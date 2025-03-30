İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Türkiye'yi çökertebilirsek AK Parti'yi çökertmiş olacağız' - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Türkiye'yi çökertebilirsek AK Parti'yi çökertmiş olacağız'

İçişleri Bakanı Yerlikaya: \'Türkiye\'yi çökertebilirsek AK Parti\'yi çökertmiş olacağız\'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, siyasi rekabetin Türkiye'yi zayıflatabileceğini ve muhalefetin eylemlerine atıfta bulundu. Ayrıca, Türkiye'nin huzurunu sağlamak için görevlerinin başında olduklarını vurguladı.

30.03.2025 18:23  Güncelleme: 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Benimle beraber benim gibi düşünmüyor, benimle beraber yürümüyorsan o zaman seni boykot ederim anlayışının anlamının siyasi rekabette sınıfta kalınca Türkiye'yi çökertebilirsek AK Parti'yi çökertmiş oluruz diyorlar" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Konya İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında partililerle bir araya geldi. Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Bakan Yerlikaya, "Başta Konyalı hemşehrilerimiz ve sizler hep birlikte olmak üzere tüm ülkemiz gönül coğrafyamız, tüm inanan kardeşlerimizin Ramazan Bayramı'nın tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Bu bayrama gelirken gerçekten son 10 günde Türkiye olarak çok sınavlardan geçtik. İstanbul'da Cumhuriyet Savcılığı'nın yapmış olduğu bir soruşturma onun akabinde gözaltı ve ana muhalefet bir çağrıda bulunuyor. İnsanları sokaklara çıkarmak. Ben İçişleri Bakanı olarak her zaman şunu söylüyorum. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğim. Demokratik bir hak, toplanma, gösteri yürüyüşü yapılabilir. Herkes bu siyasal iklimde, bu özgürlük ortamında, aynı konuda, aynı şeyi düşünebilir miyiz? Düşünemezsin. 170 civarında siyasi parti var. Her birine kendini kuruluş kanunlarında olduğu gibi temel bir kuralı var. Bu ülkeye hizmet etmek. Kendisi gibi düşünen arkadaşları, kardeşleriyle beraber yol yürüyüp milletin refahı, milletin huzurunu, dünya devletler ailesinde büyük ve güçlü bir Türkiye olma idealini sağlamaktır. Ama bunu yaparken davranışımız, tutumlarımız hem kanunlara uygun hem de bizim etik değerlerimize uygun olması lazım" şeklinde konuştu.

"Biz vatandaşlarımızın huzurunu, güvenliğini, esenliğini sağlamak üzere görevimizin başındayız"

CHP'nin Maltepe mitingine de değinen Yerlikaya, "Dün ana muhalefet Maltepe'de bir miting yaptı. Valiliğe toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili müracaat oldu. Biz valilik olarak izin verdik. Toplantının o mitingin yapılmasında, girişinde, çıkışında gayet her şey yasalara uygun en ufak bir sıkıntı olmadan bu tamamlandı. 19 Mart'tan 28 Mart'a kadar, gündüz oruç gece o mübarek vakitlerde sokağa çağırılan bir kısmının neler yaptığını aziz milletimiz gördü değil mi ve Türkiye'nin huzuru için İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın huzurunu, güvenliğini, esenliğini sağlamak üzere görevimizin başındayız. Yasanın vermiş olduğu gücü yasaya uygun ve milletimizin de destek ve duasını kazanacak şekilde kullanıyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'yi çökertebilirsek AK Parti'yi çökertmiş oluruz diyorlar"

Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olduğunu hatırlatan Yerlikaya, "Bir anayasamız var, tecrübemiz var. Bu ülkemize emanet gençlerimizi öyle bir donanımla yetiştireceğiz ki dünya gençleri içerisinde bizleri temsil edecek. Anlamakta güçlük çekiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelirleri içerisinde o şehirde bulunan şirketlerin ödediği vergiden oraya gelmiyor mu, geliyor. Benimle beraber benim gibi düşünmüyor, benimle beraber yürümüyorsan o zaman seni boykot ederim anlayışının anlamı siyasi rekabette sınıfta kalınca Türkiye'yi çökertebilirsek AK Parti'yi çökertmiş oluruz diyorlar" ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen de, Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşadıklarını ifade ederek, herkesin bayramını tebrik etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "Konya modeli belediyecilik anlayışıyla Konya'yı sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi yapmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu konudaki en büyük destekçimiz il başkanımızın şahsında teşkilat mensuplarımız, belediye başkanlarımız ve çalışanlarımız. Ben Konya'daki bu güzel ortamın sağlanmasına katkı sunan il başkanımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Sizlerden aldığımız güç ve destekle Konya'nın 42 bin kilometrekarelik alanında Konya modeli belediyecilik anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğiz. Kalbimizin bir tarafı Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz için atıyor. İnşallah bu Ramazan onların sıkıntı çektikleri son Ramazan olsun" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da herkesin bayramını tebrik etti.

Programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, milletvekilleri, merkez ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, AK Parti, Politika, Ekonomi, Türkiye, konya, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Türkiye'yi çökertebilirsek AK Parti'yi çökertmiş olacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR’ı belli oldu Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR'ı belli oldu
ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin
Sezen Aksu siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu Sezen Aksu siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu
Ayşe öldüğü ile kaldı Tek tutuklu da 15 günde serbest bırakıldı Ayşe öldüğü ile kaldı! Tek tutuklu da 15 günde serbest bırakıldı
Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
Sürücüler dikkat 1 Nisan’da sona eriyor Sürücüler dikkat! 1 Nisan'da sona eriyor
Derbide oynayamayacak Galatasaray’da yıldız oyuncudan kötü haber Derbide oynayamayacak! Galatasaray'da yıldız oyuncudan kötü haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır
Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu

18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır
17:26 Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
16:04 Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
15:44 Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
09:35 Tokyo’da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı Tokyo'da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı
13:25 Tam 4 yıl hazırlandı Çamaşır makinesi gizli tünele açıldı Tam 4 yıl hazırlandı! Çamaşır makinesi gizli tünele açıldı
13:18 Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
13:16 Derbide oynayamayacak Galatasaray’da yıldız oyuncudan kötü haber Derbide oynayamayacak! Galatasaray'da yıldız oyuncudan kötü haber
12:46 Sürücüler dikkat 1 Nisan’da sona eriyor Sürücüler dikkat! 1 Nisan'da sona eriyor
12:36 Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
12:36 Ayşe öldüğü ile kaldı Tek tutuklu da 15 günde serbest bırakıldı Ayşe öldüğü ile kaldı! Tek tutuklu da 15 günde serbest bırakıldı
12:17 Sezen Aksu siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu Sezen Aksu siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu
12:12 ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin
12:05 Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR’ı belli oldu Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR'ı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2025 20:07:56. #7.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Türkiye'yi çökertebilirsek AK Parti'yi çökertmiş olacağız' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement