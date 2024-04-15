İBB meclisinde yeni dönem! AK Parti'nin teklifleri, CHP'nin oy çokluğuyla reddedildi - Son Dakika
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Politika

İBB meclisinde yeni dönem! AK Parti'nin teklifleri, CHP'nin oy çokluğuyla reddedildi

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31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilk kez meclis toplantısını gerçekleştirdi. CHP'nin elindeki ilçe belediye sayısını artırmasıyla birlikte CHP'li meclis üyeleri çoğunluğu elde etti. Yeni dönemde AK Parti'nin teklifleri oy çoğunluğu ile reddedildi. Ayrıca, CHP'nin adayları 1. ve 2. başkanvekilliklerini kazandı. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun AK Parti Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi.

15.04.2024 17:17
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31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilk kez meclis toplantısını gerçekleştirdi. Yerel seçimde elindeki ilçe belediye sayısını 14'ten 26'ya çıkaran CHP belediye meclis üyesi çoğunluğunu elinde bulundurdu. İBB Meclisi, 184 CHP'li, 130 AKP'li ve 2 MHP'li üyeden oluştu.

AK PARTİ GRUBUNUN TEKLİFLERİ REDDEDİLDİ

CHP'li meclis üyelerinin çoğunlukta olduğu yeni dönemde birlikte, bir önceki dönemden farklı olarak AK Parti'nin tekliflerinin oy çoğunluğu ile reddedildiği görüntüler ortaya çıktı. İBB Meclisi'nde bugün yapılan oylamaların tümünde AKP Grubu kaybetti. O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İBB meclisinde yeni dönem! AK Parti'nin teklifleri, CHP'nin oy çokluğuyla reddedildi

1. VE 2. BAŞKANVEKİLLİKLERİ CHP'Lİ ADAYLAR KAZANDI

Meclisin şekillendirilmesini sağlayacak seçim gündemiyle yapılan toplantıda, İBB birinci ve ikinci başkanvekili, divan katipleriyle encümen üyelerinin seçimi yapıldı.

CHP, 1. başkan vekilliği için Nuri Aslan'ı, AK Parti ise Ahmet Bilal Kıymaz'ı aday gösterdi. Oylama sonucu, 184 oy alan Nuri Aslan 1. başkanvekili olurken Ahmet Bilal Kıymaz 129 oy aldı.

Bunun ardından 2. başkanvekilliği için seçime geçildi. CHP'nin aday gösterdiği Gökhan Gümüşdağ 182, AK Parti'nin adayı Faruk Gökkuş 117 üyenin oyunu alabildi. Böylece İBB Meclisinin 2. başkanvekili de CHP'li oldu.

İBB meclisinde yeni dönem! AK Parti'nin teklifleri, CHP'nin oy çokluğuyla reddedildi

DİVAN KATİPLERİ VE ENCÜMEN ÜYELERİ DE CHP'DEN

Divan katipleri seçimi için de hem CHP hem de AK Parti, 10'ar aday gösterdi. Oylamada, CHP grubunun aday gösterdiği Uğur Dağ, Ozan Özçelik, Erdinç Aktaş, Utku Akbulut, Furkan Ak, Cansel Karataş, Esin Güneş Erkonak, Özge Beğenmiş Olca, Ezgi Akgül ve Rıza Can Özdemir, Divan katibi seçildi.

Encümen üyelikleri seçiminde de CHP'li Kazım Akşahin, Seyfettin Yıldırım, Ahmet Şahin, Tuğçe Çalık Karademir ve Ali Aluç en fazla oyu aldı.

İBB'nin 26 Meclis Komisyonuna ise 5'er üye CHP'den, 3'er üye AK Parti'den seçildi.

İmamoğlu, gündemdeki diğer maddelerin 18 Nisan'da görüşülmesi yönünde karar alarak birleşime ara verdi.

TEVFİK GÖKSU'NUN AK PARTİ İBB GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİ SONA ERDİ

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İBB Meclisi'ndeki AK Parti Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi. Göksu'nun göreviyle ilgili gelişme Esenler Belediyesi Sosyal Medya Koordinatörü Faik Taşer tarafından duyurulurken Göksu, İBB Meclisi'nde bu dönemde de Esenler İBB Meclis Üyesi ve Esenler Belediye Başkanı olarak görev yapacak.

İBB meclisinde yeni dönem! AK Parti'nin teklifleri, CHP'nin oy çokluğuyla reddedildi

AK PARTİ'NİN YENİ İBB GRUP BAŞKANVEKİLİ ZEYNEL OKUL

Göksu'nun görevinin sona ermesinin ardından AK Parti'nin İBB Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul oldu. Okul, 2014'teki yerel seçimlerde AK Parti Beşiktaş Belediye Başkan adayı olmuştu.

İBB meclisinde yeni dönem! AK Parti\'nin teklifleri, CHP\'nin oy çokluğuyla reddedildi

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Son Dakika Politika İBB meclisinde yeni dönem! AK Parti'nin teklifleri, CHP'nin oy çokluğuyla reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (47)

  • Zafer Morkoç: Chp sadece Heykel Çetesi için teklif gelirse kabul eder artık?????? 299 393 Yanıtla Depechs Modes: topal ördek ötede ağla 232 75 Eski Tüfek.: Dinazor heykelleriniz ve 750 milyon dolar cukkayı unuttunuz herhalde..:)) 219 34 Çetin Çelik: CHP de yolsuzluk yok bari Sende mi troldün 124 62 İbrahim İlhan: Yürü lan o sizi isiniz 55 30 Resul Bey: halk tepki için bunları zirveye taşıdı ama yağmurdan kaçarken doluya tutulacksınız fakat çok geç olacak.. 32 31 huseyin ergun: Çetin sen yolsuzluk görmemişsin. Daha dur ihale kavgaları bir başkasın. Gör curcuna yı. 33 15
  • Dracarys null: At dan düşenin halinden at dan düşen anlar. Vee böylelikle topal ördek hikayesi de bitmiş olur. ?? 566 75 Yanıtla
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