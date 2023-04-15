İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan dikkat çeken seçim açıklaması: Yüzde 50'nin 1-1,5 puan üzerinde alıyoruz

Seçime 1 ay kala yeni anket! Cumhur İttifakı önde ama dikkat çeken bir detay var

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber'de katıldığı Gündem Özel programında Ercan Gürses'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE 1-1.5 PUAN ALIYORUZ"

Seçim tahminine ilişkin verileri ve temel motivasyonları sorulan Soylu, büyük bir devrimin altına imza atan bir siyasi hareket olduklarını, AK Parti'nin 2002'den beri "Olmaz" denilen her şeyi oldurduğunu, temel motivasyonlarının 20 yılda yaptıkları büyük devrimler ve Türkiye Yüzyılı vizyonu olduğunu söyledi. Soylu, seçime herkesin kazanmak ümidiyle girdiğini, 35 yıldır aktif siyasetin içinde olduğunu ve sahayı gördüğünü dile getirerek, "Netice açık. AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı'mızın, Cumhur İttifakı'mızın alacağı oy açık. Birinci turda Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanlığını alıyoruz. 50'nin üzerinde 1-1,5 puan üzerinde alıyoruz." diye konuştu.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ENKAZLAR NE DURUMDA?

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşananlara da değinen Soylu, "6 Şubat gerek tarihi itibarıyla gerekse yaşadıklarımız itibarıyla bir milattır. Bunun değerlendirmesini böyle ortaya koymak gerekir." ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, depremden etkilenen illerde yıkılmış veya acil yıkılacak konutlar için kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve özel sektör işbirliğinde çalışma grupları oluşturulduğunu ifade etti.

Enkaz kaldırmada Hatay'da yüzde 75'e kadar gelindiğini, diğer illerde ise bu oranın yüzde 90'nı aştığını belirten Soylu, bayrama kadar acil yıkılacak ve yıkılmış binaların enkazlarının kaldırılacağını anlattı.

"AK PARTİ BİR KURAL PARTİSİDİR"

Soylu, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti Genel Merkezi'nin ortaya koyduğu bir stratejiyle seçime gittiğini söyledi. Soylu, partinin sürece yönelik çalışmaları ve seçimlerde uygulanacak 3 dönem kararıyla ilgili, "AK Parti bir ilke partisidir, bir kural partisidir. İlke neyi koyuyorsa ona tabi olan bir anlayış meydana gelir." dedi.

AK Parti'nin Türk demokrasisinin en tecrübeli partisi olduğunu dile getiren Soylu, bu tecrübenin birçok farklı sorunla karşı karşıya kalması ve bu sorunları yönetmesinden oluştuğunu söyledi. Bakan Soylu, AK Parti'nin siyasal hayatı boyunca krizleri yönetirken bir yandan da altyapısına yönelik çalışmaları devam ettirdiğini belirterek, "AK Parti bu tecrübeyi biriktiren bir siyasi partidir, bu tecrübeyi devam ettiriyor." diye konuştu.

"EN ÖNEMLİ MESELE MİLLETİN ÖNÜNE ÇIAKBİLMEYE LAYIK OLMAKTIR"

Bakanların milletvekilliği adaylığının sorulması üzerine Soylu, "Demek ki hükümet iyi bir karne ortaya koydu. Buradan bu sonucu çıkarmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, yönetimdeki bu iyi karnenin içerisindeki insanları, yöneticileri milletin önüne çıkarmaya layık gördü. En önemli mesele milletin önüne çıkabilmeye layık olabilmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, eskiden bakanların hem bakan hem milletvekili olabildiğinin hatırlatılması ve sistemin revize edilebileceği tartışmalarına yönelik soru üzerine, Türkiye'nin 5 yıldır karşı karşıya kaldığı badirelerin tamamından siyasi istikrarını bozmadan, öngörülebilirlik ortaya koyabilecek şekilde süreci yönetmesinin tek sebebinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu belirtti.

Sistemin krizlerin nasıl yönetilebileceğine yönelik bir panzehir ortaya koyduğunu dile getiren Soylu, "Bu 5 yıllık süre içerisinde gördüklerimiz var. Elbette ki birtakım redaksiyonlar, düzenlemeler, düzeltmeler, adımlar atılabilmesine imkan verecek bir tecrübemiz oldu." dedi.