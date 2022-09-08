Ahmet Necdet Sezer yine sahnede! İçişleri'nin soruşturma başlattığı Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı: Sezer aradı, yargıdan döneceğini söyledi - Son Dakika
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Ahmet Necdet Sezer yine sahnede! İçişleri'nin soruşturma başlattığı Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı: Sezer aradı, yargıdan döneceğini söyledi

08.09.2022 10:11

İçişleri Bakanlığı, "işe gitmeden maaş aldığı, haksız kazanç sağladığı" için Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş'un Çankaya Belediyesi'ndeki memuriyet görevinden çıkartılmasına karar vermişti. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan'a uzun süredir ortalarda görünmeyen 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer destek verdi. Karakuş, kendisini telefonla arayan Sezer'in, kararın yargıdan döneceğini söylediğini belirtti.

CHP eski Milletvekili Sinan Aygün'ün TOGO İkiz Kuleleri Davası'nda taraf olan Çankaya Belediyesi'nde çalışan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan hakkında, "işe gitmeden maaş aldığı, haksız kazanç sağladığı" gerekçesiyle yaptığı şikayet üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından, "memurluktan atılması" için soruşturma başlatılmıştı.

SEZER'İN KENDİSİNİ ARADIĞINI AÇIKLADI

Soruşturma kapsamında Tezcan'ın 7 yılda sadece 60 gün işe gittiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunma yapan Tezcan Karakuş Candan, memuriyetten çıkarıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Candan, kendisini "Cumhurbaşkanım" dediği Ahmet Necdet Sezer'in aradığını söyledi.

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ"

Candan, "Bugün, ülkenin Cumhurbaşkanı aradı, üzüntülerini iletti. Tabii Recep Tayyip Erdoğan değildi. O, bizim ülkemizin Cumhurbaşkanı olamadı hiç. Ahmet Necdet Sezer aradı. Sezer, bana 'geçmiş olsun' dileklerini iletti ve yargıdan döneceğini ifade etti" dedi.

NE OLMUŞTU?

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün'ün TOGO İkiz Kuleleri Davası'nda taraf olan Çankaya Belediyesi'nde çalışan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş hakkında "işe gitmeden maaş aldığı, haksız kazanç sağladığı" gerekçesiyle yaptığı şikayet üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında "memurluktan atılması" için soruşturma başlatılmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan ön inceleme raporu uyarınca Karakuş hakkında soruşturma açılmasına izin vermiş, bunun üzerine Karakuş ve Çankaya Belediyesi, soruşturma izninin iptali için Danıştay'da dava açmıştı.

Danıştay 18. Dairesi, Karakuş hakkında Çankaya Belediyesi'ndeki görevini aksattığı gerekçesiyle verilen soruşturma iznini iptal etmişti. Ancak soruşturma izni iptal edilmesine rağmen İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Karakuş'un "memurluktan çıkarılması" için 6 Eylül Salı günü toplandı.

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Memurluktan Çıkarılan Tezcan Karakuş Candan: 'Ahmet Necdet Sezer Aradı, Yargıdan Döneceğini Söyledi. Bunun Anlamlı Olduğunu Düşünüyorum' Memurluktan Çıkarılan Tezcan Karakuş Candan: 'Ahmet Necdet Sezer Aradı, Yargıdan Döneceğini Söyledi. Bunun Anlamlı Olduğunu Düşünüyorum'

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Son Dakika Politika Ahmet Necdet Sezer yine sahnede! İçişleri'nin soruşturma başlattığı Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı: Sezer aradı, yargıdan döneceğini söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahmet Necdet Sezer yine sahnede! İçişleri'nin soruşturma başlattığı Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı: Sezer aradı, yargıdan döneceğini söyledi - Son Dakika
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