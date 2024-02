Murat Kurum, Türk-İş 1. Bölge Şubesi\'ni Ziyaret Etti

Politika

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Beyoğlu'nda bulunan Türk-İş 1. Bölge Şubesi'ni ziyaret etti. Kurum, "İşçimizle birlikte, işçimizin haklarını gözeten tarafta olacağız. Masanın iki tarafından da bakabileceğiz. Alacağımız tüm kararlarda Türk-İş'imiz, işçimiz, işverenimiz sürecin içinde olacak ama masanın bir tarafında biz de olacağız" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Beyoğlu'nda bulunan Türk-İş 1. Bölge Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kurum'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti. Murat Kurum'u Türk-İş 1. Bölge Başkanı Halil Faki Erdal ve beraberindeki heyet karşıladı. Sendika üyeleriyle bir araya gelen Murat Kurum, sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Program sonunda Kurum ve Kabaktepe'ye sendikanın isteklerinin yazılı olduğu bir dosya verildi. İstanbul'daki bir sendikanın şube başkanı Murat Kurum'dan sendika üyelerin ücretleri konusunda iyileştirme yapması için desteğini beklediğini dile getirdi.

"İstanbul'un işçisi, emekçisi ve alın teri olmazsa Türkiye dünya beşten büyüktür diyemez"

Ziyaretinde konuşan İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "31 Mart yerel seçimleri aynı zamanda İstanbul'da yaşayanların, İstanbul'un geleceğine ilişkin kararı vereceği bir seçimdir. İstanbul'daki trafik çilesini bitirmeye yönelik atacakları adımın kararıdır. İstanbul'daki deprem riskini ortadan kaldırmaya yönelik atılacak iradenin beyanı olacaktır. İstanbul'da yapılan sosyal yardımlardaki haksızlığın giderilmesi noktasındaki tercihleri olacaktır. İstanbul hepimizin. İstanbul olmazsa Türkiye olmaz. İstanbul'un işçisi, emekçisi ve alın teri olmazsa Türkiye dünya beşten büyüktür diyemez. 1 milyon 400 bini aşkın üyesi olan, İstanbul'da 500 bin üyesi olan Türk-İş'imizin de görüşü bizim için değerlidir. Biz hep bir paylaşımcı yönetim anlayışını sergiledik. Bugüne kadar yaptığımız tüm işlerde hiçbir sendikayı ayırmadan, hiçbir sendikaya farklı gözle bakmadan, hangi sendikanın üyesi olursa olsun biz onların taleplerinin isteklerini hep not aldık. Onları gideren tarafta olmaya gayret gösterdik. Yapılacak işler konusunda samimi olmaya gayret gösterdik. Biz samimiyetimizi 31 Mart akşamı tüm İstanbullularla birlikte göstereceğiz. 1 Nisan sabahı da samimiyeti tevazuyu hiçbir zaman yönetim anlayışımızdan çıkarmayacağız" dedi.

"İşçimiz ile birlikte işçimizin haklarını gözeten tarafta olacağız"

"Sendikaların ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalar yapacağız" diyen Kurum, "Türk-İş'in, sendikalarımızın, işçimizin, emekçimizin neye ihtiyacı varsa masada oturacağız ve bu ihtiyaçları gidermek için çalışmalar yapacağız. Toplu ulaşımdaki sıkıntıları sizlerle beraber çözeceğiz. Sadece gelir değil, gelirin dışında evimizin, iş yerimizin güvenini, afete karşı risklerini sizlerle beraber ortadan kaldıracağız. Gittiğimiz her yerde Türkiye Yüzyılı'nda İstanbul Vizyonu projemiz için milletimizin teveccühüyle karşılaşıyoruz. Sağlam, çocukların geleceğe güvenle baktığı, vatandaşlarımızın, annelerimizin, babalarımızın endişe içerisinde olmadığı bir İstanbul olsun istiyoruz. İşine ve evine giden kardeşimiz trafikte çile çekmeden, eziyet görmeden ulaşsın istiyoruz. Akşam ekmeğini götüreceği, evine bir an önce ulaşıp, çocuklarına bir saat daha fazla zaman ayırsan istiyoruz. Bu anlayışla hizmetlerimizi yapıp, işçimizin emekçimizin yanında olacağız. Gerek onların çalışma şartları, gerek gelirleri, gerekse bunların dışındaki insani ne kadar ihtiyaç varsa biz hep işveren tarafında olacağız. İşçimiz ile birlikte işçimizin haklarını gözeten tarafta olacağız. Masanın iki tarafından da bakabileceğiz. Alacağımız tüm kararlarda Türk-İş'imiz, işçimiz, işverenimiz sürecin içinde olacak ama masanın bir tarafında biz de olacağız. İşçimiz adına, emekçimiz adına yapılması gereken adımı sizlerle taraf olarak biz de atacağız. Attırılması adına da gerekli her türlü gayreti göstereceğiz. Biz bu anlayışı görev yaptığımız tüm süreçte sergiledik. Vatandaşımız ne istiyorsa orada olduk" ifadelerine yer verdi.

