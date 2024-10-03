HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Müslüman ülkelerin İsrail'e karşı birlik olmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Müslüman ülkelerin İsrail'e karşı birlik olmasını istedi

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Sapık ideoloji Siyonizmin hedefinde İran da, Türkiye de, Irak da, Suriye de, Ürdün de, Mısır da vardır.

03.10.2024 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Sapık ideoloji Siyonizmin hedefinde İran da, Türkiye de, Irak da, Suriye de, Ürdün de, Mısır da vardır. Bölge ülkeleri sıranın kendilerine gelmesini mi beklemeli, yoksa güç birliği yaparak bu insanlık suçunu durdurmanın yolunu mu aramalı? Gün birlik olma günüdür, ihtilafları kaşımanın kimseye faydası yoktur." dedi.

Yapıcıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son bir yıldır İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve soykırım suçlarıyla ilgili söylenebilecek her şeyin söylediğini, artık sözün tükendiğini söyledi.

İsrail'in, dünyanın en vahşi ve en tehlikeli terör örgütü olduğunu, Gazze'de 43 binden fazla insan ile Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı de şehit ettiğini belirten Yapıcıoğlu, İsrail ordusunun Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarının da belirli aralıklarla devam ettiğini dile getirdi.

"Son bir yıldır yaşananlar, özellikle de Gazze bize bir ışık oldu, uluslararası sistemin karanlık noktalarını ve küresel barışı sağlamaktan ne kadar uzak olduğunu herkese gösterdi." ifadesini kullanan Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Gazze bir feryat, bir çığlık oldu. Güce dayalı sistemlerin hakkı, hukuku, barışı, huzuru ve insani değerleri korumak üzere değil, güçlülerin çıkarlarını korumak üzere kurulduğunu sağırlar bile duydu. Haktan, hukuktan, adaletten, insanlıktan, huzurdan, barıştan yana olanların bu değerleri korumak için daha güçlü olmak, birbirleriyle daha fazla dayanışmak ve birlik olmak zorunda olduklarını da göstermeye halen devam ediyor. Aksa Tufanı hareketinden hemen sonra hem İran'ı hem de Türkiye'yi, savaşın içine çekmek istiyorlar. Sapık ideoloji Siyonizmin hedefinde İran da, Türkiye de, Irak da, Suriye de, Ürdün de, Mısır da vardır. Bölge ülkeleri sıranın kendilerine gelmesini mi beklemeli, yoksa güç birliği yaparak bu insanlık suçunu durdurmanın yolunu mu aramalı? Gün birlik olma günüdür, ihtilafları kaşımanın kimseye faydası yoktur."

Yapıcıoğlu, hükümetin, insanlığı tehdit eden dünyanın en tehlikeli terör örgütü İsrail'e karşı mutlaka tedbir alması gerektiğini vurgulayarak, dolaylı ya da transit de olsa İsrail ile her türlü ticaretin yasaklanması, Kürecik Üssü'nün kapatılması, İsrail'e şartsız destek veren ABD ile istihbarat paylaşımının durdurulması, hava ve deniz limanlarının Siyonistlerin uçaklarına kapatılması, İsrail ile yapılan anlaşmalarının fesih edilmesi, İsrail savaş uçaklarının yakıtının Türkiye toprakları üzerinden sevk edilmemesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına destek olan Türk vatandaşlarının vatandaşlıktan çıkarılmasına ilişkin düzenlemeler içeren Türk Vatandaşlığı Kanunu Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergenin, geçen dönemde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini hatırlatan Yapıcıoğlu, "Bu insanlık suçunun durdurulması sadece bir siyasi partinin meselesi değildir. Bütün siyasi partilere çağrımız şudur; gelin bunu bir an önce genel kurula getirelim ve oy birliğiyle kanunlaştırıp, Meclis olarak üzerimize düşeni yerine getirelim." dedi.

Yapıcıoğlu, Birlemiş Milletlerin adil bir karar alma mekanizmasına sahip olmadığını; dünyada huzur, barış ve refahın yayılmasının ancak mevcut yapının değişmesiyle mümkün olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Zekeriya Yapıcıoğlu, Basın Toplantısı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Türkiye, Suriye, İsrail, Mısır, Ürdün, Dünya, Irak, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Müslüman ülkelerin İsrail'e karşı birlik olmasını istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:39 Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
21:08 Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı
20:00 Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var
19:49 İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi
17:04 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8’e kadar deprem üretecek Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek
11:21 Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı
11:01 Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı
10:47 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:46 Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti
10:06 Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı İşte Şeyma Subaşı’nın yeni aşkı Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı
10:02 Savaşacak ülkeler listesi yayımlandı Listede Türkiye de var Savaşacak ülkeler listesi yayımlandı! Listede Türkiye de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 22:09:07. #1.11#
SON DAKİKA: HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Müslüman ülkelerin İsrail'e karşı birlik olmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement