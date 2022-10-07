Bakan Soylu: İstanbul'da 10 İlçede Yeni Yabancı Kaydı Yapılmayacak - Son Dakika
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Bakan Soylu: İstanbul'da 10 İlçede Yeni Yabancı Kaydı Yapılmayacak

07.10.2022 11:48
Bakan Soylu: İstanbul'da 10 İlçede Yeni Yabancı Kaydı Yapılmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt ve Fatih ilçelerinin ardından Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler, Zeytinburnu'nun da yabancıların ikamet iznine kapatıldığını açıkladı. Böylece, bundan sonra yeni yabancı kaydına izin verilmeyecek ilçe sayısı 10'a çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt ve Fatih ilçelerinin ardından Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler, Zeytinburnu'nun da yabancıların ikamet iznine kapatıldığını açıkladı. Böylece, bundan sonra yeni yabancı kaydına izin verilmeyecek ilçe sayısı 10'a çıktı.

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul İl Göç Müdürlüğü'nde bugün düzenlenen 'İstanbul Göç Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Soylu, toplantının ardından gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Esenyurt ve Fatih ilçelerinin ardından Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu ilçelerinin de yabancılar için ikamet izinlerine kapatıldığını söyledi.

İSTANBUL'DA YENİ YABANCI KAYDI YAPILMAYACAK İLÇE SAYISI 10'A ÇIKTI

Süleyman Soylu'nun yabancılara oturma izninin kısıtlanmasına ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

" Türkiye'deki Suriyeli sayısı 3 milyon 646 bin 278, koruma kapsamında kalanların sayısı da 321 bin 52. İstanbul'daki Suriyeli sayısı ise 551 bin 829 oldu. Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler, Zeytinburnu'nda ikamet izinleri kapandı. Yani artık bu ilçelerde yeni bir yabancı kaydı yapılmayacak. İstisnası ne? Öğrenciyse, o ilçedeyse üniversitesi, orayı kazanmışsa olabilir veya yatırımcı olarak ev almışsa bu olabilir. Onun dışında bir de hastalık meselesi var. Yani aile bütünlüğü açısından sağlık meselesi. Onun dışında Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu yabancı oturumuna kapatılmıştır. Burada iki ilçemiz de önceden vardı, Esenyurt ve Fatih. Böylece Esenyurt ve Fatih'le beraber 10 ilçe bundan sonra gelebilecek yabancı oturumuna, ikamete kapalıdır.

"TURİST VİZESİYLE TÜRKİYE'YE GELEN KİMSEYE İKAMET VERMİYORUZ"

Açık açık söyleyeyim, bir trend yukardan aşağıya gelmektedir aldığımız tedbirlerle. En önemli aldığımız tedbir; şubat ayı itibarıyla başladığımız turist vizesiyle Türkiye'ye gelen kimseye ikamet vermiyoruz. ve bütün bunu kapattık. İstanbul'da çok süredir bir tarama yapıyoruz. Bu insanlar nerede oturuyorlar? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ciddi bir devlettir. Belgesini, yazısını ortaya koyabilen bir devlettir. İstanbul'da yılbaşından bugüne kadar 143 bin 450 İstanbul'da oturmaması gereken veya Türkiye'ye kaçak yollardan girmiş yabancı yakaladık. Bunların bir kısmının başka illerde oturması gerekiyordu, oralara gönderdik. Bir kısmı Türkiye'ye kaçak 83 bin 605 Türkiye'ye kaçak giren kaçak göçmen yakaladık bunların 68 bin 210'unu da şu ana kadar sınır dışı ettik kendi ülkelerine gönderdik bu işlemimiz hala devam etmektedir."

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Kaynak: ANKA

Küçükçekmece, Esenyurt, İstanbul, Fatih, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu: İstanbul'da 10 İlçede Yeni Yabancı Kaydı Yapılmayacak - Son Dakika

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