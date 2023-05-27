İçişleri Bakanı Soylu: Dağdaki terörist sayısı 77'ye düştü - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu: Dağdaki terörist sayısı 77'ye düştü

27.05.2023 13:39

İstanbul Şişli'de Jandarma ve Sahil Güvenlik personelleriyle kahvaltı programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu " Bugün dağlardaki terörist sayısı 77'ye düşmüştür. Son 6 yıl önce bu sayı 3 binler seviyesindeydi" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de Jandarma ve Sahil Güvenlik personelleriyle, kahvaltı programında bir araya geldi. Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in de katıldığı programda bir konuşma yapan Bakan Soylu, terörle mücadele çalışmaları hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"DAĞLARDAKİ TERÖRİST SAYISI 77'YE DÜŞMÜŞTÜR"

Yürütülen operasyonlar sonrası dağdaki terörist sayısının 77'ye kadar düştüğünü ifade eden Bakan Soylu, "2016- 2022 arasında jandarma tarafından terör operasyonlarında 6 bin 399 PKK'lı evet, kimisi ölü, kimisi teslim alınmak suretiyle etkisiz hale getirilmiştir. ve elbette ki bütün bunlarla birlikte jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonu sayısı 2016'da, 7 bin 878 seviyesindeyken 2022 itibariyle, 28 bin 691'e çıkmıştır. Jandarmamızın 2016 yılından bugüne kadar yakaladığı toplam kök kenevir miktarı 426.7 milyon adettir. Bunun nasıl bir büyüklük olduğu, parasal değeri, PKK'ya nasıl bir finans kaynağı olduğu, bu işle uğraşanlar tarafından elbette çok iyi takdir edilecektir. Jandarmamız da bu gelişmeleri yaşarken elbette ki çok mesafe aldığımızı burada ifade etmek istiyorum. Bugün dağlardaki terörist sayısı 77'ye düşmüştür" dedi.

"PROFESYONELLİK ORANINDA CİDDİ ADIMLAR ATILDI"

"Kurumlarımızda yaşanan tahribatı gidermek ve etrafımızdaki bu ateş çemberinden ülkemizi korumak için kendi görev alanımızda ve kurumlarımızda pek çok adım attık" diyen Bakan Soylu, şöyle devam etti: "Hain darbe girişiminin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bütünüyle İçişleri Bakanlığına bağlandı. Ve burada daha hızlı karar alabilen, daha sade bir emir komuta zinciri oluştu. En büyük tahribatın oluştuğu alanlardan biri de maalesef beşeriyi kapasitesiydi. Yani insan kapasitesi, her şeyden önce Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin yapısı güçlendirildi. Son olarak bu kurumda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Külliyesi tamamlanarak hizmete girdi. Sadece bu eğitim külliyesi dahi aslında bir vizyon değişikliğinin, bir yön değişikliğinin en temel göstergelerinden birisiydi. Personel kapasitesini güçlendirmek için, attığımız adımlarla jandarmada yüzde 43 artış var. 139 bin mesai arkadaşımızın sayısı bugün yaklaşık 200 bin sınırına geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ise yüzde 52 artışla 5 bin 448 mesai arkadaşımızın sayısı 8 bin 280 sayısına geldi. Fakat her iki kurumda önemli olan adımımız profesyonellik oranında oldu. Jandarmada profesyonellik oranını 58'den 90'a, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ise yüzde 71'den yüzde 100'e çıkardık."

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Ali Aydın Kolay: Sen narden biliyosun terörist sayısını saydinmi inip Cevap Yaz 27 6 Yayından Kaldır
  • Bi Bilen: Bu kıtaları bağıra bağıra okuyacağım pazartesi günü. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım; Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Süleyman Soylu, Jandarma, Şişli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu: Dağdaki terörist sayısı 77'ye düştü - Son Dakika


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