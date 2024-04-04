İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Filistin toprakları da işgalden kurtulacak - Son Dakika
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Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Filistin toprakları da işgalden kurtulacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Filistin toprakları da işgalden kurtulacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de misafir edilen Gazzelilerle bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada, Filistin topraklarının da işgalden kurtulacağını belirterek, bu acının bir gün sona ereceğini söyledi. Yerlikaya, Gazze'ye yapılan yardımlardan da bahsederek, toplamda 2 bin 227 kişinin tahliye edildiğini ve 900 milyon lira bağış toplandığını açıkladı.

04.04.2024 20:49  Güncelleme: 20:51
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İnanıyoruz ki Karabağ gibi Filistin toprakları da işgalden kurtulacaktır. Bir gün gelecek bu gözyaşı ve bu acı inşallah sona erecektir." dedi.

Yerlikaya, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayelerinde Meclis'te, Türkiye'de misafir edilen Gazzelilerle bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada, Ramazan'ı Şerif'in Müslümanlar için on bir ayın sultanı, barış ve esenliğin, kardeşlik ve paylaşmanın en güzel örneği olduğunu söyledi.

Bu Ramazan'da Müslümanların gönüllerinin mahzun adeta yıkık bir virane olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Gazze'de aylardır tüm dünyanın gözleri önünde bir soykırım yaşanıyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar öldürülüyor. Yardıma koşan insanlar insanlıktan nasibini almayanlar tarafından öldürülüyor. Gazze'den kulakları sağır eden bir ses yükseliyor. Bu ses mazlumların sesidir. Bu zulme tüm dünya kulaklarını tıkasa dahi Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri dünyanın beşten büyük olduğunu bilen aziz milletimiz her platformda haykırıyor. Gazze, yalnız değildir." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Kudüs'ün Müslümanların ilk kıblesi olduğunu anımsatarak, "Mazlum Gazze ve Filistin halkı bizim kardeşlerimizdir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur, 'İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız.' Dünyanın neresinde bir inanan var ise o bizim kardeşimizdir. Biz daima haklının, mazlumların yanındayız. Devletlerimiz tüm kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla vicdan sahibi aziz milletimiz de Gazze'nin yaralarını bir nebze olsun sarabilmek için her an yanınızdayız, yanınızda olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Gazze'ye 13 uçak ve 8 gemi ile gıda ve yardım malzemesi ulaştırıldı

Bakan Yerlikaya, Gazze'ye yapılan yardımlara da değinerek, şunları kaydetti:

"1348'i Gazze'den tahliye edilen 879'u hastanelerde tedavi altına alınan hasta ve refakatçi olmak üzere toplam 2 bin 227 kardeşimizi İstanbul ve Ankara'ya getirdik. Bunların 1871'ine konaklama sağlıyoruz. Filistin İnsani Yardım bağış kampanyasında Gazzeli kardeşlerimiz için bugüne kadar 900 milyon lira toplandı. 7 Ekim'den bugüne kadar AFAD koordinasyonunda Gazze'ye 13 uçak ve 8 gemi ile gıda ve yardım malzemesi ulaştırıldı. İnanıyoruz ki Karabağ gibi Filistin toprakları da işgalden kurtulacaktır. Bir gün gelecek bu gözyaşı ve acı inşallah sona erecektir. Saldırılarda hayatını kaybeden Gazzeli kardeşlerime Allah'tan, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabb'im tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Yüce kitabımız Kuran'ı Kerim'in indirildiği Kadir Gecesi'ni layıkıyla idrak etmeyi nice ramazanlara erişmeyi hepimize nasip etsin. Ramazan Bayramı'mız ise ülkemize ve başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam alemine ve insanlığa barış ve huzur getirsin inşallah."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Filistin toprakları da işgalden kurtulacak - Son Dakika

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