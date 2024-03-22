Murat Kurum, Ahıska Türkleri ile Sahur Sofrası Programına Katıldı

İBB Başkan adayı Murat Kurum, Beyoğlu'nda düzenlenen 'Ahıska Türkleri ile Sahur Sofrası' programına katıldı. Programda konuşan Kurum, "Bu ruhla daha önce İstanbul'da nasıl 80 bin konutu yapıp, 173 bin konutumuzu dönüşüme tabi tuttuysak, şimdi de 5 yılda 650 bin konutumuzu dönüştüreceğiz. İstanbulluların evlerinde huzur ve güvenle yaşaması için canla başla mücadele edeceğiz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Beyoğlu'nda bir otelde düzenlenen 'Ahıska Türkleri ile Sahur Sofrası' programına katıldı. Programa Kurum'un yanı sıra Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nurettin Amankul, Dünya Ahıska Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, milletvekilleri, derneklerin yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda ilgiyle karşılanan Kurum vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.
"Ahıskalılar, sürgünden sonraki yıllarında bile çok zor şartlarda yaşadılar"
Programda konuşan İBB Başkan Adayı Kurum "Ahıskalılar, geçmişte çok büyük acılar yaşadı, çok büyük sıkıntılar çekti. Anavatanlarından sürüldüler. Eşyalarını alamadan, cenazelerini bile defnedemeden evlerinden çıkmak zorunda kaldılar. Sürgün edildiler. Ne acıdır ki dünyanın birçok coğrafyasına gitmek zorunda kalan on binlerce Ahıska Türk'ü göç yolunda son nefesini vatan hasretiyle verdiler. Biz hala o sürgünde, o vagonlarda hayatını kaybeden ailelerimizin, gençlerimizin, yavrularımızın, büyüklerimizin acısını yüreğimizde taşıyoruz. Ahıskalılar, sürgünden sonraki yıllarında bile çok zor şartlarda yaşadılar. Kendi kimliklerini, kendi kültürlerini korumaya çalıştılar. Asimile olmamak için büyük mücadeleler verdiler ama onca sıkıntıya, onca zorluğa rağmen bu asil millet, kimliğini korumayı sonuna kadar başardı. Biz biliyoruz ki, Ahıska susturulmaya çalışılsa da Ahıskalı kardeşlerim dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, atalarının devrettiği mirası ve kültürü ebediyete kadar yaşatacaklar. Türkiye sizin ana vatanınızdır" dedi.
"Deniz ulaşımını muhtemel afetlerde de kullanabilmek için yaygın hale getireceğiz"
Yaklaşık 80 gündür İstanbullu kardeşlerine hizmet etmek için yola çıktığını dile getiren Kurum, "Nasıl ki 81 ilimizde gece gündüz hizmet ettiysek, tüm sorunları çözmek için Türkiye'miz için mücadele verdiysek, şimdi de İstanbul'umuzun fetret devrine son verip yükselişe geçmesi için gece gündüz çalışacağız. Bu şehrin bekleyen sorunları var. Bu sorunların başında da deprem ve ulaşım sorunu geliyor. 1 Nisan'da İstanbullu kardeşlerim bize mührü verdiklerinde ilk işimiz bu aziz şehri afetlere karşı dirençli hale getirmektir. Muhtemel bir depremi en az hasarla atlatabilmek için tüm planlarımızı bir seferberlik ruhuyla hayata geçirmektir. Bu ruhla daha önce İstanbul'da nasıl 80 bin konutu yapıp, 173 bin konutumuzu dönüşüme tabi tuttuysak, şimdi de 5 yılda 650 bin konutumuzu dönüştüreceğiz. İstanbulluların evlerinde huzur ve güvenle yaşaması için canla başla mücadele edeceğiz. İstanbul'un ulaşım sorununu da çözüme kavuşturmak için hızlıca harekete geçeceğiz. Metro hatlarımızı ilk 5 yıl içerisinde 650 kilometreye çıkaracağız. İki yakaya yapacağımız tünellerimizle, kavşaklarımızla, 250 bin araçlık otoparkımızla İstanbul'un trafik çilesini çözmek için canla başla çalışacağız. Uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul hedefimizi gerçekleştireceğiz. Deniz ulaşımını muhtemel afetlerde de kullanabilmek için yaygın hale getireceğiz. Metrobüslerdeki problemi çözmek için İstanbul'un araç filosunu her sene yenileyeceğiz" şeklinde konuştu.
"Vatandaşımızın elini sımsıkı tutup yüzü gülene kadar da bırakmadık"
"Bu seçim iki zihniyet arasında gerçekleşecek" diyen Kurum sözlerini şöyle sürdürdü: "5 yılda Türkiye'nin her ilinde 365 bin yeni konut yapmış bir kardeşiniz olarak buradayım. Kastamonu'da, Bartın'da, Rize'de, Artvin'de, Giresun'da sel felaketinin vurduğu şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Elazığ ve Malatya depreminin ardından yaptığımız çalışmalarla milletimizi huzurlu ve güvenli yuvalarına kavuşturduk. Güzel İzmir'imizde binlerce sağlıklı konutu vatandaşlarımıza 1 yılda kazandırdık. Manavgat'ta büyük yangın sonrası 1 yıl geçmeden yaptığımız yeni sıcak yuvaları vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi biz teslim ettik. Asrın felaketinde 11 ilde 180 bin konutun temelini 3 ayda attık. Bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirdik. Milletimizin yanından bir an olsun ayrılmadık. Vatandaşımızın elini sımsıkı tutup yüzü gülene kadar da bırakmadık. Dönüşüm bizim işimiz, şehircilik bizim işimiz, gerçek belediyecilik anlayışı bizim işimiz. İşte bizim rakibimizle farkımız bu. Bu seçim iki zihniyet arasında gerçekleşecek. Bu seçimde ya sağlıksız binalarda deprem korkusuyla beklemeyi ya da kentsel dönüşümle huzur içinde yaşamayı seçeceğiz. Bu seçimde ya 5 yılda 5 bin konut bile dönüştüremeyenleri, ya da asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konutun temelini atan bu kardeşinizi seçeceğiz. Bu seçimde ya İstanbul'daki trafik sıkışıklığını yüzde 90'lar seviyesine çıkaranları, ya da yeni ulaşım yatırımlarıyla trafik çilesini bitirecek olan kadroları seçeceğiz. Ben inanıyorum ki İstanbullular hizmetin adresi olan AK Parti'mizi ve Cumhur İttifakı'mızı 31 Mart'ta rekor bir oyla seçecektir." - İSTANBUL
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