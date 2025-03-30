İçişleri Bakanı Yerlikaya: \'Türkiye\'yi çökertebilirsek AK Parti\'yi çökertmiş olacağız\'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Benimle beraber benim gibi düşünmüyor, benimle beraber yürümüyorsan o zaman seni boykot ederim anlayışının anlamının siyasi rekabette sınıfta kalınca Türkiye'yi çökertebilirsek AK Parti'yi çökertmiş oluruz diyorlar" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Konya İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında partililerle bir araya geldi. Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Bakan Yerlikaya, "Başta Konyalı hemşehrilerimiz ve sizler hep birlikte olmak üzere tüm ülkemiz gönül coğrafyamız, tüm inanan kardeşlerimizin Ramazan Bayramı'nın tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Bu bayrama gelirken gerçekten son 10 günde Türkiye olarak çok sınavlardan geçtik. İstanbul'da Cumhuriyet Savcılığı'nın yapmış olduğu bir soruşturma onun akabinde gözaltı ve ana muhalefet bir çağrıda bulunuyor. İnsanları sokaklara çıkarmak. Ben İçişleri Bakanı olarak her zaman şunu söylüyorum. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğim. Demokratik bir hak, toplanma, gösteri yürüyüşü yapılabilir. Herkes bu siyasal iklimde, bu özgürlük ortamında, aynı konuda, aynı şeyi düşünebilir miyiz? Düşünemezsin. 170 civarında siyasi parti var. Her birine kendini kuruluş kanunlarında olduğu gibi temel bir kuralı var. Bu ülkeye hizmet etmek. Kendisi gibi düşünen arkadaşları, kardeşleriyle beraber yol yürüyüp milletin refahı, milletin huzurunu, dünya devletler ailesinde büyük ve güçlü bir Türkiye olma idealini sağlamaktır. Ama bunu yaparken davranışımız, tutumlarımız hem kanunlara uygun hem de bizim etik değerlerimize uygun olması lazım" şeklinde konuştu.

"Biz vatandaşlarımızın huzurunu, güvenliğini, esenliğini sağlamak üzere görevimizin başındayız"

CHP'nin Maltepe mitingine de değinen Yerlikaya, "Dün ana muhalefet Maltepe'de bir miting yaptı. Valiliğe toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili müracaat oldu. Biz valilik olarak izin verdik. Toplantının o mitingin yapılmasında, girişinde, çıkışında gayet her şey yasalara uygun en ufak bir sıkıntı olmadan bu tamamlandı. 19 Mart'tan 28 Mart'a kadar, gündüz oruç gece o mübarek vakitlerde sokağa çağırılan bir kısmının neler yaptığını aziz milletimiz gördü değil mi ve Türkiye'nin huzuru için İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın huzurunu, güvenliğini, esenliğini sağlamak üzere görevimizin başındayız. Yasanın vermiş olduğu gücü yasaya uygun ve milletimizin de destek ve duasını kazanacak şekilde kullanıyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'yi çökertebilirsek AK Parti'yi çökertmiş oluruz diyorlar"

Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olduğunu hatırlatan Yerlikaya, "Bir anayasamız var, tecrübemiz var. Bu ülkemize emanet gençlerimizi öyle bir donanımla yetiştireceğiz ki dünya gençleri içerisinde bizleri temsil edecek. Anlamakta güçlük çekiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelirleri içerisinde o şehirde bulunan şirketlerin ödediği vergiden oraya gelmiyor mu, geliyor. Benimle beraber benim gibi düşünmüyor, benimle beraber yürümüyorsan o zaman seni boykot ederim anlayışının anlamı siyasi rekabette sınıfta kalınca Türkiye'yi çökertebilirsek AK Parti'yi çökertmiş oluruz diyorlar" ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen de, Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşadıklarını ifade ederek, herkesin bayramını tebrik etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "Konya modeli belediyecilik anlayışıyla Konya'yı sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi yapmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu konudaki en büyük destekçimiz il başkanımızın şahsında teşkilat mensuplarımız, belediye başkanlarımız ve çalışanlarımız. Ben Konya'daki bu güzel ortamın sağlanmasına katkı sunan il başkanımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Sizlerden aldığımız güç ve destekle Konya'nın 42 bin kilometrekarelik alanında Konya modeli belediyecilik anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğiz. Kalbimizin bir tarafı Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz için atıyor. İnşallah bu Ramazan onların sıkıntı çektikleri son Ramazan olsun" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da herkesin bayramını tebrik etti.

Programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, milletvekilleri, merkez ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. - KONYA