Ahmet Necdet Sezer yine sahnede! İçişleri'nin soruşturma başlattığı Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı: Sezer aradı, yargıdan döneceğini söyledi

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CHP eski Milletvekili Sinan Aygün'ün TOGO İkiz Kuleleri Davası'nda taraf olan Çankaya Belediyesi'nde çalışan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan hakkında, "işe gitmeden maaş aldığı, haksız kazanç sağladığı" gerekçesiyle yaptığı şikayet üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından, "memurluktan atılması" için soruşturma başlatılmıştı.

SEZER'İN KENDİSİNİ ARADIĞINI AÇIKLADI

Soruşturma kapsamında Tezcan'ın 7 yılda sadece 60 gün işe gittiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunma yapan Tezcan Karakuş Candan, memuriyetten çıkarıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Candan, kendisini "Cumhurbaşkanım" dediği Ahmet Necdet Sezer'in aradığını söyledi.

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ"

Candan, "Bugün, ülkenin Cumhurbaşkanı aradı, üzüntülerini iletti. Tabii Recep Tayyip Erdoğan değildi. O, bizim ülkemizin Cumhurbaşkanı olamadı hiç. Ahmet Necdet Sezer aradı. Sezer, bana 'geçmiş olsun' dileklerini iletti ve yargıdan döneceğini ifade etti" dedi.