HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Müslüman ülkelerin İsrail'e karşı birlik olmasını istedi

Politika

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Sapık ideoloji Siyonizmin hedefinde İran da, Türkiye de, Irak da, Suriye de, Ürdün de, Mısır da vardır. Bölge ülkeleri sıranın kendilerine gelmesini mi beklemeli, yoksa güç birliği yaparak bu insanlık suçunu durdurmanın yolunu mu aramalı? Gün birlik olma günüdür, ihtilafları kaşımanın kimseye faydası yoktur." dedi.

Yapıcıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son bir yıldır İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve soykırım suçlarıyla ilgili söylenebilecek her şeyin söylediğini, artık sözün tükendiğini söyledi.

İsrail'in, dünyanın en vahşi ve en tehlikeli terör örgütü olduğunu, Gazze'de 43 binden fazla insan ile Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı de şehit ettiğini belirten Yapıcıoğlu, İsrail ordusunun Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarının da belirli aralıklarla devam ettiğini dile getirdi.

"Son bir yıldır yaşananlar, özellikle de Gazze bize bir ışık oldu, uluslararası sistemin karanlık noktalarını ve küresel barışı sağlamaktan ne kadar uzak olduğunu herkese gösterdi." ifadesini kullanan Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Gazze bir feryat, bir çığlık oldu. Güce dayalı sistemlerin hakkı, hukuku, barışı, huzuru ve insani değerleri korumak üzere değil, güçlülerin çıkarlarını korumak üzere kurulduğunu sağırlar bile duydu. Haktan, hukuktan, adaletten, insanlıktan, huzurdan, barıştan yana olanların bu değerleri korumak için daha güçlü olmak, birbirleriyle daha fazla dayanışmak ve birlik olmak zorunda olduklarını da göstermeye halen devam ediyor. Aksa Tufanı hareketinden hemen sonra hem İran'ı hem de Türkiye'yi, savaşın içine çekmek istiyorlar. Sapık ideoloji Siyonizmin hedefinde İran da, Türkiye de, Irak da, Suriye de, Ürdün de, Mısır da vardır. Bölge ülkeleri sıranın kendilerine gelmesini mi beklemeli, yoksa güç birliği yaparak bu insanlık suçunu durdurmanın yolunu mu aramalı? Gün birlik olma günüdür, ihtilafları kaşımanın kimseye faydası yoktur."

Yapıcıoğlu, hükümetin, insanlığı tehdit eden dünyanın en tehlikeli terör örgütü İsrail'e karşı mutlaka tedbir alması gerektiğini vurgulayarak, dolaylı ya da transit de olsa İsrail ile her türlü ticaretin yasaklanması, Kürecik Üssü'nün kapatılması, İsrail'e şartsız destek veren ABD ile istihbarat paylaşımının durdurulması, hava ve deniz limanlarının Siyonistlerin uçaklarına kapatılması, İsrail ile yapılan anlaşmalarının fesih edilmesi, İsrail savaş uçaklarının yakıtının Türkiye toprakları üzerinden sevk edilmemesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına destek olan Türk vatandaşlarının vatandaşlıktan çıkarılmasına ilişkin düzenlemeler içeren Türk Vatandaşlığı Kanunu Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergenin, geçen dönemde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini hatırlatan Yapıcıoğlu, "Bu insanlık suçunun durdurulması sadece bir siyasi partinin meselesi değildir. Bütün siyasi partilere çağrımız şudur; gelin bunu bir an önce genel kurula getirelim ve oy birliğiyle kanunlaştırıp, Meclis olarak üzerimize düşeni yerine getirelim." dedi.

Yapıcıoğlu, Birlemiş Milletlerin adil bir karar alma mekanizmasına sahip olmadığını; dünyada huzur, barış ve refahın yayılmasının ancak mevcut yapının değişmesiyle mümkün olacağını kaydetti.