Selin vurduğu Şanlıurfa'da sular arıtılıyor: Sabah saat 05.00 itibarıyla sisteme verilmeye başlanacak - Son Dakika
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Selin vurduğu Şanlıurfa'da sular arıtılıyor: Sabah saat 05.00 itibarıyla sisteme verilmeye başlanacak

17.03.2023 16:33

Yaşanan sel felaketi nedeniyle büyük yıkıma uğrayan Şanlıurfa sokakları, çamurla doldu. Şebeke suyuna çamur karışması sonucu, kentteki yapılarda sular kesildi. Büyükşehir Belediyesi kent sakinlerine su temini sağlarken, Bakan Soylu, "Arıtma çalışmaları sürüyor. Arıtılmış suyu yarın sabah saat 05.00 itibarıyla sisteme verilmeye başlanacak" şeklinde açıklama yaptı.

Şiddetli yağışların ardından sel felaketinin vurduğu Şanlıurfa'da 16 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kent geneli çamura bulanırken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü, kentte yaşanan sel felaketinin ardından arıtma tesislerine tünellerden çamurlu su gelmeye başlaması nedeniyle su kesintisi uyguladı.

"SABAH 05.00'TE SİSTEME SU VERİLECEK"

Bugün kentte kameralar karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son gelişmeleri aktardı. Bakan Soylu, "Sabaha kadar 4 milyon metreküp su boşaltıldı. Sürekli kontrol ediyoruz. Burada arıtmaya da başladık. Su şu anda arıtılıyor. Şanlıurfa'da arıtılmış suyun yarın sabah saat 05.00 itibarıyla sisteme verilmeye başlanacak. 100'ün üzerinde kullanma suyu tankeri ve içme suyu geldi. Şanlıurfa'da şebekeye ilk gelen su, biz söyleyene kadar sadece kullanma suyu olarak değerlendirilsin. Biz, içme suyu takviyelerini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Selin vurduğu Şanlıurfa'da arıtılmış su, sabah saat 05.00 itibarıyla sisteme verilmeye başlanacak

KANALİZASYON İDDİASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Suya kanalizasyon karıştığı iddiasına sert çıkan Soylu, "Bir üzüntümüz var. Bir provokatif yaklaşımla, bir dezenformasyonla maalesef suya kanalizasyon karıştığını ve suda problem olduğunu iddia etti. İnsanların zor zamanlarını istismar etmek ancak Allah korkusu olmayanları yapacağı iş. Bu değerlendirmeleri ortaya koymak gazetecilik değil, palyaçoluktur. Şanlıurfalı hemşehrilerimiz rahat olsunlar. Biz içme suyu takviyelerini mümkün olduğunca yapacağız. Büyükşehir Belediyemiz, Valiliğimiz gerekli açıklamaları yapacaktır. Şanlıurfalı hemşehrilerimiz rahat olsun, suya kanalizasyon suyu karıştığı iddiaları doğru değil." dedi.

"SU İHTİYACI BELEDİYE VE AFAD KOORDİNESİNDE GERÇEKLEŞECEK"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de bugün yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa genelinde #selfelaketi sonrası yaşanan zorunlu su kesintisi nedeniyle hemşehrilerimizin içme ve kullanma suyu ihtiyaçları için mahalle muhtarlıklarımızda Büyükşehir Belediyesi ve AFAD koordinesinde dağıtımlar gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur." dedi.

Şanlıurfa'da arıtılmış su, sabah saat 05.00 itibarıyla sisteme verilmeye başlanacak
Kaynak: AA
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Süleyman Soylu, Şanlıurfa, Politika, Son Dakika

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