesi elbette ki olumludur. Toplumsal barışa hizmet edecek her türlü adıma HÜDA PAR olarak destek veririz."