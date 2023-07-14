Ekrem İmamoğlu'na, Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri sebebiyle dava açıldı! 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın şikayetinin üzerine, Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılış Programı'nda Tuzla Belediye Başkanı kendisine yönelik konuşması sırasında yuhalama seslerinin gelmesi ve kullandığı 'arkadaş' sözü nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenirken, siyasi yasak olarak bilinen 53. maddenin uygulanması da istendi.

ŞADİ YAZICI VE AVUKATLARI MÜRACAATTA BULUNDU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Tuzla Belediye Başkanı müşteki Şadi Yazıcı avukatlarının müracaatta bulunduğu belirtildi.

"İMAMOĞLU OLAYLARI TIRMANDIRICI İFADELER KULLANDI"

İddianamede, Yazıcı'nın dilekçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılış Programı'nda yaptığı konuşmadan sonra aracına doğru hareket ettiği sırada, alanda bulunan bazı kişilerin Tuzla Belediye Başkanını yuhaladıklarını, yasal protesto ve eleştiri sınırını aşmak suretiyle onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut ve fiili eylemlerde bulundukları, bu sırada kürsüde bulunan Ekrem İmamoğlu'nun yaşanan bu duruma kendisinden beklenilen devlet adamına yakışır şekilde suhuletin sağlanmasına yardımcı olmasının aksine olayları tırmandırıcı ifadeler kullandığı ve halkın saldırgan tavırlarını körüklediğini belirttiği aktarıldı.

İMAMOĞLU'NUN AVUKATI: SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN 3 KEZ EL İŞARETİ YAPTI

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı aracılığıyla sunulan beyanında, müştekinin yuhalandığı sırada müvekkilinin 3 kez ayağa kalkıp izleyicilere dönerek onları sakinleştirmek ve susturmak için el işaretinde bulunduğunu, söz konusu şikayetin ciddiyetten uzak ve siyasi saiklerle yapıldığını belirtildiği aktarıldı.

SİYASİ YASAK UYGULANMASI DA İSTENDİ

Savcılık, Ekrem İmamoğlu'nun, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. İddianamede, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" başlıklı siyasi yasak olarak bilinen 53. maddesinin uygulanması da istendi. Öte yandan, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama", "suç işlemeye tahrik" ve "iftira" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.