"Sizlerin desteğiyle 31 Mart akşamı İstanbul özgürlüğüne kavuşacak"

Deprem riskini ortadan kaldırmak için çalışacağını söyleyen Murat Kurum "Ülkemiz bir afetler ülkesi. Yaşadığımız tüm afetlerde biz bu anlayışla milletimizin yanında olduk. Hangi sendikaya üyedir, hangi partiye gönül vermiş, hangi kültüre, dine, inanca dahildir diye hiçbir zaman bakmadık. Milletimizin bizden talebine baktık. Verdiğimiz sözleri hep tuttuk. Afetlerde 46 bin konutu yapan ve görev yaptığım süre boyunca 365 bin sosyal konutu başlatıp bitiren, 81 ilde izi olan kardeşiniz olarak karşınızdayım. İstanbul'daki trafik çilesini bitireceğiz, deprem riskini ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışacağız, İstanbul'un sokaklarına huzuru ve güvenliği getireceğiz derken de bu anlayışla bunları ifade ediyorum. Sizlerin desteğiyle 31 Mart akşamı İstanbul özgürlüğüne kavuşacak. 31 Mart akşamı İstanbul'a huzur, güven ve mutluluk gelecek. Birlikte kazanacağız, birlikte çalışacağız, İstanbul'umuzu Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı haline birlikte getireceğiz. Ben bir kardeşiniz bir arkadaşınız olarak her zaman telefonun ucunda olacağım" şeklinde konuştu.

"Büyükşehir Belediyesi olarak sendikalarımıza KİPTAŞ eliyle inşa anlamında maddi manevi her türlü desteği vereceğiz"

İşçilerin ev sahibi olması için elinden geleni yapacağını belirten Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Büyükşehir Belediyesi'nden işçimizin, emekçimizin ne talebi varsa onu çözen tarafta olacağım. Sadece gelirin arttırılması için değil, işçilerimizin ev sahibi olabilmesi için de elimden geleni yapacağım. Türk-İş sendikamızda dahil, arkadaşlarımızın konut edinebilmeleri amacıyla yapacakları her türlü projeye biz de Büyükşehir Belediyesi olarak sendikalarımıza KİPTAŞ eliyle inşa anlamında maddi manevi her türlü desteği vereceğiz. Deprem riskini bertaraf etmek ve vatandaşımızın uygun, sağlam, güvenli konut edinmesi adına elimizi taşın altına koyacağız. Kıymetli başkanım Ergün Atalay ağabeyimize ve yönetimine de selamlarımızı gönderiyoruz. El birliği içerisinde biz bu hukuku koruyacağız. Bu anlayışla çalışmalarımızı yürüteceğiz. 31 Mart akşamı el birliği içerisinde İstanbul'da kimsenin kaybetmediği bir zaferi sizlerle birlikte yakalayacağız."

"Her talebi ihtiyacı beraber değerlendirip takipçisi olacağız"

İstanbul'daki bir sendikanın şube başkanı Murat Kurum'dan sendika üyelerin ücretleri konusunda iyileştirme yapması için desteğini beklediğini dile getirdi. Bu istek üzerine Kurum, "Her talebi ihtiyacı beraber değerlendirip takipçisi olacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yerine getiren tarafta olacağız. İstanbul'un tüm bileşenleri, dinamikleri kardeş olacak ve kimse ötekileştirilmeyecek. Bir masa etrafında oturup kararımızı alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza gitmemiz gerekiyorsa gidip isteyeceğiz. İcraat yapılması gerekiyorsa beraber karar verip yapacağız. İl başkanım da hep bu tutumda ve davranışta oldu. Biz AK Parti olarak hep böyle baktığımız için 22 yıldır iktidardayız. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman işçinin, alın terinin, emeğin yanında oldu. Bundan sonrada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL